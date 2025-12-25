Edit Profile
    సందీప్ రెడ్డి వంగాకు బర్త్‌డే విషెస్ చెప్పిన ప్రభాస్.. స్పిరిట్ కోసం వేచి చూడలేకపోతున్నానంటూ..

    డైరెక్టర్ సందీప్ రెడ్డి వంగాకు బర్త్ డే విషెస్ చెప్పాడు ప్రభాస్. ఈ సందర్భంగా స్పిరిట్ మూవీ గురించి కూడా ప్రస్తావించాడు. ఇక ఇదే సినిమాలో నటిస్తున్న బాలీవుడ్ నటుడు వివేక్ ఒబెరాయ్ కూడా సందీప్ కు విషెస్ చెబుతూ పోస్ట్ చేశాడు.

    Published on: Dec 25, 2025 7:19 PM IST
    By Hari Prasad S, Hyderabad
    సెన్సేషనల్ డైరెక్టర్ సందీప్ రెడ్డి వంగా 44వ పుట్టినరోజు (డిసెంబర్ 25) సందర్భంగా సినీ ప్రముఖులు, అభిమానుల నుంచి శుభాకాంక్షలు వెల్లువెత్తాయి. ముఖ్యంగా అతని తర్వాతి సినిమా 'స్పిరిట్' (Spirit) హీరో రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్, వివేక్ ఒబెరాయ్ చేసిన విషెస్ ఇప్పుడు నెట్టింట వైరల్ అవుతున్నాయి.

    సందీప్‌కు ప్రభాస్ విషెస్

    'అర్జున్ రెడ్డి', 'యానిమల్' సినిమాలతో ఇండియన్ బాక్సాఫీస్‌ను షేక్ చేసిన దర్శకుడు సందీప్ రెడ్డి వంగా గురువారం (డిసెంబర్ 25) 44వ ఏట అడుగుపెట్టాడు. ఈ సందర్భంగా అతనితో సినిమా చేస్తున్న ప్రభాస్ ఇన్‌స్టాగ్రామ్ వేదికగా స్పందించాడు.

    సాధారణంగా సోషల్ మీడియాకు దూరంగా ఉండే ప్రభాస్.. తన డైరెక్టర్ కోసం ఒక స్పెషల్ పోస్ట్ పెట్టాడు. సెట్స్‌లో సందీప్ ఉన్న ఫోటోను షేర్ చేస్తూ.. "హ్యాపీ బర్త్‌డే బ్రో.. నువ్వు ఏం సృష్టిస్తున్నావో అందరూ ఎప్పుడెప్పుడు చూస్తారా అని నేను వెయిట్ చేస్తున్నా" అని రాసుకొచ్చాడు. అంటే 'స్పిరిట్' సినిమాతో సందీప్ ఏదో గట్టిగానే ప్లాన్ చేస్తున్నారని అర్థమవుతోంది.

    జీరో సెన్సార్‌షిప్

    'స్పిరిట్'లో కీలక పాత్ర పోషిస్తున్న బాలీవుడ్ నటుడు వివేక్ ఒబెరాయ్ తనదైన స్టైల్‌లో విషెస్ చెప్పారు.

    "హ్యాపీ బర్త్‌డే బ్రదర్.. ఈ రోజు నీకు రా ఎమోషన్స్, జీరో సెన్సార్‌షిప్‌తో నిండిపోవాలని కోరుకుంటున్నా. మా నాన్నగారికి (సురేష్ ఒబెరాయ్), నాకు నువ్వు ఇచ్చిన గౌరవానికి థ్యాంక్స్. నువ్వు మాకు డైరెక్టర్ కంటే ఎక్కువ" అని ట్వీట్ చేశాడు.

    సందీప్ రెడ్డి వంగా స్పిరిట్ మూవీ విశేషాలు

    2017లో విజయ్ దేవరకొండతో 'అర్జున్ రెడ్డి' తీసి ట్రెండ్ సెట్ చేశాడు సందీప్ రెడ్డి వంగా. ఆ తర్వాత షాహిద్ కపూర్‌తో 'కబీర్ సింగ్', రణబీర్ కపూర్‌తో 'యానిమల్' తీసి.. వైలెన్స్ అంటే ఏంటో చూపిస్తా అన్న మాటను నిలబెట్టుకున్నాడు. 'యానిమల్' విమర్శలు ఎదుర్కొన్నప్పటికీ బాక్సాఫీస్ వద్ద భారీ విజయం సాధించింది.

    ప్రస్తుతం ప్రభాస్‌తో 'స్పిరిట్' సినిమాను తెరకెక్కిస్తున్నాడు. ఇందులో ప్రభాస్, తృప్తి డిమ్రి, వివేక్ ఒబెరాయ్, కాంచన, ప్రకాష్ రాజ్ నటిస్తున్నారు. ఈ సినిమాను తెలుగు, హిందీ, తమిళం, కన్నడ, మలయాళంతో పాటు.. చైనీస్ (Mandarin), జపనీస్, కొరియన్ భాషల్లో కూడా రిలీజ్ చేయనున్నారు. ప్రభాస్ బర్త్‌డే రోజున రిలీజ్ చేసిన 'సౌండ్ స్టోరీ'కి మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చిన సంగతి తెలిసిందే.

