Irumudi Song: ఇరుముడి కట్టు.. ఇరుముడి నుంచి వచ్చేసిన ఫస్ట్ సాంగ్.. భక్తితో ఊగిపోయిన రవితేజ.. పారవశ్యంలో ముంచే పాట
Irumudi Song: మాస్ మహారాజా నుంచి భక్తుడిగా మారిన రవితేజ లేెటెస్ట్ మూవీ ‘ఇరుముడి’ నుంచి ఫస్ట్ సాంగ్ వచ్చేసింది. ‘ఇరుముడి కట్టు’ అనే ఈ సాంగ్ భక్తి పారవశ్యంలో ముంచేలా ఉంది. ఈ పాటలో రవితేజ భక్తితో ఊగిపోయాడు. మనసును తాకే లిరిక్స్ తో ఉన్న ఈ సాంగ్ పూర్తి వివరాలు చూసేయండి.
Irumudi Song: ‘ఇరుముడి కట్టు’ అంటూ రవితేజ భక్తి పారవశ్యంలో మునిగి తేలాడు. అతను హీరోగా నటిస్తున్న అప్ కమింగ్ డివోషనల్ థ్రిల్లర్ ‘ఇరుముడి’ నుంచి ఫస్ట్ సాంగ్ రిలీజైంది. ‘ఇరుముడి కట్టు’ అంటూ సాగుతున్న ఈ పాటలోని లిరిక్స్ భక్తుల మనసులను తాకేలా ఉన్నాయి.
ఇరుముడి కట్టు సాంగ్
రవితేజ హీరోగా శివ నిర్వాణ తెరకెక్కిస్తున్న ఇరుముడి మూవీపై ఇప్పటికే అంచనాలు నెలకొన్నాయి. ఇప్పుడు ఈ హైప్ ను మరింత పెంచేలా ‘ఇరుముడి కట్టు’ సాంగ్ రిలీజ్ అయింది. ఇవాళ (జూన్ 29) ఈ ఇరుముడి సినిమా నుంచి ఫస్ట్ సాంగ్ అయిన ఇరుముడి కట్టును మేకర్స్ విడుదల చేశారు.
భక్తితో ఊగిపోయిన రవితేజ
స్వామియే శరణమయ్యప్ప అంటూ స్టార్ట్ అయిన ఈ సాంగ్ లాస్ట్ వరకు కూడా భక్తులకు మళ్లీ మళ్లీ వినిపించేలా ఉంది. ‘ఇరుముడి కట్టు’ అంటూ సాగుతున్న లిరిక్స్ తగ్గట్లుగా భక్తి పారవశ్యంతో రవితేజ మునిపోయి స్టెప్పులు వేయడం ఆకట్టుకుంది. ఈ లిరికల్ వీడియో ఇన్ స్టంట్ వైరల్ గా మారింది.
జీవీ ప్రకాష్ మ్యూజిక్
ఇరుముడి సినిమాకు జీవీ ప్రకాష్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్. ఈ సినిమాలో రెండు అయ్యప్ప సాంగ్స్ ఉంటాయని ఇప్పటికే జీవీ ప్రకాష్ క్లారిటీ ఇచ్చాడు. ఇందులో నుంచి ఫస్ట్ సాంగ్ సోమవారం రిలీజైంది. ఈ పాటను అనంతు చక్కగా పాడారు. ఈ సాంగ్ లిరిక్స్ ను కళ్యాణ్ చక్రవర్తితో కలిసి స్వయంగా డైరెక్టర్ శివ నిర్వాణ రాయడం విశేషం. శివ నిర్వాణ మంచి లిరిసిస్ట్ కూడా అన్న సంగతి తెలిసిందే.
- ABOUT THE AUTHORChandu Shanigarapu
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