OTT: ఇవాళ ఓటీటీలోకి వచ్చేసిన హార్ట్ టచింగ్ లవ్ స్టోరీ.. పెద్ద ఫ్యామిలీని కోరుకునే అమ్మాయి.. ఆ ట్విస్ట్.. ఇక్కడ చూసేయండి
OTT: ఇవాళ ఓటీటీలోకి ఓ హార్ట్ టచింగ్ ఎమోషనల్ లవ్ స్టోరీ వచ్చేసింది. ఓ అమ్మాయి తనకు కాబోయే భర్తకు పెద్ద ఫ్యామిలీ ఉండాలని కోరుకుంటుంది. అలాంటి వ్యక్తి దొరికిన తర్వాత ఆమె లైఫ్ ఎలాంటి టర్న్ తీసుకుందనే కథతో తెరకెక్కిన చిన్న సినిమా డిజిటల్ స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది. ఈ మూవీ ఏంటో ఓ లుక్కేయండి.
OTT: క్రైమ్, సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్స్ ను చూసి చూసి మొనాటనీ వచ్చిందా? ఓటీటీలో మంచి ఫీల్ గుడ్ మూవీ కోసం చూస్తున్నారా? అయితే ఈ రోజు డిజిటల్ స్ట్రీమింగ్ కు వచ్చిన ‘ప్రియమైన అంజలికి’ మూవీ మీ కోసమే. ఈ సండే రోజు స్పెషల్ గా, తక్కువ టైమ్ లో అయిపోయే మూవీ చూడాలనుకుంటే ఇదే బెస్ట్ ఆప్షన్.
ప్రియమైన అంజలికి
తెలుగు ఫీల్ గుడ్ ఎమోషనల్ డ్రామా మూవీ ‘ప్రియమైన అంజలికి’ ఈ రోజు (జూన్ 28) ఓటీటీలో అడుగుపెట్టింది. పాపులర్ తెలుగు ఓటీటీ ప్లాట్ ఫామ్ ఈటీవీ విన్ లో ఈ చిన్న సినిమా స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది. సండే స్పెషల్ గా ఈ చిత్రం డిజిటల్ ఆడియన్స్ ముందుకు నేరుగా ఓటీటీ రిలీజ్ ద్వారా అందుబాటులోకి వచ్చింది.
ప్రతి సండే
ఈటీవీ విన్ ఓటీటీ ప్లాట్ ఫామ్ ప్రతి సండే కథా సుధాలో భాగంగా ఓ చిన్న సినిమాను రిలీజ్ చేస్తున్న సంగతి తెలిసిందే. అలా ఈ రోజు ‘ప్రియమైన అంజలికి’ మూవీ వచ్చింది. ఈ మూవీ నిడివి కేవలం 37 నిమిషాలే. హార్ట్ టచింగ్ ఎమోషనల్ డ్రామాగా తెరకెక్కిన ఈ మూవీ ఇప్పటికే స్ట్రీమింగ్ స్టార్ట్ అయింది.
ప్రియమైన అంజలికి స్టోరీ ఇదే
ఇవాళ ఓటీటీలోకి వచ్చిన ఫీల్ గుడ్ మూవీ ప్రియమైన అంజలికి ఇప్పటికే పాజిటివ్ టాక్ వినిపిస్తోంది. ఇక ఈ సినిమా కథ విషయానికి వస్తే.. ఓ అమ్మాయి, అబ్బాయి ఒకే సాఫ్ట్ వేర్ కంపెనీలో పని చేస్తుంటారు. హీరోను ఆమె ప్రేమిస్తుంది. కానీ అతనికి పెద్ద ఫ్యామిలీ ఉండాలని కోరుకుంటుంది. సినిమాలో హీరోకు పెద్ద ఫ్యామిలీనే ఉంటుంది.
ఆ ట్విస్ట్
నిజానికి హీరో ఓ అనాథ, కానీ అతనికి పెద్ద ఫ్యామిలీ ఉంటుంది. అది ఎలా సాధ్యం? పెళ్లికి సిద్ధమైన హీరోయిన్ తన చేతిని కోసుకుని ఎందుకు చనిపోవాలనుకుంది? అనేదే ఈ ప్రియమైన అంజలికి సినిమాలో ట్విస్ట్. ఈ చిత్రంలో ఫ్యామిలీ ఎమోషన్స్ ను బాగా చూపించారు. మ్యూజిక్, డైలాగ్స్, హీరో హీరోయిన్ యాక్టింగ్ బాగుందనే టాక్ వినిపిస్తోంది. స్టోరీ పాయింట్ ఫ్రెష్ గా ఉందని అంటున్నారు.
ప్రియమైన అంజలికి సినిమాలో అభినవ్ మణికంఠ, సునీత, లిఖిత, దినేశ్ కౌశిక, వినయ్, సత్య, దేవి ప్రసాద్ తదితరులు నటించారు. ఈ చిత్రానికి ఇ.సత్తిబాబు డైరెక్టర్. సండే రోజు ఫీల్ గుడ్ మూవీ చూడాలనుకునే వాళ్లు ప్రియమైన అంజలికి చిత్రంపై ఓ లుక్కేయండి.
- ABOUT THE AUTHORChandu Shanigarapu
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