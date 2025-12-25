Edit Profile
    కొన్ని నిర్ణయాలు బలిసి తీసుకున్నాను.. వార్ 2తో నష్టం తక్కువే.. ఈ సినిమా ప్రతి సీన్‌కూ నవ్వుతారు: ప్రొడ్యూసర్ నాగవంశీ

    ప్రొడ్యూసర్ నాగవంశీ ఇంట్రెస్టింగ్ కామెంట్స్ చేశాడు. వార్ 2 సినిమా నష్టాలపై తొలిసారి ఓపెన్ అవడంతోపాటు తాను కొన్ని నిర్ణయాలను బలిసి తీసుకున్నానని అనడం గమనార్హం. ఇక అనగనగా ఒక రాజు మూవీ గురించి కూడా స్పందించాడు.

    Published on: Dec 25, 2025 8:07 PM IST
    By Hari Prasad S, Hyderabad
    టాలీవుడ్‌లో మీడియా ముందు కూడా ఓపెన్ గా మాట్లాడే ప్రొడ్యూసర్లలో నాగవంశీ కూడా ఒకరు. అతడు నిర్మిస్తున్న అనగనగా ఒక రాజు మూవీ సంక్రాంతికి రిలీజ్ కాబోతోంది. ఈ సందర్భంగా గ్రేట్ ఆంధ్రాకు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో ఇంట్రెస్టింగ్ కామెంట్స్ చేశాడు. మరి అవేంటో చూడండి.

    కొన్ని నిర్ణయాలు బలిసి తీసుకున్నాను

    ఇంటర్వ్యూ మొదట్లోనే నాగవంశీ ఈ ఏడాది త్వరగా వెళ్లిపోతే బాగుండు అన్నట్లుగా మాట్లాడాడు. ఎందుకు అని అడిగితే.. తాను కొన్ని నిర్ణయాలను బలిసి తీసుకున్నానని, అవన్నీ మిస్ ఫైర్ అయ్యాయని చెప్పాడు.

    “ఈ ఏడాది అంతగా కలిసి రాలేదు. అందుకే ఈ ఫేజ్ త్వరగా వెళ్లిపోతే బాగుండు అనిపిస్తోంది. కొన్ని కొన్ని నిర్ణయాలు బలిసి తీసుకున్నాను. అవన్నీ మిస్ ఫైర్ అయ్యాయి. ఎప్పుడైనా అంతే కదా దేవుడు వీడికి ఎక్కువైందో గాల్లో ఉన్నాడు కింద పడేస్తే కానీ తెలియదంటారు కదా.. కొన్ని నెత్తికెక్కి నిర్ణయాలు తీసుకున్నాను. ఏదీ గ్రాంటెడ్ గా తీసుకోకూడదని అర్థమైంది. అందుకే మళ్లీ ఎక్కడ మొదలుపెట్టానో అక్కడి నుంచే స్టార్ట్ చేశాను” అని నాగవంశీ అన్నాడు.

    అతడు చేసిన ఈ కామెంట్స్ వైరల్ అవుతున్నాయి. ఆ నిర్ణయాలు ఏవి? ఎవరి కోసం తీసుకున్నాడనే చర్చ సోషల్ మీడియాలో జరుగుతున్నాయి.

    వార్ 2 నష్టాలు పెద్దగా లేవు

    ఇక వార్ 2 నష్టాల గురించి వస్తున్న వార్తలపైనా నాగవంశీ స్పందించాడు. అసలు ఆ సినిమాను కొన్నదే రూ.68 కోట్లకు అని, అందులో రూ.40 కోట్ల షేర్ వచ్చిందని.. ఇక యశ్ రాజ్ ఫిల్మ్స్ తనను పిలిచి రూ.18 కోట్లు తిరిగి ఇచ్చిందని అతడు చెప్పాడు. అందువల్ల వార్ 2 విషయంలో పెద్దగా నష్టాలేవీ లేవని స్పష్టం చేశాడు. ముందుగా కుదుర్చుకున్న ఒప్పందం ప్రకారమే.. వాళ్లు కార్పొరేట్ అయినా కూడా తాను అడగ్గానే పిలిచి రూ.18 కోట్లు ఇచ్చినట్లు నాగవంశీ తెలిపాడు.

    అనగనగా ఒక రాజు మూవీ గురించి..

    ఇక నాగవంశీ మరోసారి సంక్రాంతికి వస్తున్నాడు. అనగనగా ఒక రాజు మూవీ రిలీజ్ కానున్న విషయం తెలిసిందే. నవీన్ పోలిశెట్టి అందులో లీడ్ రోల్లో నటిస్తున్నాడు. ఈ సినిమా ప్రతి సీన్ నవ్విస్తుందని, దానిని తనది గ్యారెంటీ అని నాగవంశీ అన్నాడు.

    గతంలో మ్యాడ్ మూవీ గురించి కూడా అదే చెప్పానని, ఈ సినిమా కూడా అంతేనని తెలిపాడు. సంక్రాంతి సినిమాల్లో తమదే చిన్న మూవీ అని మరోసారి చెప్పాడు. నవీన్ పోలిశెట్టి, మీనాక్షి చౌదరి నటించిన అనగనగా ఒక రాజు సినిమా జనవరి 14న రిలీజ్ కానున్న విషయం తెలిసిందే.

