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    Pradeep Rawat: భిక్షు యాదవ్, రాజ్ బిహారీ, గజినీ ధర్మాత్మ- విలనిజానికి కేరాఫ్ అడ్రస్ ప్రదీప్ రావత్- ఫస్ట్ 100 కోట్ల విలన్

    Pradeep Rawat: ఓ భిక్షు యాదవ్, ఓ రాజ్ బిహారీ, ఓ గజినీ ధర్మాత్మ.. ఇలా ఇండియన్ సినిమాలో విలనిజానికి కేరాఫ్ అడ్రస్ గా నిలిచిన ప్రదీప్ రావత్ ఇక లేరు. ఇండియన్ సినిమా చరిత్రలో తొలి రూ.100 కోట్ల క్లబ్ చిత్రానికి విలన్‌గా రికార్డు సృష్టించిన ఆయన సినీ ప్రస్థానంపై హెచ్‌టి తెలుగు ప్రత్యేక కథనం.

    Published on: Aug 5, 2026, 06:23:45 IST
    By Chandu Shanigarapu
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    Pradeep Rawat: సినిమాలో హీరో క్యారెక్టర్ ఎలివేట్ కావాలంటే, బొమ్మ బ్లాక్ బస్టర్ గా నిలవాలంటే బలమైన విలన్ కావాలి. అలాంటి విలన్ క్యారెక్టర్లకు పర్యాయ పదమే ‘ప్రదీప్ రావత్’. తన రూపంతో, నటనతో వెండి తెరపై భయాన్ని పుట్టించిన విలన్ ఆయన. హార్ట్ అటాక్ తో కన్నుమూసిన ప్రదీప్ రావత్ విలన్ గా చూపించిన ఇంపాక్ట్ ఎప్పటికీ పదిలంగా నిలిచిపోతుంది.

    భిక్షు యాదవ్, రాజ్ బిహారీ, గజినీ ధర్మాత్మ- విలనిజానికి కేరాఫ్ అడ్రస్ ప్రదీప్ రావత్- ఫస్ట్ 100 కోట్ల విలన్
    భిక్షు యాదవ్, రాజ్ బిహారీ, గజినీ ధర్మాత్మ- విలనిజానికి కేరాఫ్ అడ్రస్ ప్రదీప్ రావత్- ఫస్ట్ 100 కోట్ల విలన్

    విలనిజానికి కేరాఫ్ అడ్రస్

    హిందీ, తెలుగు, తమిళం, మలయాళం, కన్నడ భాషల్లో తనదైన నటనతో విలన్ పాత్రలకు సరికొత్త నిర్వచనం చెప్పారు ప్రదీప్ రావత్ (Pradeep Rawat). గత కొంతకాలంగా అనారోగ్య సమస్యలతో బాధపడుతున్న ఆయన ముంబైలోని ఓ ప్రైవేట్ ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందుతూ తుదిశ్వాస విడిచారు. 1995 నుంచి వెండితెరపై విలన్ గా, క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్‌గా ఆయన ముద్ర అసాధారణం.

    టాలీవుడ్‌ను ఊపేసిన ‘భిక్షు యాదవ్’

    దిగ్గజ దర్శకుడు ఎస్ఎస్ రాజమౌళి తన సినిమాల్లో విలన్లను బాగా చూపిస్తారనే టాక్ ఉంది. ఆ టాక్ రావడానికి ప్రధాన కారణంగా ప్రదీప్ రావత్ అని కూడా చెప్పొచ్చు. రాజమౌళి డైరెక్షన్ లో వచ్చిన ‘సై’ సినిమాతోనే ప్రదీప్ రావత్ సినిమా కెరీర్ స్టార్ట్ అయింది. ఈ చిత్రంలో భిక్షు యాదవ్ గా క్రూరమైన విలనిజంతో భయపెట్టారు ప్రదీప్ రావత్.

    ఫిలింఫేర్ అవార్డు

    'సై' చిత్రంలో ప్రదీప్ రావత్ చూపించిన రా అండ్ రస్టిక్ విలనిజం, బాడీ లాంగ్వేజ్‌కిగానూ 2004లో ఆయన ఉత్తమ విలన్‌గా 'ఫిలింఫేర్ అవార్డు' ను అందుకున్నారు.

    ఈ సినిమా ఇచ్చిన గ్రాండ్ సక్సెస్‌తో టాలీవుడ్‌లో ఆయన అత్యంత డిమాండ్ ఉన్న విలన్ గా మారారు. ఆ తర్వాత 'ఛత్రపతి', 'జగడం' వంటి పలు హిట్ చిత్రాల్లో విలన్‌గా నటించి మెప్పించారు.

    తొలి రూ.100 కోట్ల ‘విలన్’!

    ఇండియన్ బాక్సాఫీస్ చరిత్రలో ప్రదీప్ రావత్‌కు ఒక ప్రత్యేకమైన స్థానం ఉంది. బాలీవుడ్ మిస్టర్ పర్‌ఫెక్ట్ అమీర్ ఖాన్ నటించిన 'గజినీ' (Ghajini - 2008) చిత్రం భారతీయ చలనచిత్ర సీమలో రూ.100 కోట్ల నెట్ వసూళ్లను ( 100 Crore Net) సాధించిన తొలి చిత్రంగా రికార్డులకెక్కింది.

    సూర్య హీరోగా ఎఆర్ మురుగదాస్ తెరకెక్కించిన ఒరిజినల్ తమిళ 'గజినీ'లో విలన్‌గా అలరించిన ప్రదీప్ రావత్, హిందీ రీమేక్‌లో కూడా అదే టైటిల్ రోల్ (గజినీ ధర్మపాల్) పోషించారు. బాలీవుడ్‌లో రూ.100 కోట్ల క్లబ్‌ను ప్రారంభించిన చిత్రంలో ప్రధాన ప్రతినాయకుడిగా నటించి, 'బాలీవుడ్ ఫస్ట్ రూ.100 కోట్ల విలన్'గా బాక్సాఫీస్ రికార్డుల్లో నిలిచిపోయారు.

    ‘మహాభారత్’ అశ్వత్థామ నుంచి

    వెండితెరకు రాకముందు ప్రదీప్ రావత్ చిన్నతెరపైనే తన ప్రయాణాన్ని ప్రారంభించారు. 1988లో బి.ఆర్. చోప్రా తెరకెక్కించిన ఐకానిక్ టీవీ సీరియల్ 'మహాభారత్' (Mahabharat) లో 'అశ్వత్థామ' పాత్ర ద్వారా ఆయన దేశవ్యాప్తంగా మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు.

    ముగ్గురు ఖాన్లతో ప్రయాణం

    బాలీవుడ్ అగ్ర నటులైన షారూఖ్ ఖాన్, సల్మాన్ ఖాన్, అమీర్ ఖాన్‌లతో ప్రదీప్ రావత్ కలసి నటించారు. ముఖ్యంగా అమీర్ ఖాన్‌తో ఆయన చేసిన 'సర్ఫరోష్' (Sultan), 'లగాన్' (Devdeva), 'గజినీ' చిత్రాలు ఆయన కెరీర్‌లో మైలురాళ్లుగా నిలిచాయి.

    ఇక తెలుగులో చిరంజీవి, ప్రభాస్, అల్లు అర్జున్, రవితేజ, నాగార్జున, బాలయ్య బాబు, మహేష్ బాబు, పవన్ కళ్యాణ్, జూనియర్ ఎన్టీఆర్ సినిమాల్లో ప్రదీప్ రావత్ నటించారు. ఆయన చివరగా తరుణ్ భాస్కర్ చిత్రం ‘గాయపడ్డ సింహం’లో కనిపించారు.

    ప్రదీప్ రావత్ విలనిజం

    దక్షిణాది, ఉత్తరాది సినిమాల్లో విలన్ పాత్రల తీరుతెన్నులను మార్చడంలో ప్రదీప్ రావత్ పాత్ర అత్యంత కీలకమైనది. 2000ల ప్రారంభంలో దక్షిణాది చిత్రాల్లో విలన్ పాత్రలంటే కేవలం డైలాగ్స్ చెప్పడం లేదా అరిచే పాత్రలుగానే ఉండేవి. కానీ, రాజమౌళి 'సై' సినిమాలో ప్రదీప్ రావత్‌ను 'భిక్షు యాదవ్'గా చూపించిన తీరు వేరే లెవల్.

    తమిళం, తెలుగు, హిందీ భాషల్లో ఏకకాలంలో ప్రధాన విలన్‌గా నటిస్తూ, 'గజినీ'తో రూ.100 కోట్ల క్లబ్ ఓపెనింగ్ బెంచ్‌మార్క్‌లో భాగమవ్వడం ద్వారా ప్రదీప్ రావత్ సౌత్-నార్త్ పాన్-ఇండియా విలనిజానికి అప్పట్లోనే పునాది వేశారు.

    • Chandu Shanigarapu
      ABOUT THE AUTHOR
      Chandu Shanigarapu

      చందు శనిగారపు ప్రస్తుతం హిందూస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో సీనియర్ కంటెంట్ రైట‌ర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో ఎనిమిదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఆయన సొంతం. 2025 నుంచి డిజిటల్ మీడియాలోనూ తనదైన ముద్ర వేస్తున్నారు. సినిమా వార్తలను ఎప్పటికప్పుడు అందించడం, స్పోర్ట్స్ న్యూస్ ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలను చదివించేలా ఇవ్వడం ఆయన ప్రత్యేకత. మ్యాచ్ రిపోర్ట్ లను వేగంగా అందించడం, లైవ్ అప్ డేట్స్ ఇవ్వడంలో ఆయన ముందుంటారు. చందు తన కెరీర్ లో ప్రింట్ మీడియాలో ఎక్కువగా పనిచేశారు. ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడులో ఏడేళ్లకు పైగా స్పోర్ట్స్ రిపోర్టర్ గా పనిచేశారు. తన ఆర్టికల్స్ తో ఎంతోమంది యువ క్రీడాకారుల ప్రతిభను వెలుగులోకి తెచ్చారు. ప్రత్యేక ఆర్టికల్స్ తో వాళ్లకు ఆర్థిక సాయం అందేలా చూశారు. క్రికెట్ ప్రపంచకప్ లు, ఒలింపిక్స్ లాంటి మెగా టోర్నీల కవరేజీలో ఆయనకు విశిష్ఠ అనుభవం ఉంది. మల్లారెడ్డి కాలేజీ ఆఫ్ ఇంజినీరింగ్ అండ్ టెక్నాలజీ నుంచి చందు బీటెక్ డిగ్రీ పొందారు. ఓ వైపు టెక్నికల్ నాలెడ్జ్ తో పాటు జర్నలిజంపై ప్రేమతో మీడియా రంగంలో కొనసాాగుతున్నారు. జర్నలిజంలో డిప్లొమా చేశారు. సినిమా వార్తలను, మూవీ రివ్యూలను, ఓటీటీ విషయాలను, క్రికెట్ సమాచారాన్ని, క్రీడా సంగతులను పాఠకులకు అందిస్తున్నారు.Read More

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    Home/Entertainment/Pradeep Rawat: భిక్షు యాదవ్, రాజ్ బిహారీ, గజినీ ధర్మాత్మ- విలనిజానికి కేరాఫ్ అడ్రస్ ప్రదీప్ రావత్- ఫస్ట్ 100 కోట్ల విలన్
    Home/Entertainment/Pradeep Rawat: భిక్షు యాదవ్, రాజ్ బిహారీ, గజినీ ధర్మాత్మ- విలనిజానికి కేరాఫ్ అడ్రస్ ప్రదీప్ రావత్- ఫస్ట్ 100 కోట్ల విలన్
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