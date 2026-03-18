Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Peddi Tilak Varma: రామ్ చరణ్ పెద్ది సెట్స్‌లో స్పెషల్ గెస్ట్.. వరల్డ్ కప్ విన్నింగ్ క్రికెటర్‌కు అదిరే గిఫ్ట్

    Peddi Tilak Varma: రామ్ చరణ్ పెద్ది మూవీ సెట్స్ కు వచ్చాడు టీమిండియా స్టార్ క్రికెటర్ తిలక్ వర్మ. అతనికి చరణ్ తోపాటు మూవీ టీమ్ ఓ స్పెషల్ గిఫ్ట్ ఇవ్వడం విశేషం. ఈ ఫొటో ఇప్పుడు వైరల్ అవుతోంది.

    Mar 18, 2026, 20:55:08 IST
    By Hari Prasad S, Hyderabad
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    మన దేశంలో ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌కి కేరాఫ్ అడ్రస్ అంటే కచ్చితంగా సినిమా, క్రికెట్.. ఈ రెండు ఫీల్డ్స్‌కు ఉన్న విపరీతమైన క్రేజ్ గురించి మనం ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన పనే లేదు. ఎప్పుడైనా ఈ రెండు రంగాలకు చెందిన స్టార్లు ఒకే ఫ్రేమ్‌లో కనిపిస్తే అభిమానులకు అదొక పెద్ద పండగ లాంటి ఫీలింగ్ ఇస్తుంది.

    సరిగ్గా రీసెంట్‌గా అలాంటి ఒక క్రేజీ మూమెంట్ జరిగింది. మన ఇండియన్ టీ20 స్టార్ క్రికెటర్ తిలక్ వర్మ (Tilak Varma).. గ్లోబల్ స్టార్ రామ్ చరణ్ (Ram Charan) నటిస్తున్న లేటెస్ట్ అప్‌కమింగ్ మూవీ 'పెద్ది' (Peddi) సెట్స్‌ను సర్‌ప్రైజింగ్‌గా విజిట్ చేశాడు.

    పెద్ది సెట్స్‌లో తిలక్ వర్మ

    సెట్స్‌లోకి అడుగుపెట్టిన యంగ్ అండ్ డైనమిక్ క్రికెటర్‌ తిలక్ వర్మకు రామ్ చరణ్ తోపాటు 'పెద్ది' మూవీ టీమ్ అంతా కలిసి చాలా గ్రాండ్‌గా వెల్‌కమ్ చెప్పారు. అంతేకాదు అతనికి ఎప్పటికీ ఒక స్వీట్ మెమొరీగా గుర్తుండిపోయేలా చేయడానికి మూవీ టీమ్ ఒక అదిరిపోయే గిఫ్ట్ ప్లాన్ చేసింది.

    ఈ 'పెద్ది' సినిమాలో షూటింగ్ కోసం స్వయంగా రామ్ చరణ్ వాడిన ఒక స్పెషల్ క్రికెట్ బ్యాట్‌ను చరణ్ చేతుల మీదుగానే తిలక్ వర్మకు ఒక బహుమతిగా ప్రజెంట్ చేశారు. తన ఫేవరెట్ హీరో నుంచి ఆ బ్యాట్ అందుకోవడంతో మన క్రికెటర్ ఫుల్ ఖుషీ అయిపోయాడు.

    ఈ సందర్భంగా తిలక్ వర్మతో కాసేపు ముచ్చటించిన రామ్ చరణ్ అతన్ని ప్రత్యేకంగా అభినందించాడు. అతని ఆట తీరు పట్ల తనకున్న ఇష్టాన్ని చరణ్ ఈ సందర్భంగా చెప్పాడు. ఈ మధ్యే టీ20 వరల్డ్ కప్ గెలిచిన జట్టులో తిలక్ వర్మ సభ్యుడు. దీంతో ఈ మరచిపోలేని విజయాన్ని అందించడంలో తిలక్ భాగస్వామ్యాన్ని కూడా చరణ్ ప్రశంసించాడు.

    అటు తిలక్ వర్మ కూడా తాను చరణ్ అన్నకు పెద్ద ఫ్యాన్ అని, ఈ పెద్ది మూవీని కూడా తొలి రోజే చూస్తానని చెప్పడం విశేషం. పెద్ది టీమ్ కు అతడు ఆల్ ద బెస్ట్ చెప్పాడు.

    వీడియో షేర్ చేసిన జాన్వీ

    తిలక్ వర్మ పెద్ది మూవీ సెట్స్ కు వచ్చిన వీడియోను జాన్వీ కపూర్ తన ఎక్స్ అకౌంట్లో షేర్ చేసింది. “టీ20 వరల్డ్ కప్ ఛాంపియన్ తిలక్ వర్మ పెద్ది సెట్స్ కు వచ్చాడు. టీమ్ ఓ స్పెషల్ మెమెంటోతో అతన్ని సత్కరించింది. పెద్ది మూవీ ఏప్రిల్ 30న ప్రపంచవ్యాప్తంగా రిలీజ్ కానుంది. థ్యాంక్యూ తిలక్ వర్మ” అనే క్యాప్షన్ తో ఈ ట్వీట్ చేసింది.

    పెద్ది మూవీ విశేషాలు

    నేషనల్ అవార్డ్ విన్నింగ్ డైరెక్టర్ బుచ్చిబాబు సానా డైరెక్ట్ చేస్తున్న మూవీ పెద్ది. ఇందులో రామ్ చరణ్ సరసన జాన్వీ కపూర్ నటిస్తోంది. ఈ మూవీ ఏప్రిల్ 30న థియేటర్లలోకి రానుంది. ఇప్పటికే మూవీ నుంచి వచ్చిన ప్రమోషనల్ కంటెంట్ కు మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది. దీంతో సినిమాపై అంచనాలు మరింతగా పెరిగిపోయాయి.

    recommendedIcon
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes