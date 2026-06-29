Irumudi: హిట్ కోసం గట్టిగానే ప్లాన్ చేసిన రవితేజ.. ఇరుముడిలో రెండు అయ్యప్ప పాటలు.. కన్ఫామ్ చేసిన మ్యూజిక్ డైరెక్టర్
Irumudi Songs: వరుస ఫ్లాప్ లకు చెక్ పెట్టాలని టార్గెట్ పెట్టుకున్న మాస్ మహారాజా రవితేజ ఈ సారి గట్టిగానే ప్లాన్ చేశాడు. జోనర్ మార్చడమే కాకుండా మ్యూజిక్ తోనే మ్యాజిక్ చేసేందుకు రెడీ అయ్యాడు. అతను హీరోగా వస్తున్న ‘ఇరుముడి’ సినిమాలో రెండు అయ్యప్ప సాంగ్స్ తో థియేటర్లలో జనాలకు పూనకాలు తెప్పించనున్నారు.
Irumudi Songs: ఎనర్జిటిక్ పర్ఫార్మెన్స్లతో బాక్సాఫీస్ వద్ద మాస్ హంగామా సృష్టించే మాస్ మహారాజా రవితేజ (Ravi Teja) ఈసారి సరికొత్త జోనర్ను టచ్ చేస్తున్నాడు. అతను నటిస్తున్న లేటెస్ట్ మూవీ ‘ఇరుముడి’కి సంబంధించి సోషల్ మీడియాలో ఒక క్రేజీ అనౌన్స్మెంట్ వచ్చింది. ఈ సినిమా మ్యూజిక్ ముచ్చట్లు ఇంటర్నెట్ లో తెగ వైరల్ గా మారాయి.
ఇరుముడి మ్యూజిక్
జాతీయ అవార్డు గ్రహీత, మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ జీవీ ప్రకాష్ కుమార్ (GV Prakash) సంగీతం అందిస్తున్న ఇరుముడి చిత్రం ప్రేక్షకులకు సరికొత్త థియేట్రికల్ ఎక్స్పీరియన్స్ను అందించడానికి సిద్ధమవుతోంది. ఇందులో రెండు అయ్యప్ప పాటలు ఉండబోతున్నట్లు జీవీ ప్రకాష్ స్పష్టం చేశాడు. దీంతో థియేటర్లో జనాలు భక్తితో ఊగిపోవడం ఖాయమనే టాక్ వినిపిస్తోంది.
రెండు అయ్యప్ప పాటలు
రవితేజ హీరోగా వస్తున్న ఇరుముడి ఈ సినిమాలో సంగీతానికి ఎంతో ప్రాధాన్యత ఉందని తెలుస్తోంది. మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ జీవీ ప్రకాష్ లేటెస్ట్ అప్ డేట్ ప్రకారం ఈ సినిమాలో రెండు ప్రత్యేకమైన అయ్యప్ప స్వామి పాటలు ప్రేక్షకులను భక్తి పారవశ్యంలో ముంచెత్తనున్నాయి.
ఇవాళ ఫస్ట్ సాంగ్
ఇరుముడి మూవీ నుంచి ఇవాళ (జూన్ 29) ఫస్ట్ సాంగ్ రిలీజ్ చేయనున్నారు. అభిమానులు ఎప్పుడెప్పుడా అని ఎదురుచూస్తున్న "కట్టు కట్టు ఇరుముడి కట్టు" అనే ఫస్ట్ సింగిల్ను సోమవారం నుంచి మార్మోగనుంది. ఈ విషయాన్ని ఓ వీడియోలో జీవీ ప్రకాష్ కన్ఫామ్ చేశాడు.
పాపులర్ భక్తి పాట
ఇక ఇరుముడి సినిమాలో వచ్చే ఒక అత్యంత ప్రత్యేకమైన సందర్భంలో ‘మల్లెపూల పల్లకి’ అనే పాపులర్ భక్తి పాట కూడా హైలైట్గా నిలవనుందని తెలుస్తోంది. ఈ పాటను ప్రత్యేక సందర్భంలో రిలీజ్ చేస్తామని జీవీ ప్రకాష్ ప్రకటించాడు. ఈ నేపథ్యంలో జీవీ ప్రకాష్ మార్క్ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్, ఈ భక్తిరస గీతాలు సినిమాను నెక్స్ట్ లెవెల్కు తీసుకెళ్తాయని రవితేజ ఫ్యాన్స్, సినీ లవర్స్ ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు.
డివోషనల్ థ్రిల్లర్!
హిట్ కోసం తపిస్తున్న రవితేజ ఇప్పుడు డిఫరెంట్ రూట్ ఎంచుకున్నాడు. ఇరుముడి చిత్రం రొటీన్ కమర్షియల్ ఫార్మాట్కు భిన్నంగా.. భక్తి , ఉత్కంఠభరితమైన ఎలిమెంట్స్ కలయికతో రూపుదిద్దుకుంటోంది. ఈ చిత్రానికి శివ నిర్వాణ డైరెక్టర్. ఈ మూవీ ఆగస్టు 21న థియేటర్లలో రిలీజ్ కానుంది.
అయ్యప్ప భక్తుల సెంటిమెంట్, ఇరుముడి ప్రాముఖ్యత చుట్టూ తిరిగే ఒక బలమైన ఎమోషనల్ & డివోషనల్ థ్రిల్లర్ ఇదని మేకర్స్ స్పష్టం చేశారు. అయ్యప్ప పడి పూజలో వినిపించే రెండు పాపులర్ భక్తి పాటలైన ‘ఇరుముడి కట్టు’, ‘మల్లెపూల పల్లకి’ పాటలతో ఈ చిత్రంపై అంచనాలు మరింత పెరిగే ఛాన్స్ ఉంది.
- ABOUT THE AUTHORChandu Shanigarapu
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