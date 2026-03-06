Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    చిరంజీవికి బాడీగార్డ్‌లా ప్రకాష్ రాజ్.. భట్టి కొడుకు పెళ్లిలో.. ఫ్యాన్స్ రియాక్షన్ ఇలా..

    మెగాస్టార్ చిరంజీవికి ప్రకాష్ రాజ్ ఓ బాడీగార్డ్ లా ఉంటూ బయటకు తీసుకెళ్లే వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయింది. దీనిపై ఫ్యాన్స్ భిన్నంగా స్పందిస్తున్నారు. కొందరు సమర్థిస్తుండగా.. మరికొందరు కాస్త చులకన చేసేలా మాట్లాడారు.

    Published on: Mar 06, 2026 3:55 PM IST
    By Hari Prasad S, Hyderabad
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    తెలంగాణ ఉప ముఖ్యమంత్రి భట్టి విక్రమార్క కుమారుడు సూర్య విక్రమాదిత్య వివాహం సాక్షి అనే యువతితో గురువారం (మార్చి 5) హైదరాబాద్‌లో అత్యంత వైభవంగా జరిగింది. రాజకీయ, సినీ రంగాలకు చెందిన ప్రముఖులు ఈ వేడుకకు తరలివచ్చారు. అయితే ఈ వేడుకలో మెగాస్టార్ చిరంజీవి, వర్సటైల్ యాక్టర్ ప్రకాష్ రాజ్ మధ్య జరిగిన ఒక ఆసక్తికర సన్నివేశం ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో నెటిజన్లను నవ్విస్తోంది.

    చిరంజీవికి బాడీగార్డ్‌లా ప్రకాష్ రాజ్.. భట్టి కొడుకు పెళ్లిలో.. ఫ్యాన్స్ రియాక్షన్ ఇలా..
    చిరంజీవికి బాడీగార్డ్‌లా ప్రకాష్ రాజ్.. భట్టి కొడుకు పెళ్లిలో.. ఫ్యాన్స్ రియాక్షన్ ఇలా..

    'బాస్' కోసం బౌన్సర్‌గా మారిన ప్రకాష్ రాజ్

    పెళ్లి వేడుకకు చిరంజీవి రాగానే ఆయనతో ఫోటోలు దిగేందుకు, కనీసం ఒక్కసారైనా పలకరించేందుకు అతిథులు ఎగబడ్డారు. చిరంజీవి తనదైన శైలిలో అందరినీ చిరునవ్వుతో పలకరిస్తూ ముందుకు సాగుతుండగా.. ఆయన వెంటే ఉన్న ప్రకాష్ రాజ్ సెక్యూరిటీ సిబ్బంది తరహాలో జనాలను పక్కకు నెట్టుకుంటూ చిరంజీవికి దారి సుగమం చేశాడు.

    ఈ దృశ్యాలను చూసిన నెటిజన్లు రకరకాలుగా స్పందిస్తున్నారు. "బాస్‌కు బాడీగార్డ్‌లా ప్రకాష్ రాజ్", "అన్నయ్యకు బౌన్సర్‌లా ఉన్నారు" అంటూ సోషల్ మీడియాలో కామెంట్లతో హోరెత్తిస్తున్నారు. ఒక ఇన్‌స్టాగ్రామ్ యూజర్ అయితే "ఆయన నిజంగానే బాడీగార్డా? జస్ట్ ఆస్కింగ్ అంతే" అంటూ సరదాగా వ్యాఖ్యానించారు. మరికొందరేమో "బాస్ అంటే ప్రకాష్ రాజ్‌కు పిచ్చి ప్రేమ" అంటూ వారి మధ్య ఉన్న అనుబంధాన్ని గుర్తుచేసుకుంటున్నారు.

    విభేదాలున్నా.. గౌరవం తగ్గదు

    కేవలం కామెడీగానే కాకుండా, మరికొందరు నెటిజన్లు ఈ విషయాన్ని చాలా గౌరవప్రదంగా చూస్తున్నారు. "రాజకీయంగా లేదా సిద్ధాంతపరంగా ఎన్ని విభేదాలు ఉన్నా, చిరంజీవి అంటే ప్రకాష్ రాజ్‌కు అమితమైన గౌరవం, అభిమానం. అందుకే ఆయనకు ఏ ఇబ్బంది కలగకుండా అలా చేశారు" అని పలువురు విశ్లేషిస్తున్నారు. ప్రకాష్ రాజ్ లాంటి సీనియర్ నటుడు ఎటువంటి అహంకారం లేకుండా అలా చేయడం గమనార్హం.

    వీరిద్దరి కాంబినేషన్‌లో స్నేహం కోసం (1999), ఇంద్ర (2002), అందరివాడు (2005), స్టాలిన్ (2006) వంటి ఎన్నో బ్లాక్‌బస్టర్ సినిమాలు వచ్చాయి. ఇటీవలే వాల్తేరు వీరయ్య (2023)లో కూడా వీరిద్దరూ కలిసి నటించారు.

    ఇద్దరు నటుల కెరీర్ అప్‌డేట్స్

    ఈ ఏడాది సంక్రాంతికి 'మన శంకర వర ప్రసాద్ గారు' సినిమాతో ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చిన చిరంజీవి.. ప్రస్తుతం వశిష్ట దర్శకత్వంలో భారీ బడ్జెట్ సోషియో-ఫాంటసీ మూవీ 'విశ్వంభర'లో నటిస్తున్నారు. దీనితో పాటు బాబీ, శ్రీకాంత్ ఓదెల సినిమాలకు కూడా గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చారు.

    ఈ ఏడాది 'సీత పయణం'లో కనిపించిన ప్రకాష్ రాజ్.. త్వరలో విజయ్ 'జన నాయగన్', అడివి శేష్ 'G2', 'డెకాయిట్' సినిమాల్లో నటించనున్నారు. మహేష్ బాబు 'వారణాసి'లో కూడా ఆయన కీలక పాత్ర పోషిస్తారని వార్తలు వస్తున్నాయి.

    recommendedIcon
    News/Entertainment/చిరంజీవికి బాడీగార్డ్‌లా ప్రకాష్ రాజ్.. భట్టి కొడుకు పెళ్లిలో.. ఫ్యాన్స్ రియాక్షన్ ఇలా..
    News/Entertainment/చిరంజీవికి బాడీగార్డ్‌లా ప్రకాష్ రాజ్.. భట్టి కొడుకు పెళ్లిలో.. ఫ్యాన్స్ రియాక్షన్ ఇలా..
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes