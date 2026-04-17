Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Prakash Raj: రావణుడి నుంచి రాముడు పండ్లు దొంగిలించాడన్న ప్రకాష్ రాజ్.. దేశంలో నరమేధం జరగబోతోందంటూ కామెంట్స్.. కేసు నమోదు

    Prakash Raj: ప్రకాష్ రాజ్ మళ్లీ నోరు పారేసుకున్నాడు. రాముడు నార్త్ ఇండియన్ అని, రావణుడు సౌత్ ఇండియన్ ట్రైబల్ అని.. రావణుడి దగ్గర రాముడు పండ్లు దొంగిలించాడంటూ నోరు జారాడు. దీంతో అతనిపై పోలీసు కేసు నమోదైంది.

    Apr 17, 2026, 13:14:53 IST
    By Hari Prasad S, Hyderabad
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    Prakash Raj: ప్రముఖ నటుడు ప్రకాష్ రాజ్ మరోసారి తన వ్యాఖ్యలతో తీవ్ర దుమారం రేపాడు. శ్రీరాముడు, రావణుడు, రామాయణంపై అతడు చేసిన వ్యాఖ్యలు హిందూ సమాజపు మనోభావాలను దెబ్బతీశాయని సోషల్ మీడియాలో ఆగ్రహం వ్యక్తమవుతోంది. అంతేకాకుండా దేశంలో జరుగుతున్న పరిణామాలను 'నరమేధం' (Genocide) తో పోల్చడం ఇప్పుడు అతన్ని న్యాయపరమైన చిక్కుల్లోకి నెట్టింది.

    రామాయణాన్ని వక్రీకరించారనే ఆరోపణలు

    ఇటీవల ఒక మీడియా సమావేశంలో ప్రకాష్ రాజ్ మాట్లాడుతూ.. రామాయణంపై సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశాడు. "శ్రీరాముడు ఉత్తర భారతీయుడు.. రావణుడు దక్షిణ భారతానికి చెందిన గిరిజనుడు" అని అతడు పేర్కొన్నాడు. అంతేకాకుండా వారి మధ్య ఘర్షణ సీతమ్మ అపహరణ వల్ల కాదు, రాముడు పండ్లను దొంగిలించడం వల్ల ప్రారంభమైందని అతడు కామెంట్ చేశాడు. ఆ వీడియో వైరల్ అవుతోంది.

    హిందూ ధర్మంలో అత్యంత పవిత్రంగా భావించే రామాయణాన్ని, భగవంతుడైన శ్రీరాముడిని ఈ విధంగా చిత్రీకరించడంపై హిందూ సంఘాలు తీవ్రస్థాయిలో విరుచుకుపడుతున్నాయి. ఇతిహాసాలను కించపరిచేలా మాట్లాడటం భావ ప్రకటన స్వేచ్ఛ కిందకు రాదని, ఇది కేవలం విద్వేషాన్ని రెచ్చగొట్టడమేనని నెటిజన్లు మండిపడుతున్నారు.

    నరమేధం జరుగుతోందంటూ సంచలన వ్యాఖ్యలు

    మత సామరస్యం గురించి మాట్లాడుతూ ప్రకాష్ రాజ్ మరో వివాదాస్పద ప్రకటన చేశాడు. "ఈ దేశంలో జరుగుతున్న పరిణామాలు ఒక నరమేధానికి (Genocide) సన్నాహాలుగా కనిపిస్తున్నాయి. ముస్లింలను, గిరిజనులను, మైనారిటీలను తుడిచిపెట్టాలని వారు చూస్తున్నారు" అని అతడు ఆరోపించాడు. దేశంలోని రాజకీయ పరిణామాలపై అతనికి ఉన్న వ్యతిరేకతను ఈ విధంగా వ్యక్తం చేయడం ఇప్పుడు చర్చనీయాంశంగా మారింది.

    రంగంలోకి పోలీస్ యంత్రాంగం - క్రిమినల్ కేసులు

    ప్రకాష్ రాజ్ చేసిన ఈ వ్యాఖ్యలపై ఇప్పటికే దేశంలోని పలు ప్రాంతాల్లో పోలీసులకు ఫిర్యాదులు అందాయి. మతపరమైన మనోభావాలను దెబ్బతీయడం (Section 295A వంటి సెక్షన్ల కింద), వర్గాల మధ్య వైషమ్యాలను ప్రేరేపించడం వంటి అభియోగాలతో అతనిపై క్రిమినల్ కేసులు నమోదైనట్లు సమాచారం. ఈ పరిణామాల నేపథ్యంలో ప్రకాష్ రాజ్ చట్టపరమైన చర్యలను ఎదుర్కోవాల్సి రావచ్చు.

    గతంలో కూడా బీజేపీ, కేంద్ర ప్రభుత్వ విధానాలపై ప్రకాష్ రాజ్ బాహాటంగానే విమర్శలు గుప్పించేవాడు. అయితే ఈసారి నేరుగా విశ్వాసాలను, మతపరమైన సెంటిమెంట్లను తాకడం అతనికి పెద్ద ఇబ్బందిగా మారేలా కనిపిస్తోంది.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)

    1. ప్రకాష్ రాజ్ రామాయణం గురించి ఏమన్నారు?

    రాముడు ఉత్తర భారతీయుడని, రావణుడు దక్షిణ భారత గిరిజనుడని.. వారి మధ్య పండ్ల విషయంలో గొడవ జరిగిందని ఆయన వ్యాఖ్యానించినట్లు ఆరోపణలు ఉన్నాయి.

    2. ప్రకాష్ రాజ్ పై ఏ సెక్షన్ల కింద కేసులు నమోదయ్యాయి?

    మతపరమైన భావాలను కించపరచడం, సమాజంలో అశాంతిని రేకెత్తించడం వంటి అంశాలపై వివిధ ఐపిసి (IPC/BNS) సెక్షన్ల కింద కేసులు నమోదయ్యాయి.

    3. ప్రకాష్ రాజ్ ఎందుకు 'నరమేధం' అనే పదాన్ని వాడారు?

    దేశంలో మైనారిటీలు, గిరిజనుల మనుగడ ప్రమాదంలో ఉందని, వారిని తుడిచిపెట్టే ప్రయత్నం జరుగుతోందని తన ఆవేదనను వ్యక్తం చేస్తూ ఆయన ఈ పదాన్ని వాడారు.

    • Hari Prasad S
      ABOUT THE AUTHOR
      Hari Prasad S

      హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్‌లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్‌లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్‌లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్‌టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్‌డేట్స్‌ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More

    recommendedIcon
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes