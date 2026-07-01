Ravi Teja Sree Vishnu: వాట్ ఏ కాంబో.. ఇది సెట్ అయితే థియేటర్లలో కామెడీ బ్లాస్ట్.. రవితేజ, శ్రీ విష్ణు మల్టీ స్టారర్!
Ravi Teja Sree Vishnu: మాస్ మహారాజా రవితేజ, టాలెంటెడ్ యంగ్ హీరో శ్రీవిష్ణు కాంబినేషన్లో ఒక భారీ క్రేజీ మల్టీస్టారర్ చిత్రం రూపుదిద్దుకోబోతున్నట్లు టాలీవుడ్ సర్కిల్స్లో జోరుగా ప్రచారం సాగుతోంది. ఈ మాస్ కామెడీ ఎంటర్టైనర్ రిలీజ్ డేట్ కూడా ఫిక్స్ అయిందని అంటున్నారు. పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ చూసేయండి.
Ravi Teja Sree Vishnu: టాలీవుడ్ లో సరికొత్త కాంబినేషన్లకు ఎప్పుడూ విపరీతమైన క్రేజ్ ఉంటుంది. ముఖ్యంగా ఇద్దరు కంప్లీట్ ఎంటర్టైనింగ్ హీరోలు ఒకే స్క్రీన్పై కనిపిస్తే థియేటర్లలో ఆ వినోదాల మజానే వేరుగా ఉంటుంది. ఇప్పుడు అలాంటి ఒక సంచలన మల్టీస్టారర్ చిత్రానికి బ్యాక్గ్రౌండ్లో సర్వం సిద్ధమవుతోందని ఇండస్ట్రీ వర్గాల సమాచారం.
క్రేజీ కాంబో
మాస్ మహారాజా రవితేజ (Ravi Teja), వైవిధ్యభరితమైన పాత్రలతో బ్యాక్ టు బ్యాక్ హిట్లు కొడుతున్న యంగ్ హీరో శ్రీవిష్ణు (Sree Vishnu) కలిసి ఒక ఫుల్ లెంగ్త్ కామెడీ ఎంటర్టైనర్లో స్క్రీన్ షేర్ చేసుకోబోతున్నట్లు టాక్ గట్టిగా వినిపిస్తోంది. ఈ క్రేజీ కాంబో థియేటర్లను షేక్ చేసేందుకు ఒక్కటి కాబోతుందని ఇండస్ట్రీ వర్గాల సమాచారం.
హసిత్ గోలి మార్క్ వినోదం
‘రాజ రాజ చోర’, ‘స్వాగ్’ వంటి సినిమాలతో తన మార్క్ విలక్షణమైన కామెడీ, వినూత్న స్క్రీన్ప్లేతో ప్రేక్షకులను, విమర్శకులను మెప్పించాడు టాలెంటెడ్ డైరెక్టర్ హసిత్ గోలి (Hasith Goli). అతనే ఈ రవితేజ, శ్రీవిష్ణు మల్టీ స్టారర్ చిత్రానికి దర్శకత్వం వహించనున్నాడని తెలుస్తోంది. అదే నిజమైతే హీరో శ్రీవిష్ణుతో అతనికి ఇది హ్యాట్రిక్ సినిమా అవుతుంది.
దిల్ రాజు బ్యానర్ లో
రవితేజ అన్స్టాపబుల్ మాస్ ఎనర్జీకి, శ్రీవిష్ణు పక్కింటి అబ్బాయి తరహా యూనిక్ కామెడీ టైమింగ్కు సరిగ్గా సరిపోయేలా హసిత్ ఒక అదిరిపోయే హిలేరియస్ స్క్రిప్ట్ను సిద్ధం చేసినట్లు తెలుస్తోంది. ఇక ఈ భారీ క్రేజీ ప్రాజెక్ట్ను టాలీవుడ్ అగ్ర నిర్మాత దిల్ రాజు (Dil Raju) తన ప్రతిష్టాత్మక బ్యానర్ శ్రీ వెంకటేశ్వర క్రియేషన్స్ (Sri Venkateswara Creations) పతాకంపై అత్యంత భారీ బడ్జెట్తో నిర్మించబోతున్నాడని టాక్.
సంక్రాంతి రేసులో
రవితేజ మార్క్ లౌడ్ మాస్ కామెడీకి, శ్రీవిష్ణు మార్క్ సెటిల్డ్ అండర్ ప్లే కామెడీకి టాలీవుడ్లో సెపరేట్ ఫ్యాన్ బేస్ ఉంది. వీరిద్దరూ ఒకే ఫ్రేమ్లో పడితే జనరేట్ అయ్యే హ్యూమర్ థియేటర్లను షేక్ చేయడం ఖాయం. 2026-2027 సీజన్ ట్రెండ్స్ ప్రకారం భారీ యాక్షన్ సినిమాల మధ్య ఇలాంటి ప్యూర్ ఎంటర్టైనర్స్ సేఫ్ బెట్గా మారుతున్నాయి.
ఇక ఈ మూవీని 2027 సంక్రాంతికి రిలీజ్ చేయాలనుకుంటున్నట్లు టాక్. సంక్రాంతి సీజన్ అంటేనే ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్ థియేటర్లకు క్యూ కడతారు. దిల్ రాజుకు ఉన్న థియేటర్ల నెట్వర్క్, డిస్ట్రిబ్యూషన్ పట్టు వల్ల సంక్రాంతి 2027 రేసులో ఈ చిత్రానికి భారీగా థియేటర్లు దొరికే ఛాన్స్ ఉంది. ఇది బాక్సాఫీస్ వద్ద రికార్డు వసూళ్లు సాధించడానికి పక్కా స్కెచ్గా విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.
ప్రీ ప్రొడక్షన్ వర్క్
అధికారిక ప్రకటన రాకముందే ఈ ప్రాజెక్ట్పై అంచనాలు ట్రేడ్ వర్గాల్లో ఆకాశాన్ని తాకుతున్నాయి. ఈ క్రేజీ ప్రాజెక్ట్ను వీలైనంత త్వరగా పట్టాలెక్కించి, సంక్రాంతి 2027 పండగ కానుకగా థియేటర్లలోకి తీసుకురావాలని చిత్ర యూనిట్ గట్టిగా ప్లాన్ చేస్తోందని అంటున్నారు. ప్రస్తుతం ఈ చిత్రానికి సంబంధించిన ప్రీ-ప్రొడక్షన్ పనులు శరవేగంగా జరుగుతున్నాయని టాక్. త్వరలోనే ఈ మోస్ట్ అవేటెడ్ మల్టీస్టారర్కు సంబంధించిన అధికారిక ప్రకటనను వినూత్నంగా ప్లాన్ చేస్తున్నారని తెలిసింది.
- ABOUT THE AUTHORChandu Shanigarapu
చందు శనిగారపు ప్రస్తుతం హిందూస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో సీనియర్ కంటెంట్ రైటర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో ఎనిమిదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఆయన సొంతం. 2025 నుంచి డిజిటల్ మీడియాలోనూ తనదైన ముద్ర వేస్తున్నారు. సినిమా వార్తలను ఎప్పటికప్పుడు అందించడం, స్పోర్ట్స్ న్యూస్ ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలను చదివించేలా ఇవ్వడం ఆయన ప్రత్యేకత. మ్యాచ్ రిపోర్ట్ లను వేగంగా అందించడం, లైవ్ అప్ డేట్స్ ఇవ్వడంలో ఆయన ముందుంటారు. చందు తన కెరీర్ లో ప్రింట్ మీడియాలో ఎక్కువగా పనిచేశారు. ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడులో ఏడేళ్లకు పైగా స్పోర్ట్స్ రిపోర్టర్ గా పనిచేశారు. తన ఆర్టికల్స్ తో ఎంతోమంది యువ క్రీడాకారుల ప్రతిభను వెలుగులోకి తెచ్చారు. ప్రత్యేక ఆర్టికల్స్ తో వాళ్లకు ఆర్థిక సాయం అందేలా చూశారు. క్రికెట్ ప్రపంచకప్ లు, ఒలింపిక్స్ లాంటి మెగా టోర్నీల కవరేజీలో ఆయనకు విశిష్ఠ అనుభవం ఉంది. మల్లారెడ్డి కాలేజీ ఆఫ్ ఇంజినీరింగ్ అండ్ టెక్నాలజీ నుంచి చందు బీటెక్ డిగ్రీ పొందారు. ఓ వైపు టెక్నికల్ నాలెడ్జ్ తో పాటు జర్నలిజంపై ప్రేమతో మీడియా రంగంలో కొనసాాగుతున్నారు. జర్నలిజంలో డిప్లొమా చేశారు. సినిమా వార్తలను, మూవీ రివ్యూలను, ఓటీటీ విషయాలను, క్రికెట్ సమాచారాన్ని, క్రీడా సంగతులను పాఠకులకు అందిస్తున్నారు.Read More