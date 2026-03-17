Prime Video: ప్రైమ్ వీడియోలోకి నేరుగా వస్తున్న డార్క్ కామెడీ మూవీ.. ఓటీటీతో చేతులు కలిపిన హృతిక్ రోషన్
Prime Video: ప్రైమ్ వీడియోలోకి మరో ఒరిజినల్ మూవీ వస్తోంది. ఈసారి బాలీవుడ్ స్టార్ హీరో హృతిక్ రోషన్ నిర్మాణంలోనే వస్తున్న ఈ సినిమా పేరు మెస్ (Mess). తాజాగా మేకర్స్ మంగళవారం (మార్చి 17) ఈ అనౌన్స్మెంట్ చేశారు.
ప్రముఖ ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్ అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియో, బాలీవుడ్ స్టార్ హీరో హృతిక్ రోషన్కు చెందిన హెచ్ఆర్ఎక్స్ (HRX) ఫిల్మ్స్ మరో క్రేజీ ప్రాజెక్ట్ కోసం జతకట్టాయి. 'స్టార్మ్' అనే థ్రిల్లర్ సిరీస్ తర్వాత వీరిద్దరి కాంబినేషన్లో వస్తున్న రెండో ప్రాజెక్ట్ 'మెస్' (Mess). విభిన్నమైన కథాంశంతో సాగే ఈ కామెడీ సినిమాను రాజేష్ ఏ కృష్ణన్ దర్శకత్వం వహించనున్నాడు. సోడా ఫిల్మ్స్ లాబ్ భాగస్వామ్యంలో రూపుదిద్దుకోనున్న ఈ సినిమా త్వరలోనే సెట్స్ పైకి వెళ్లనుంది.
ఏమిటీ 'మెస్' కథ?
అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియో ఒరిజినల్ మూవీగా ఈ మెస్ రానుంది. ఈ సినిమా కథాంశం చాలా ఆసక్తికరంగా ఉండబోతోంది. ఒక దొంగల ముఠా ఒక ఇంట్లోకి చొరబడతారు. అయితే ఆ ఇంటి యజమానికి ఓసీడీ (OCD - అతి శుభ్రత, క్రమశిక్షణ పాటించే మానసిక స్థితి) ఉంటుంది. ఆ ఇంట్లోకి వెళ్ళిన దొంగలకు ఎలాంటి పరిస్థితి ఎదురైంది?
ఆ రాత్రంతా వారు ఆ ఇంటి యజమాని నుంచి తప్పించుకుని ఎలా ప్రాణాలతో బయటపడ్డారు? అనే అంశాలను దర్శకుడు రాజేష్ ఏ కృష్ణన్ అత్యంత వినోదాత్మకంగా తెరకెక్కించనున్నాడు. అమెరికన్ రచయిత పాల్ సోటర్ అందించిన మూల కథకు, కపిల్ సావంత్ స్క్రీన్ప్లే, మాటలు సమకూర్చారు.
నిర్మాతలు ఏమన్నారంటే?
ఈ ప్రాజెక్టు గురించి ప్రైమ్ వీడియో ఇండియా ఒరిజినల్స్ హెడ్ నిఖిల్ మాధోక్ మాట్లాడుతూ.. "ఒక మంచి కథ ఎప్పుడూ ప్రేక్షకులను ఆశ్చర్యపరుస్తూ, వినోదాన్ని పంచాలి. 'మెస్' సినిమాలో అడుగడుగునా నవ్వులు పూయిస్తూనే ఉత్కంఠను రేకెత్తించే అంశాలు ఉన్నాయి. హృతిక్, ఈషాన్ రోషన్ల సృజనాత్మకత, రాజేష్ దర్శకత్వ ప్రతిభ కలిసి ఈ సినిమాను ప్రపంచవ్యాప్త ప్రేక్షకులకు నచ్చేలా తీర్చిదిద్దుతాయని నమ్ముతున్నాం" అని పేర్కొన్నాడు.
నటుడు, నిర్మాత హృతిక్ రోషన్ స్పందిస్తూ.. "ప్రైమ్ వీడియోతో మా ప్రయాణం 'స్టార్మ్'తో మొదలైంది. ఇప్పుడు 'మెస్' సినిమాతో ఆ బంధం మరింత బలపడింది. రాజేష్ కృష్ణన్ కామెడీని, కథను అద్భుతంగా మేళవించగలరు. ఈ సినిమా సరికొత్త అనుభూతిని ఇస్తుందని మేము బలంగా విశ్వసిస్తున్నాము" అని చెప్పాడు.
దర్శకుడు రాజేష్ ఏ కృష్ణన్ మాట్లాడుతూ.. "కపిల్ సావంత్తో కలిసి ఈ కథను అభివృద్ధి చేయడం గొప్ప అనుభవం. హృతిక్, ఈషాన్ అందించిన మద్దతు మరువలేనిది. త్వరలోనే ఈ సినిమా చిత్రీకరణ ప్రారంభించబోతున్నాం" అని తెలిపాడు. 'లూట్ కేస్' వంటి చిత్రాలతో తనదైన కామెడీ మార్కు వేసిన రాజేష్, ఈ సినిమాతో మరోసారి ప్రేక్షకులను కడుపుబ్బ నవ్వించడానికి సిద్ధమవుతున్నాడు.
త్వరలోనే ఈ సినిమాలోని నటీనటులు, ఇతర సాంకేతిక నిపుణుల వివరాలను చిత్ర యూనిట్ అధికారికంగా ప్రకటించనుంది.