Rakesh Bedi: ఆ ఒక్కడి వల్లే ధురంధర్కు రూ.500 కోట్లు అంటూ రణ్వీర్ పొగడ్తలు.. మరి ఆ నటుడికి దక్కిన రెమ్యునరేషన్ ఎంతంటే?
Rakesh Bedi: ధురంధర్ మూవీతో దేశవ్యాప్తంగా సంచలనం రేపిన నటుడు రాకేష్ బేడీ ఈ సినిమా కోసం తీసుకున్న రెమ్యునరేషన్ ఎంతో తేలిపోయింది. మూవీ సక్సెస్ తో అతనికి ఇవ్వాల్సిన రెమ్యునరేషన్ ను మేకర్స్ రెట్టింపు చేయడం విశేషం.
Rakesh Bedi: ఆదిత్య ధర్ సృష్టించిన ‘ధురంధర్’ (2025), ‘ధురంధర్ 2: ద రివెంజ్’ (2026) చిత్రాలు బాక్సాఫీస్ వద్ద చరిత్ర సృష్టించడమే కాకుండా, అందులో నటించిన నటీనటుల జీవితాలను కూడా మార్చేశాయి. ముఖ్యంగా సీనియర్ నటుడు రాకేష్ బేడీ పోషించిన ‘జమీల్ జమాలీ’ పాత్ర ఒక కల్ట్ ఐకాన్గా మారిపోయింది. ధురంధర్ కు రూ.1000 కోట్ల వస్తే అందులో సగం ఆ ఒక్కడి వల్లే అంటూ రణ్వీర్ సింగ్ కూడా పొగిడిన రాకేష్ బేడీ రెమ్యునరేషన్ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.
మీమ్స్ రాజ్యాన్నేలిన ‘జమీల్ జమాలీ’
చాలా కాలం తర్వాత రాకేష్ బేడీ ‘ధురంధర్’ సిరీస్తో వెండితెరపై గ్రాండ్ కంబ్యాక్ ఇచ్చారు. ఇందులో ఆయన చెప్పిన "బచ్చా హై తూ మేరా" (నువ్వు నా బిడ్డవు) అనే డైలాగ్ సోషల్ మీడియాలో ఎంతలా వైరల్ అయ్యిందో మనందరికీ తెలిసిందే.
ప్రతి చిన్న విషయానికి నెటిజన్లు ఈ డైలాగ్తో మీమ్స్ చేస్తూ రాకేష్ బేడీకి విపరీతమైన ఫ్యాన్ బేస్ను క్రియేట్ చేశారు. ఈ క్రేజ్ చూసిన మేకర్స్, ఆయనకు ఊహించని సర్ప్రైజ్ ఇచ్చారు.
రెమ్యునరేషన్ డబుల్.. మేకర్స్ గొప్ప మనసు
సాధారణంగా ఒప్పందం కుదుర్చుకున్న తర్వాత సినిమా హిట్ అయినా, ఫ్లాప్ అయినా అదే రెమ్యునరేషన్ ఇస్తుంటారు. కానీ ‘ధురంధర్’ మేకర్స్ మాత్రం ఇందుకు భిన్నంగా వ్యవహరించారు. రాకేష్ బేడీ పాత్ర సినిమా విజయంలో కీలక పాత్ర పోషించడంతో, ఆయనకు అదనపు పారితోషికాన్ని అందించారు.
సినిమా షూటింగ్ ముగిసిన తర్వాత ‘ధురంధర్ 2’ సాధించిన చారిత్రాత్మక విజయాన్ని చూసి దర్శకుడు ఆదిత్య ధర్, నిర్మాత లోకేష్ ధర్ స్వయంగా రాకేష్ బేడీకి రూ. 1 కోటి చెక్కును అందజేశారు. అంటే ఆయన అడిగిన దానికంటే రెట్టింపు మొత్తాన్ని గౌరవంగా ఇచ్చారన్నమాట. ఇలాంటి ఉదారత సినీ పరిశ్రమలో చాలా అరుదుగా కనిపిస్తుంది.
పాత్రలో ట్విస్ట్.. గూఢచారిగా రాకేష్ బేడీ
సినిమాలో రాకేష్ బేడీ కరాచీకి చెందిన ఒక కుటిల రాజకీయ నాయకుడు జమీల్ జమాలీగా కనిపిస్తారు. ఆయన కూతురు యలీనాను హమ్జా (రణవీర్ సింగ్) వివాహం చేసుకుంటాడు. అయితే రెండో భాగంలో వచ్చే ట్విస్ట్ ప్రేక్షకులను షాక్కు గురిచేస్తుంది. జమీల్ జమాలీ నిజానికి పాకిస్థాన్లో స్థిరపడిన భారత గూఢచారి (Indian Spy) అని వెల్లడవుతుంది. ఈ ట్విస్ట్ సినిమా స్థాయిని మరో మెట్టు ఎక్కించింది.
"ప్రజలు థియేటర్లకు క్యూ కడుతున్నారు, సినిమాలు హౌస్ఫుల్ అవుతున్నాయి. నేను ఢిల్లీలో ఒక అభిమానిని కలిసినప్పుడు, అతను ఈ సినిమాను ఇప్పటికే 10 సార్లు చూశానని చెప్పాడు. వాస్తవాన్ని అలాగే చూపించినప్పుడు ప్రేక్షకులు ఎప్పుడూ ఆదరిస్తారు" అని రాకేష్ బేడీ ఒక ఇంటర్వ్యూలో గర్వంగా చెప్పుకొచ్చారు.
హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు.