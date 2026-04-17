Prakash Raj: రావణుడి నుంచి రాముడు పండ్లు దొంగిలించాడన్న ప్రకాష్ రాజ్.. దేశంలో నరమేధం జరగబోతోందంటూ కామెంట్స్.. కేసు నమోదు
Prakash Raj: ప్రకాష్ రాజ్ మళ్లీ నోరు పారేసుకున్నాడు. రాముడు నార్త్ ఇండియన్ అని, రావణుడు సౌత్ ఇండియన్ ట్రైబల్ అని.. రావణుడి దగ్గర రాముడు పండ్లు దొంగిలించాడంటూ నోరు జారాడు. దీంతో అతనిపై పోలీసు కేసు నమోదైంది.
Prakash Raj: ప్రముఖ నటుడు ప్రకాష్ రాజ్ మరోసారి తన వ్యాఖ్యలతో తీవ్ర దుమారం రేపాడు. శ్రీరాముడు, రావణుడు, రామాయణంపై అతడు చేసిన వ్యాఖ్యలు హిందూ సమాజపు మనోభావాలను దెబ్బతీశాయని సోషల్ మీడియాలో ఆగ్రహం వ్యక్తమవుతోంది. అంతేకాకుండా దేశంలో జరుగుతున్న పరిణామాలను 'నరమేధం' (Genocide) తో పోల్చడం ఇప్పుడు అతన్ని న్యాయపరమైన చిక్కుల్లోకి నెట్టింది.
రామాయణాన్ని వక్రీకరించారనే ఆరోపణలు
ఇటీవల ఒక మీడియా సమావేశంలో ప్రకాష్ రాజ్ మాట్లాడుతూ.. రామాయణంపై సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశాడు. "శ్రీరాముడు ఉత్తర భారతీయుడు.. రావణుడు దక్షిణ భారతానికి చెందిన గిరిజనుడు" అని అతడు పేర్కొన్నాడు. అంతేకాకుండా వారి మధ్య ఘర్షణ సీతమ్మ అపహరణ వల్ల కాదు, రాముడు పండ్లను దొంగిలించడం వల్ల ప్రారంభమైందని అతడు కామెంట్ చేశాడు. ఆ వీడియో వైరల్ అవుతోంది.
హిందూ ధర్మంలో అత్యంత పవిత్రంగా భావించే రామాయణాన్ని, భగవంతుడైన శ్రీరాముడిని ఈ విధంగా చిత్రీకరించడంపై హిందూ సంఘాలు తీవ్రస్థాయిలో విరుచుకుపడుతున్నాయి. ఇతిహాసాలను కించపరిచేలా మాట్లాడటం భావ ప్రకటన స్వేచ్ఛ కిందకు రాదని, ఇది కేవలం విద్వేషాన్ని రెచ్చగొట్టడమేనని నెటిజన్లు మండిపడుతున్నారు.
నరమేధం జరుగుతోందంటూ సంచలన వ్యాఖ్యలు
మత సామరస్యం గురించి మాట్లాడుతూ ప్రకాష్ రాజ్ మరో వివాదాస్పద ప్రకటన చేశాడు. "ఈ దేశంలో జరుగుతున్న పరిణామాలు ఒక నరమేధానికి (Genocide) సన్నాహాలుగా కనిపిస్తున్నాయి. ముస్లింలను, గిరిజనులను, మైనారిటీలను తుడిచిపెట్టాలని వారు చూస్తున్నారు" అని అతడు ఆరోపించాడు. దేశంలోని రాజకీయ పరిణామాలపై అతనికి ఉన్న వ్యతిరేకతను ఈ విధంగా వ్యక్తం చేయడం ఇప్పుడు చర్చనీయాంశంగా మారింది.
రంగంలోకి పోలీస్ యంత్రాంగం - క్రిమినల్ కేసులు
ప్రకాష్ రాజ్ చేసిన ఈ వ్యాఖ్యలపై ఇప్పటికే దేశంలోని పలు ప్రాంతాల్లో పోలీసులకు ఫిర్యాదులు అందాయి. మతపరమైన మనోభావాలను దెబ్బతీయడం (Section 295A వంటి సెక్షన్ల కింద), వర్గాల మధ్య వైషమ్యాలను ప్రేరేపించడం వంటి అభియోగాలతో అతనిపై క్రిమినల్ కేసులు నమోదైనట్లు సమాచారం. ఈ పరిణామాల నేపథ్యంలో ప్రకాష్ రాజ్ చట్టపరమైన చర్యలను ఎదుర్కోవాల్సి రావచ్చు.
గతంలో కూడా బీజేపీ, కేంద్ర ప్రభుత్వ విధానాలపై ప్రకాష్ రాజ్ బాహాటంగానే విమర్శలు గుప్పించేవాడు. అయితే ఈసారి నేరుగా విశ్వాసాలను, మతపరమైన సెంటిమెంట్లను తాకడం అతనికి పెద్ద ఇబ్బందిగా మారేలా కనిపిస్తోంది.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)
1. ప్రకాష్ రాజ్ రామాయణం గురించి ఏమన్నారు?
రాముడు ఉత్తర భారతీయుడని, రావణుడు దక్షిణ భారత గిరిజనుడని.. వారి మధ్య పండ్ల విషయంలో గొడవ జరిగిందని ఆయన వ్యాఖ్యానించినట్లు ఆరోపణలు ఉన్నాయి.
2. ప్రకాష్ రాజ్ పై ఏ సెక్షన్ల కింద కేసులు నమోదయ్యాయి?
మతపరమైన భావాలను కించపరచడం, సమాజంలో అశాంతిని రేకెత్తించడం వంటి అంశాలపై వివిధ ఐపిసి (IPC/BNS) సెక్షన్ల కింద కేసులు నమోదయ్యాయి.
3. ప్రకాష్ రాజ్ ఎందుకు 'నరమేధం' అనే పదాన్ని వాడారు?
దేశంలో మైనారిటీలు, గిరిజనుల మనుగడ ప్రమాదంలో ఉందని, వారిని తుడిచిపెట్టే ప్రయత్నం జరుగుతోందని తన ఆవేదనను వ్యక్తం చేస్తూ ఆయన ఈ పదాన్ని వాడారు.
హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు.