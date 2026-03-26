Ram Charan Injury: గాయంతోనే పెద్ది షూటింగ్కు రామ్ చరణ్.. కంటిపైన బ్యాండేజ్తోనే అభిమానులతో సెల్ఫీ వీడియో
Ram Charan Injury: పెద్ది షూటింగ్ లో గాయపడిన రామ్ చరణ్ మరుసటి రోజే మళ్లీ సెట్స్ కు వచ్చాడు. అక్కడ తన కోసం ఎదురు చూస్తున్న అభిమానులతో సెల్ఫీ వీడియో తీసుకున్నాడు. ఆ సమయంలో అతని ఎడమ కంటిపై బ్యాండేజీ కనిపించింది.
డైరెక్టర్ బుచ్చిబాబు సానా తీస్తున్న స్పోర్ట్స్ డ్రామా 'పెద్ది' షూటింగ్లో ఒక యాక్షన్ సీన్ చేస్తుండగా గ్లోబల్ స్టార్ రామ్ చరణ్కు గాయమైందన్న వార్త మనందరికీ తెలిసిందే. ఆ గాయానికి ఒక చిన్న సర్జరీ కూడా జరిగింది. అయినా సరే అతడు ఏమాత్రం రెస్ట్ తీసుకోకుండా గురువారం (మార్చి 26) మళ్లీ సెట్స్లో అడుగుపెట్టాడు. ముఖ్యంగా తన బర్త్డే సందర్భంగా, కంటి పైన బ్యాండేజ్తోనే తనను కలవడానికి వచ్చిన అభిమానులను కలిసి వాళ్లలో ఫుల్ జోష్ నింపాడు. మరోవైపు తన అన్నయ్యకు యాక్సిడెంట్ అయిందని ఒక రిపోర్టర్ సడెన్గా చెప్పడంతో నిహారిక కొణిదెల ఒక్కసారిగా షాక్ అయింది.
ఫ్యాన్స్తో రామ్ చరణ్ సెల్ఫీ వీడియో..
రామ్ చరణ్ టీమ్ రీసెంట్గా ప్రెస్తో ఒక వీడియో షేర్ చేసింది. అందులో చరణ్ తన ట్రేడ్మార్క్ అయ్యప్ప మాల దీక్షలో, నల్లటి దుస్తులు, రుద్రాక్షలు ధరించి, జుట్టును ముడివేసుకుని కనిపించాడు. కంటి పైన బ్యాండేజ్ ఉన్నప్పటికీ అతడు ముఖంలో ఎలాంటి ఇబ్బందీ కనిపించలేదు. ఫ్యాన్స్ అంతా అతన్ని చూసి అరుస్తుంటే.. చరణ్ వాళ్లతో కలిసి చాలా ఉత్సాహంగా ఒక సెల్ఫీ వీడియో తీసుకున్నాడు. అతని దగ్గరికి దూసుకొస్తున్న అభిమానులను కంట్రోల్ చేయడానికి సెక్యూరిటీ సిబ్బంది కాస్త కష్టపడాల్సి వచ్చింది.
చరణ్ను కలిసిన అభిమానులు కూడా తమ సంతోషాన్ని సోషల్ మీడియాలో పంచుకున్నారు. సెట్స్లో ఫ్యాన్స్ కోసం ఒక టెంట్ కూడా వేశారని చెబుతూ, నా కల నెరవేరింది అని ఒక అభిమాని ఎక్స్ ప్లాట్ఫామ్లో పోస్ట్ చేశాడు. ఆ వీడియోలో చరణ్ కారులోంచి దిగి, లుంగీ పైకి కట్టి ఫ్యాన్స్ ఉన్న టెంట్ వైపు రావడం స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. మార్చి 27న 41వ వసంతంలోకి అడుగుపెడుతున్న చరణ్కు బర్త్డే విషెస్ చెప్పడానికి పెద్ద ఎత్తున ఫ్యాన్స్ అక్కడ క్యూ కట్టారు.
అసలు చరణ్కు గాయం ఎలా జరిగిందంటే..
పెద్ది షూటింగ్లో ఒక యాక్షన్ సీన్ తీస్తున్నప్పుడు చరణ్కు గాయమైందని, నాలుగు కుట్లు పడ్డాయని అతని టీమ్ బుధవారం హిందుస్థాన్ టైమ్స్కు కన్ఫర్మ్ చేసింది. అంత గాయమైనా కూడా అతడు బ్రేక్ తీసుకోకుండా వర్క్ కంటిన్యూ చేశాడు. కంటికి తీవ్రమైన గాయమైంది అంటూ వస్తున్న రూమర్స్లో ఎలాంటి నిజం లేదని, కన్ను సేఫ్గానే ఉందని వాళ్లు క్లారిటీ ఇచ్చారు.
అయితే తిరుపతిలో జరిగిన ఒక ప్రెస్ మీట్లో నిహారిక కొణిదెల ఈ విషయం తెలిసి బాగా కంగారు పడిపోయింది. పెద్ది సెట్స్లో చరణ్కు యాక్సిడెంట్ అయిందని ఒక రిపోర్టర్ అడగగానే.. "సార్, ఇలా ఇంత షాకింగ్గా చెప్తారా సార్? నేను ఫ్లైట్ దిగి పరుగెత్తుకుంటూ వచ్చాను, కనీసం ఫోన్ కూడా చూసుకోలేదు" అంటూ ఆమె ఆ క్షణంలో చాలా ఎమోషనల్ అయింది.
డాక్టర్కు థ్యాంక్స్ చెప్పిన చిరంజీవి..
బుధవారం సాయంత్రం పెద్ది టీమ్ ఒక ప్రెస్ నోట్ రిలీజ్ చేస్తూ, చరణ్ ఎడమ కంటికి చిన్న గాయమైందని కన్ఫర్మ్ చేసింది. ఇక గురువారం మెగాస్టార్ చిరంజీవి ఈ విషయంపై స్పందిస్తూ డాక్టర్కు థ్యాంక్స్ చెప్పాడు.
"డాక్టర్ సుధాకర్ ప్రసాద్ గారు, చరణ్ కనురెప్పకు మీరు సరైన సమయంలో చేసిన స్కిల్ఫుల్ సర్జరీ నిజంగా మాకు పెద్ద రిలీఫ్. మేం కంగారు పడిన ఆ క్షణంలో మీ కేర్, ఎక్స్పర్టైజ్ మమ్మల్ని పూర్తిగా కుదుటపరిచాయి. మీ నైపుణ్యం వల్లే అంతా సెట్ అయింది, మీకు మా హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు" అని చిరంజీవి పోస్ట్ చేశాడు.
హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు.