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    Prime Video Web Series: ప్రైమ్ వీడియో సూపర్ హిట్ కామెడీ వెబ్ సిరీస్ రెండో సీజన్.. ట్రైలర్ రిలీజ్.. స్ట్రీమింగ్ డేట్ ఇదే

    Prime Video Web Series: ప్రముఖ నిర్మాణ సంస్థ టీవీఎఫ్ (TVF) క్రేజీ కామెడీ డ్రామా వెబ్ సిరీస్ 'గ్రామ చికిత్సాలయ్' సీజన్ 2 ట్రైలర్ వచ్చేసింది. అమోల్ పరాశర్ లీడ్ రోల్ లో నటించిన ఈ సిరీస్ జూన్ 23 నుంచి అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియోలో స్ట్రీమింగ్ కానుంది.

    Jun 13, 2026, 09:44:38 IST
    By Hari Prasad S, Hyderabad
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    Prime Video Web Series: డిజిటల్ స్క్రీన్‌పై వినూత్నమైన గ్రామీణ కథలతో ప్రేక్షకులను అలరించే 'ది వైరల్ ఫీవర్' (TVF) సంస్థ వరుస సర్‌ప్రైజ్‌లతో దూసుకుపోతోంది. ఇటీవలే 'ది పిరమిడ్ స్కీమ్'తో మెప్పించిన ఈ మేకర్స్.. ఇప్పుడు 'గ్రామ చికిత్సాలయ్' సీజన్ 2తో మన ముందుకు వచ్చేస్తున్నారు.

    Prime Video Web Series: ప్రైమ్ వీడియో సూపర్ హిట్ కామెడీ వెబ్ సిరీస్ రెండో సీజన్.. ట్రైలర్ రిలీజ్.. స్ట్రీమింగ్ డేట్ ఇదే
    Prime Video Web Series: ప్రైమ్ వీడియో సూపర్ హిట్ కామెడీ వెబ్ సిరీస్ రెండో సీజన్.. ట్రైలర్ రిలీజ్.. స్ట్రీమింగ్ డేట్ ఇదే

    తాజాగా విడుదలైన ఈ కామెడీ డ్రామా సిరీస్ ట్రైలర్ ప్రేక్షకులలో భారీ అంచనాలను పెంచడమే కాకుండా.. కథలో దాగి ఉన్న పలు ఆసక్తికరమైన ఎలిమెంట్స్ ను పరిచయం చేసింది.

    Gram Chikitsalay Plot | భఠ్‌కండీ గ్రామంలో డాక్టర్ ప్రభాత్ కొత్త సవాళ్లు

    'గ్రామ చికిత్సాలయ్' సీజన్ 2లో నటుడు అమోల్ పరాశర్ మళ్లీ డాక్టర్ ప్రభాత్ పాత్రలో మెరిశారు. భఠ్‌కండీ గ్రామంలోని అధ్వాన్నపు ప్రభుత్వ ఆరోగ్య కేంద్రాన్ని (PHC) బాగుచేసి, దానికి పూర్వ వైభవం తీసుకురావడమే ఆయన మెయిన్ టార్గెట్. ఇందుకోసం ఆయన ఎంతో శ్రమిస్తారు. అయితే స్థానిక ప్రజలకు అందాల్సిన ఉచిత మందులు బయటి వ్యక్తుల చేతుల్లోకి వెళ్తుండటంతో డాక్టర్ ప్రభాత్ తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటారు.

    ఈ క్రమంలోనే జిల్లా స్థాయిలో జరిగే పీహెచ్‌సీల కాంపిటీషన్ గురించి మరో లేడీ డాక్టర్ ఆయనకు చెప్తుంది. ఈ పోటీల్లో గెలిస్తే సీఎంఓ ఆఫీస్ నుంచి ఆసుపత్రికి కావాల్సిన అన్ని రకాల మెడికల్ సౌకర్యాలు లభిస్తాయని వివరిస్తుంది. మరి డాక్టర్ ప్రభాత్ ఈ పరీక్షలో నెగ్గి తన గ్రామ ఆసుపత్రి సమస్యలను ఎలా పరిష్కరించారనేదే ఈ సీజన్ కథాంశం.

    Rural Medical Drama | గ్రామీణ వైద్యరంగ సమస్యలపై హాస్యభరిత సెటైర్

    "ఈ కొత్త సీజన్‌లో భఠ్‌కండీ గ్రామంలో నా పాత్ర ప్రయాణం ఎవరూ ఊహించని మలుపులు తిరుగుతుంది. కొంత విజయం దక్కినప్పటికీ, వెంటనే కొత్త సవాళ్లు ఎదురవుతాయి. గ్రామీణ ప్రాంతాల్లోని ప్రభుత్వ ఆసుపత్రులు ఎదుర్కొనే నిజమైన సమస్యలను ఇందులో అద్భుతంగా చూపించారు. ఈ సీరియస్ అంశాన్ని కామెడీ, భావోద్వేగాలతో మిళితం చేసి ప్రతీ ఒక్కరికీ కనెక్ట్ అయ్యేలా తెరకెక్కించారు" అని తన పాత్ర గురించి హీరో అమోల్ పరాశర్ వివరించారు.

    Panchayat Connection | 'పంచాయత్' ఫ్యాన్స్‌కు డబుల్ ధమాకా..

    ప్రేక్షకులను ఆశ్చర్యపరచడంలో టీవీఎఫ్ ఎప్పుడూ ముందే ఉంటుంది. ఈ ట్రైలర్ చివరలో 'పంచాయత్' వెబ్ సిరీస్‌లో 'ఫులేరా' గ్రామస్థుడిగా ఆడియెన్స్ ను ఎంతగానో అలరించిన 'బనరాకస్' (దుర్గేష్ కుమార్) సరికొత్తగా ఎంట్రీ ఇచ్చారు. ఆయన ఈ సిరీస్‌లో సరికొత్త ప్రధాన్‌పతి పాత్రలో కనిపించబోతుండటం విశేషం. ఈ క్రేజీ ఎంట్రీతో ట్రైలర్ రేంజ్ మారిపోయింది. అన్ని హంగులతో సిద్ధమైన 'గ్రామ చికిత్సాలయ్ 2' జూన్ 23 నుంచి ప్రముఖ ఓటీటీ ప్లాట్‌ఫామ్ అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియోలో స్ట్రీమింగ్ కానుంది.

    హెచ్‌టీ విశ్లేషణ

    టీవీఎఫ్ నుంచి వచ్చే విలేజ్ డ్రామాలకు క్లాస్, మాస్ ఆడియన్స్ లో విపరీతమైన క్రేజ్ ఉంటుంది. 'పంచాయత్' సిరీస్ సాధించిన భారీ సక్సెస్ తర్వాత అదే తరహాలో రూరల్ మెడికల్ బ్యాక్‌డ్రాప్ తో వచ్చిన 'గ్రామ చికిత్సాలయ్' ఫస్ట్ సీజన్ మంచి టాక్ తెచ్చుకుంది.

    ఇప్పుడు సీజన్ 2 లో మెడికల్ మాఫియా, హాస్పిటల్ కాంపిటీషన్స్ లాంటి ఇంట్రెస్టింగ్ పాయింట్స్ యాడ్ చేశారు. వీటన్నింటికీ మించి 'పంచాయత్' ఫేమ్ బనరాకస్ పాత్రను ప్రధాన్‌పతిగా ఈ సిరీస్ లోకి తీసుకురావడం మాస్టర్ స్ట్రోక్ అని చెప్పొచ్చు. ఈ క్రాస్-ఓవర్ ఎఫెక్ట్ వల్ల జూన్ 23న రిలీజ్ కాబోతున్న ఈ సిరీస్ ప్రైమ్ వీడియోలో రికార్డు వ్యూస్‌ సాధించడం ఖాయం.

    • Hari Prasad S
      ABOUT THE AUTHOR
      Hari Prasad S

      హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్‌లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్‌లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్‌లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్‌టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్‌డేట్స్‌ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More

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    Home/Entertainment/Prime Video Web Series: ప్రైమ్ వీడియో సూపర్ హిట్ కామెడీ వెబ్ సిరీస్ రెండో సీజన్.. ట్రైలర్ రిలీజ్.. స్ట్రీమింగ్ డేట్ ఇదే
    Home/Entertainment/Prime Video Web Series: ప్రైమ్ వీడియో సూపర్ హిట్ కామెడీ వెబ్ సిరీస్ రెండో సీజన్.. ట్రైలర్ రిలీజ్.. స్ట్రీమింగ్ డేట్ ఇదే
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