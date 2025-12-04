Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    సమంత, రాజ్ పెళ్లిపై అతని మొదటి భార్య రియాక్షన్ ఇలా.. ఇక్కడ సింపథీ, డ్రామా ఏమీ ఉండవంటూ ఘాటు కామెంట్స్

    సమంతతో రాజ్ నిడిమోరు పెళ్లిపై అతని మొదటి భార్య శ్యామలీ డే స్పందించింది. ఇన్‌స్టాగ్రామ్ స్టోరీస్ లో చాలా ఘాటు కామెంట్స్ చేసింది. సింపథీ కోసం చూడటం, డ్రామాలాంటివి కావాలంటే ఇక్కడి నుంచి వెళ్లండి.. అలాంటివేమీ ఉండవని అనడం విశేషం.

    Published on: Dec 04, 2025 6:38 PM IST
    By Hari Prasad S, Hyderabad
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    నటి సమంత రూత్ ప్రభు, ప్రముఖ దర్శకుడు రాజ్ నిడిమోరు డిసెంబర్ 1న కోయంబత్తూరులోని ఈషా ఫౌండేషన్‌లో అత్యంత సన్నిహితుల సమక్షంలో 'యోగ' పద్ధతిలో ఒక్కటయ్యారు. ఈ వివాహం తర్వాత రాజ్ మాజీ భార్య శ్యామలి డే (Shhyamali De) సోషల్ మీడియా వేదికగా మౌనం వీడింది. తనకు లభిస్తున్న మద్దతుకు కృతజ్ఞతలు తెలుపుతూనే, తనకు ఎవరి సానుభూతి అవసరం లేదని ఘాటుగా స్పందించింది.

    సమంత, రాజ్ పెళ్లిపై అతని మొదటి భార్య రియాక్షన్ ఇలా.. ఇక్కడ సింపథీ, డ్రామా ఏమీ ఉండవంటూ ఘాటు కామెంట్స్
    సమంత, రాజ్ పెళ్లిపై అతని మొదటి భార్య రియాక్షన్ ఇలా.. ఇక్కడ సింపథీ, డ్రామా ఏమీ ఉండవంటూ ఘాటు కామెంట్స్

    శ్యామలి డే ఏమన్నదంటే?

    సమంత, రాజ్ నిడిమోరు పెళ్లి జరిగిన మూడు రోజుల తర్వాత అతని మొదటి భార్య శ్యామలి తొలిసారి దీనిపై స్పందించింది. ఇప్పుడు కూడా వాళ్ల పేర్లు ప్రస్తావించకుండానే ఓ పోస్ట్ చేసింది. తన ఇన్‌స్టాగ్రామ్ స్టోరీస్‌లో శ్యామలి ఒక నోట్ రాసింది. అందులో ఆమె చాలా ఘాటు కామెంట్స్ చేసింది.

    "ఇక్కడ ఎవరైనా డ్రామా లేదా బ్రేకింగ్ న్యూస్ కోసం చూస్తుంటే, మీకు అది ఇక్కడ దొరకదు. దయచేసి వెళ్లిపోండి. నేను ఎవరి సానుభూతి కోరుకోవడం లేదు. మీడియా కవరేజ్, ఎక్స్‌క్లూజివ్ ఇంటర్వ్యూలు, బ్రాండ్ ప్రమోషన్లు లేదా పెయిడ్ పార్టనర్‌షిప్‌ల కోసం నేను చూడటం లేదు. నేను ఎవరికీ ఏమీ అమ్మడానికి ప్రయత్నించడం లేదు" అని ఆమె అనడం విశేషం.

    అంతకుముందు శ్యామలి మరొక ఎమోషనల్ నోట్‌ను కూడా పంచుకుంది. "రాత్రంతా నిద్ర లేకుండా గడిపాను. ఎన్నో ఆలోచనలు నన్ను చుట్టుముట్టాయి. కానీ నాకు వస్తున్న మద్దతును, మంచిని గుర్తించకపోతే అది కృతజ్ఞత లేని తనం అవుతుందని గ్రహించాను" అని రాసుకొచ్చింది.

    సమంత-రాజ్ వివాహ విశేషాలు

    సమంత, రాజ్ నిడిమోరు 'లింగ భైరవి వివాహ' పద్ధతిలో పెళ్లి చేసుకున్నారు. ఈ వేడుకకు సంబంధించిన ఫోటోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయ్యాయి. పెళ్లి ఫోటోలలో సమంత చేతికి ఉన్న భారీ ఉంగరం ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచింది. ప్రముఖ డిజైనర్ అర్పితా మెహతా రూపొందించిన ఎరుపు రంగు చేనేత బెనారసి చీరలో సమంత మెరిసిపోయింది. దీనిని ఒక్కరే మాస్టర్ ఆర్టిసన్ స్వచ్ఛమైన కటన్ సాటిన్ సిల్క్‌తో తయారు చేశారు.

    సమంత గతంలో 2017 నుండి 2021 వరకు నాగ చైతన్యతో వివాహ బంధంలో ఉంది. చైతన్య ఇప్పుడు శోభిత ధూళిపాళ్లను వివాహం చేసుకున్నాడు. రాజ్ నిడిమోరు 2015లో శ్యామలిని వివాహం చేసుకోగా, వారు 2023లో విడిపోయారని సమాచారం. రాజ్, సమంత కలిసి 'ది ఫ్యామిలీ మ్యాన్ సీజన్ 2', 'సిటాడెల్: హనీ బన్నీ' సిరీస్‌లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం వీరిద్దరూ 'రక్త్ బ్రహ్మాండ్: ది బ్లడీ కింగ్‌డమ్' ప్రాజెక్ట్‌పై పనిచేస్తున్నారు.

    News/Entertainment/సమంత, రాజ్ పెళ్లిపై అతని మొదటి భార్య రియాక్షన్ ఇలా.. ఇక్కడ సింపథీ, డ్రామా ఏమీ ఉండవంటూ ఘాటు కామెంట్స్
    News/Entertainment/సమంత, రాజ్ పెళ్లిపై అతని మొదటి భార్య రియాక్షన్ ఇలా.. ఇక్కడ సింపథీ, డ్రామా ఏమీ ఉండవంటూ ఘాటు కామెంట్స్
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes