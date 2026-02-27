Edit Profile
    Prakash Raj Spirit: స్పిరిట్ మూవీ నుంచి తప్పుకున్న ప్రకాష్ రాజ్.. కనిపించని పేరు.. అతని స్థానంలో ఎవరు?

    ప్రభాస్, సందీప్ రెడ్డి వంగా స్పిరిట్ మూవీ నుంచి ప్రకాష్ రాజ్ (Prakash Raj Spirit) తప్పుకున్నట్లు మరోసారి వార్తలు వస్తున్నాయి. ఇప్పటికే ఓసారి అతడు ఈ వార్తలను ఖండించినా.. తాజాగా మూవీ టైటిల్స్ లో అతని పేరు లేకపోవడంతో మరోసారి పుకార్లు మొదలయ్యాయి.

    Published on: Feb 27, 2026 9:34 PM IST
    By Hari Prasad S, Hyderabad
    టాలీవుడ్ సెన్సేషనల్ డైరెక్టర్ సందీప్ రెడ్డి వంగా, రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్ కాంబినేషన్‌లో వస్తున్న 'స్పిరిట్' సినిమాపై రోజుకో ఆసక్తికర వార్త బయటకు వస్తోంది. తాజాగా ఈ సినిమా నుంచి వివేక్ ఒబేరాయ్ ఫస్ట్ లుక్ విడుదలవగా, ఆ పోస్ట్‌లో విలక్షణ నటుడు ప్రకాష్ రాజ్ పేరు లేకపోవడం ఇప్పుడు సినీ వర్గాల్లో హాట్ టాపిక్‌గా మారింది. అతడు ఈ ప్రాజెక్ట్ నుంచి తప్పుకున్నారనే వార్తలకు ఇది మరింత బలాన్ని చేకూర్చుతోంది.

    Prakash Raj Spirit: స్పిరిట్ మూవీ నుంచి తప్పుకున్న ప్రకాష్ రాజ్.. కనిపించని పేరు.. అతని స్థానంలో ఎవరు? (X/@prakashraaj)
    అసలేం జరిగింది?

    సందీప్ రెడ్డి వంగా దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న ప్రతిష్టాత్మక మూవీ 'స్పిరిట్'. శుక్రవారం (ఫిబ్రవరి 27) నాడు ఈ సినిమా నుంచి బాలీవుడ్ నటుడు వివేక్ ఒబేరాయ్ క్యారెక్టర్ పోస్టర్‌ను మూవీ యూనిట్ విడుదల చేసింది. ఈ సందర్భంగా సోషల్ మీడియాలో పెట్టిన పోస్ట్‌లో సినిమాలో నటిస్తున్న నటీనటులు, సాంకేతిక నిపుణులందరినీ ట్యాగ్ చేశారు.

    అయితే గతంలో ఈ సినిమాలో కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నట్లు ప్రకటించిన ప్రకాష్ రాజ్ పేరు మాత్రం ఈ జాబితాలో కనిపించలేదు. దీంతో అతడు ఈ సినిమా నుంచి వైదొలిగాడనే ప్రచారం నిజమేనని స్పష్టమవుతోంది.

    అప్పట్లో ఖండించిన ప్రకాష్ రాజ్

    నిజానికి ఈ నెల ప్రారంభంలోనే ప్రకాష్ రాజ్ 'స్పిరిట్' నుంచి తప్పుకున్నట్లు వార్తలు వచ్చాయి. స్క్రిప్ట్ విషయంలో లేదా ఒక సీన్ చిత్రీకరణ విషయంలో దర్శకుడు సందీప్ వంగాతో అతనికి విభేదాలు వచ్చాయని, అందుకే సినిమా నుంచి వాకౌట్ చేశారని ప్రచారం జరిగింది.

    అప్పట్లో ఈ వార్తలను ప్రకాష్ రాజ్ ఖండించాడు. "అసలు నా సీన్ల షూటింగే మొదలవ్వలేదు, అప్పుడే ఇలాంటి ఫేక్ న్యూస్ ఎలా రాస్తారు?" అంటూ సోషల్ మీడియా వేదికగా మండిపడ్డాడు. కానీ తాజాగా విడుదలైన అఫీషియల్ పోస్ట్‌లో అతని పేరు లేకపోవడంతో.. అతడు ఈ ప్రాజెక్ట్‌లో లేరనే విషయం దాదాపు ఖాయమైందని విశ్వసనీయ వర్గాలు హిందుస్థాన్ టైమ్స్ కు తెలిపాయి. అతని స్థానంలో ఎవరు నటిస్తారనేది ప్రస్తుతానికి సస్పెన్స్.

    వివేక్ ఒబేరాయ్ ఫస్ట్ లుక్.. కొత్త హీరోయిన్ ఎంట్రీ!

    మరోవైపు వివేక్ ఒబేరాయ్ లుక్ సినిమాపై అంచనాలను పెంచేసింది. 2025 నూతన సంవత్సరం సందర్భంగా ప్రభాస్, త్రిప్తి దిమ్రిల లుక్‌ను విడుదల చేసిన తర్వాత, బయటకు వచ్చిన రెండో ప్రధాన అప్డేట్ ఇదే. ఈ పోస్టర్ ద్వారా ఐశ్వర్య దేశాయ్ అనే కొత్త నటిని కూడా పరిచయం చేశారు. ఈ భారీ బడ్జెట్ మూవీలో ఆమె ఒక కీలక పాత్ర పోషించనున్నట్లు తెలుస్తోంది.

    పాన్-వరల్డ్ స్థాయిలో 'స్పిరిట్'

    'అర్జున్ రెడ్డి' తర్వాత సందీప్ వంగా తెలుగులో చేస్తున్న సినిమా కావడంతో 'స్పిరిట్'పై భారీ అంచనాలు ఉన్నాయి. 'యానిమల్' సినిమాతో రూ. 915 కోట్లకు పైగా వసూళ్లు సాధించిన సందీప్.. ఇప్పుడు ప్రభాస్‌ను ఒక పవర్‌ఫుల్ పోలీస్ ఆఫీసర్‌గా చూపించబోతున్నాడు. సుమారు 8 భాషల్లో 'పాన్-వరల్డ్' ఎంటర్‌టైనర్‌గా ఈ సినిమా రూపొందుతోంది. టి-సిరీస్ బ్యానర్‌పై భూషణ్ కుమార్ నిర్మిస్తున్న ఈ సినిమా వచ్చే ఏడాది మార్చి 5న ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదల కానుంది.

