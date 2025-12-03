Edit Profile
    సమంత పెళ్లి చీర: ఈ చేనేత చీర వెనక దాగి ఉన్న రహస్యాలను చెప్పిన డిజైనర్

    నటి సమంత రూత్ ప్రభు, దర్శకుడు రాజ్ నిడిమోరుల పెళ్లికి ధరించిన చేనేత బనారస్ చీర అరుదైన కళాఖండం. అత్యంత సరళంగా కనిపించినా, ఆ చీరలో భారతీయ జౌళి (టెక్స్‌టైల్) వారసత్వం, అద్భుతమైన హస్తకళ దాగి ఉన్నాయి. ప్రత్యేకంగా డిజైన్ చేసిన ఆ చీర ఫొటోలను, దాని వెనుక ఉన్న స్ఫూర్తిని డిజైనర్ అర్పితా మెహతా పంచుకున్నారు.

    Published on: Dec 03, 2025 4:15 PM IST
    By HT Telugu Desk
    డిసెంబర్ 1, 2025న నటి సమంత రుత్ ప్రభు, దర్శకుడు రాజ్ నిడిమోరు వివాహ బంధంతో ఒక్కటయ్యారు. కోయంబత్తూర్‌లోని ఇషా యోగా సెంటర్‌లోని లింగ భైరవి ఆలయంలో వీరి వివాహం అత్యంత సన్నిహితుల మధ్య జరిగింది.

    Samantha Ruth Prabhu's bridal saree showcases the country's rich heritage and textiles. (Instagram/ Arpita Mehta Official)
    Samantha Ruth Prabhu's bridal saree showcases the country's rich heritage and textiles. (Instagram/ Arpita Mehta Official)

    పెళ్లి వేడుక కోసం సమంత ప్రత్యేకంగా, చేనేతతో తయారు చేయించిన బనారస్ చీరను ధరించారు. తన పెళ్లి రోజు చిత్రాలను సమంత పంచుకున్న ఒక్క రోజు తర్వాత, ఆ చీరను డిజైన్ చేసిన అర్పితా మెహతా అద్భుతమైన కొత్త ఫొటోలను ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో విడుదల చేశారు. సాంప్రదాయ ఎరుపు రంగు చీరలో సమంత దేదీప్యమానంగా మెరిసిపోతూ కనిపించారు.

    సరళతలోనే గొప్ప కళ – పెళ్లి చీర ప్రత్యేకత

    సమంత పెళ్లి చీర చూడటానికి ఎంత సింపుల్‌గా, హుందాగా ఉందో, దాని తయారీలో అంతే గొప్ప కళాత్మకత ఉంది. ఇది భారతీయ జౌళి, ఎంబ్రాయిడరీ వారసత్వాన్ని ప్రదర్శించడానికి ఒక ఉదాహరణగా నిలిచింది.

    1. జరీ (Zari) వర్క్: ఈ చీరపై సున్నితమైన 'పౌడర్-జరీ బుట్టీలు' ఉన్నాయి.
    2. బార్డర్: ఈ చీర అంచు (బార్డర్)పై 'నిషి-నేత'తో కూడిన సంక్లిష్టమైన కట్‌వర్క్ (Cutwork)ను చేశారు.
    3. జర్దోసీ (Zardozi): దీనికి అదనంగా, బేజ్-గోల్డ్ రంగులో జర్దోసి పనిని పూర్తి చేశారు. ఇందులో సాది తార్ (లోహపు దారం), కట్‌దానా (పూసలు), కసబ్ (పట్టుతో చుట్టిన దారం), ఇంకా చిన్న చిన్న అద్దాలు వంటి సాంప్రదాయ అంశాలను వాడారు.
    4. డిజైన్ స్ఫూర్తి: డిజైనర్ అర్పితా మెహతా మాట్లాడుతూ, ఈ చీర కేవలం వస్త్రం మాత్రమే కాదని, ఇదొక ఆధ్యాత్మిక, కళాత్మక కళాఖండమని తెలిపారు. సాంప్రదాయ హస్తకళ, ఆధునిక ఉద్దేశాల కలయికగా దీన్ని రూపొందించినట్లు చెప్పారు.

    మూడు వారాల శ్రమ: బ్లౌజ్‌పై అరుదైన మోటిఫ్

    సమంత పెళ్లి చీర కోసం ఉపయోగించిన ఫ్యాబ్రిక్, దాని తయారీ గురించి అర్పితా మెహతా వివరాలను పంచుకున్నారు. 'సరళంగా, ఉత్సవభరితంగా, లోతుగా గుర్తుండిపోయేలా' చీర ఉండాలనేది తమ ముఖ్య ఉద్దేశమని ఆమె చెప్పారు.

    డిజైనర్ చెప్పిన ముఖ్యాంశాలు:

    ఫ్యాబ్రిక్: స్వచ్ఛమైన 'కటన్ శాటిన్ సిల్క్'తో తయారు చేసిన మంట లాంటి ఎరుపు రంగు (Flaming Red) బనారస్ చీర ఇది. మెరిసే శాటిన్ డ్రేప్‌కు కటన్ దారాల బలం తోడైంది.

    నేత: ఈ చీరను ఒకే ఒక్క మాస్టర్ ఆర్టిసన్ (నిపుణులైన నేత కార్మికుడు) 2-3 వారాల పాటు కష్టపడి నేయడం విశేషం.

    బ్లౌజ్ మోటిఫ్: బ్లౌజ్‌కు ప్రత్యేకంగా ఒక మోటిఫ్‌ను (అలంకరణ డిజైన్) రూపొందించారు. దీనిని ప్రముఖ కళాకారిణి జయతి బోస్ డిజైన్ చేశారు. "లోతైన సముద్రపు అడుగుభాగంలో మూలాలు కలిగి, అమ్మవారి ఆశీర్వాదంతో కిరీటాన్ని ధరించినట్లుగా ఉన్న జమ్దానీ ట్రీ ఆఫ్ లైఫ్ (Jamdani Tree of Life) మోటిఫ్, దేవత పర్యవేక్షణలో జరిగిన ఈ కలయికను ఉత్సవంగా జరుపుతుంది" అని అర్పితా మెహతా వివరించారు.

    దక్షిణాది నటి సమంతకు పెళ్లి చీర డిజైన్ చేయడం తమకెంతో సంతోషాన్ని ఇచ్చిందని, ఇది తమకు ఒక 'లైఫ్ సర్కిల్ పూర్తయినట్లు'గా అనిపించిందని డిజైనర్ భావోద్వేగంగా తెలిపారు.

