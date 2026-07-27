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    Puri Jagannadh: పూరీ జగన్నాథ్ ఇంట్లో తీవ్ర విషాదం.. ఇక చిట్టితల్లి అంటూ ఎవరు పిలుస్తారంటూ కూతురి ఎమోషనల్ పోస్ట్

    Puri Jagannadh: డైరెక్టర్ పూరీ జగన్నాథ్ ఇంట్లో తీవ్ర విషాదం నెలకొంది. అతని తల్లి 96 ఏళ్ల వయసులో కన్నుమూశారు. ఈ విషయాన్ని వెల్లడిస్తూ పూరీ కూతురు చేసిన పోస్ట్ వైరల్ అవుతోంది. మిస్ యూ నాన్నమ్మ అంటూ ఆమె ఈ పోస్ట్ చేసింది.

    Published on: Jul 27, 2026, 15:09:58 IST
    By Hari Prasad S, Hyderabad
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    Puri Jagannadh: టాలీవుడ్ డాషింగ్ డైరెక్టర్ పూరి జగన్నాథ్ ఇంట్లో తీవ్ర విషాదం అలుముకుంది. ఆయన కన్నతల్లి, కుటుంబ సభ్యులు ఆప్యాయంగా అమ్మమ్మ లేదా 'అమ్మాజీ' అని పిలుచుకునే వెంకటలక్ష్మి (96) శనివారం జులై 25న కన్నుమూశారు. ఈ చేదు వార్తను పూరి జగన్నాథ్ కుమార్తె పవిత్ర తన ఇన్‌స్టాగ్రామ్ వేదికగా అధికారికంగా వెల్లడించడంతో సినీ ప్రముఖులు, అభిమానులు తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

    Puri Jagannadh: పూరీ జగన్నాథ్ ఇంట్లో తీవ్ర విషాదం.. ఇక చిట్టితల్లి అంటూ ఎవరు పిలుస్తారంటూ కూతురి ఎమోషనల్ పోస్ట్
    Puri Jagannadh: పూరీ జగన్నాథ్ ఇంట్లో తీవ్ర విషాదం.. ఇక చిట్టితల్లి అంటూ ఎవరు పిలుస్తారంటూ కూతురి ఎమోషనల్ పోస్ట్

    వయోభారంతో బాధపడుతున్న అమ్మాజీ శనివారం తుదిశ్వాస విడిచినట్లు పూరి కుటుంబ వర్గాలు తెలిపాయి. గత కొన్ని రోజులుగా వయోసహజ అనారోగ్య సమస్యలతో పోరాడుతున్న ఆమె కుటుంబ సభ్యుల సమక్షంలో ప్రశాంతంగా కన్నుమూశారు.

    “నన్ను ఇక చిన్నతల్లి అని ఎవరు పిలుస్తారు?”

    తన బామ్మ మరణాన్ని తట్టుకోలేకపోయిన పూరి జగన్నాథ్ కుమార్తె పవిత్ర జగన్నాథ్ సోషల్ మీడియాలో అత్యంత వేదనతో కూడిన ఒక ఎమోషనల్ పోస్ట్ షేర్ చేశారు. "నన్ను ఇకపై 'చిన్నతల్లి' అని ఆప్యాయంగా ఎవరు పిలుస్తారు? నన్ను అంత ప్రేమగా ఎవరు ముద్దుపెట్టుకుంటారు? నీతో గడపడానికి నాకు ఒక్క రోజు దొరికితే బాగుండు. నీ 96వ బర్త్‌డే రోజున కౌగలించుకున్నట్లే నిన్ను మళ్లీ గట్టిగా పట్టుకునేదాన్ని.. ఐ మిస్ యు బామ్మ" అంటూ పవిత్ర రాసుకొచ్చిన నోట్ నెటిజన్లను కంటతడి పెట్టిస్తోంది.

    ఈ పోస్ట్‌తో పాటు తన బామ్మతో గడిపిన తీపి గుర్తులకు సంబంధించిన పాత ఫోటోలను కూడా ఆమె షేర్ చేశారు. పవిత్ర పెట్టిన ఎమోషనల్ ట్రిబ్యూట్‌ను చూసి సినీ ప్రముఖులతో పాటు వేలాది మంది అభిమానులు పూరి కుటుంబానికి ధైర్యం చెప్తూ కామెంట్స్ చేస్తున్నారు.

    పూరి సినిమాల్లో 'అమ్మ' సెంటిమెంట్ మ్యాజిక్!

    పూరి జగన్నాథ్ తెరకెక్కించే సినిమాల్లో అమ్మ సెంటిమెంట్‌కు ఎప్పుడూ ఒక స్పెషల్ ప్లేస్ ఉంటుంది. ముఖ్యంగా మాస్ మహారాజ రవితేజతో ఆయన తీసిన ఆల్-టైమ్ బ్లాక్‌బస్టర్ క్లాసిక్ 'అమ్మ నాన్న ఓ తమిళ అమ్మాయి' సినిమాలో మదర్ ఎమోషన్ ఎంత పవర్‌ఫుల్‌గా పండిందో తెలుగు ఆడియన్స్ ఎప్పటికీ మరచిపోలేరు.

    తన తల్లి ఇచ్చిన ధైర్యం, ఆశీస్సులతోనే ఇండస్ట్రీలో ఒక ఆర్డినరీ అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ స్థాయి నుంచి టాలీవుడ్ మోస్ట్ వాంటెడ్ మాస్ డైరెక్టర్‌గా ఎదిగానని పూరి గతంలో పలు ఇంటర్వ్యూల్లో చెప్పారు. 'పోకిరి', 'బద్రి', 'ఇడియట్', 'ఇస్మార్ట్ శంకర్' లాంటి ట్రెండ్ సెట్టింగ్ సినిమాలు తీసి ఎంత ఎత్తుకు ఎదిగినా తన తల్లి పట్ల ఆయన ఎంతో భక్తిశ్రద్ధలు చూపేవారని సన్నిహితులు గుర్తుచేసుకుంటున్నారు.

    టాలీవుడ్ ప్రముఖుల సానుభూతి..

    పూరి జగన్నాథ్ కుటుంబంలో చోటుచేసుకున్న ఈ తీవ్ర విషాదంపై టాలీవుడ్ ప్రముఖులు దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేస్తున్నారు. పూరి జగన్నాథ్, ఆయన సోదరుడు సాయిరామ్ శంకర్, కొడుకు ఆకాష్ పూరిలతో పాటు పవిత్రకు తమ గాఢ సానుభూతిని తెలియజేశారు.

    పూరి జగన్నాథ్ సుదీర్ఘ సినీ ప్రయాణంలో ఈ మాతృవియోగం తీర్చలేని లోటని ఫ్యాన్స్ కామెంట్స్ చేస్తున్నారు. ప్రస్తుతం ఈ చేదు వార్తతో పూరి కాంపౌండ్‌లో తీవ్ర విషాద ఛాయలు అలముకున్నాయి. కుటుంబ సభ్యులు, అత్యంత సన్నిహితుల మధ్య ప్రైవేట్ వేడుకగా అంత్యక్రియలు పూర్తి చేసినట్లు సమాచారం.

    • Hari Prasad S
      ABOUT THE AUTHOR
      Hari Prasad S

      హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్‌లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్‌లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్‌లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్‌టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్‌డేట్స్‌ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More

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    Home/Entertainment/Puri Jagannadh: పూరీ జగన్నాథ్ ఇంట్లో తీవ్ర విషాదం.. ఇక చిట్టితల్లి అంటూ ఎవరు పిలుస్తారంటూ కూతురి ఎమోషనల్ పోస్ట్
    Home/Entertainment/Puri Jagannadh: పూరీ జగన్నాథ్ ఇంట్లో తీవ్ర విషాదం.. ఇక చిట్టితల్లి అంటూ ఎవరు పిలుస్తారంటూ కూతురి ఎమోషనల్ పోస్ట్
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