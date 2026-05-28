Ram Charan: నేను ప్రధాని మోదీని కలిసినప్పుడు పెద్ది స్టోరీ అడిగారు.. ఆయన ఓ వ్యక్తి గురించి చెప్పారు.. ఇదీ అలాంటిదే: చరణ్
Ram Charan: రామ్ చరణ్ పెద్ది మూవీ ప్రమోషన్లలో భాగంగా తాను ప్రధాని మోదీని కలిసిన సందర్భాన్ని గుర్తు చేసుకున్నారు. అంతేకాదు ఆ సందర్భంలో మోదీ వెస్ట్ బెంగాల్ కు చెందిన ఓ ఫుట్బాలర్ గురించి చెప్పిన స్టోరీని కూడా మీడియాతో పంచుకున్నారు.
Ram Charan: గ్లోబల్ స్టార్ రామ్ చరణ్, జాన్వీ కపూర్ జంటగా నటిస్తున్న మోస్ట్ అవేటెడ్ పాన్-ఇండియా మూవీ ‘పెద్ది’ (Peddi) జూన్ 4న ప్రపంచవ్యాప్తంగా గ్రాండ్గా విడుదల కానుంది. ఈ సినిమా ప్రమోషన్స్లో భాగంగా ఢిల్లీలో నిర్వహించిన ప్రెస్ మీట్లో రామ్ చరణ్ ఒక ఆసక్తికరమైన సంఘటనను పంచుకున్నారు.
దేశ ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ (PM Narendra Modi) ని కలిసినప్పుడు ‘పెద్ది’ సినిమా గురించి జరిగిన సంభాషణను, దానికి సంబంధించిన ఒక రియల్ లైఫ్ స్ఫూర్తిదాయకమైన కథను చరణ్ ఈ వేదికపై వివరించారు.
'వికసిత్ భారత్' కాన్సెప్ట్తో 'పెద్ది'..
ఢిల్లీ ప్రెస్ మీట్లో రామ్ చరణ్ మాట్లాడుతూ.. "నేను ఢిల్లీలో మోదీ సార్ని కలిసినప్పుడు, ఆయన నన్ను ‘పెద్ది’ సినిమా కథేంటి? దేని గురించి అని అడిగారు. ఈ సినిమా ‘వికసిత్ భారత్’ (Viksit Bharat), అంటే గ్రామీణ ప్రాంతాల సాధికారత, పల్లెల అభివృద్ధి చుట్టూ తిరుగుతుందని చెప్పాను. అది వినగానే ఆయన ఎంతో సంతోషించారు" అని పేర్కొన్నారు.
పశ్చిమ బెంగాల్ గ్రామం కథను పంచుకున్న ప్రధాని
రామ్ చరణ్ మాటలు విన్నాక, ప్రధాని మోదీ తన పశ్చిమ బెంగాల్ ఎన్నికల ప్రచారంలో ఎదురైన ఒక అద్భుతమైన, నిజ జీవిత అనుభవాన్ని చరణ్తో పంచుకున్నారట.
"పశ్చిమ బెంగాల్లోని ఒక చిన్న గ్రామానికి ప్రచారానికి వెళ్లినప్పుడు, అక్కడ చాలా మంది యువకులు ఫుట్బాల్ జెర్సీలు వేసుకుని తిరగడం చూశాను. దాని గురించి అడగ్గా.. ఆ ప్రాంతానికి చెందిన ‘మహమ్మద్’ అనే వ్యక్తి గతంలో భారత ఫుట్బాల్ జట్టుకు ఆడాడని తెలిసింది. అతని ఆటను, విజయాన్ని చూసి స్ఫూర్తి పొంది ఈరోజు ఆ ఒక్క చిన్న పల్లెటూరు నుండి ఏకంగా 85 మందికి పైగా యువకులు ప్రొఫెషనల్ ఫుట్బాల్ ఆడుతున్నారు. సమాజంలో ఒకే ఒక్క వ్యక్తి ఎంతటి విప్లవాత్మక మార్పు తీసుకురాగలడో చెప్పడానికి ఇదొక నిదర్శనం" అని మోదీ చెప్పారట.
ఈ కథను ‘పెద్ది’ సినిమాకు కనెక్ట్ చేస్తూ.. "సమాజంలో ఒక్కరు అనుకుంటే ఎంతటి మార్పు వస్తుందో మోదీ గారు చెప్పారు. మా ‘పెద్ది’ సినిమా కూడా సరిగ్గా అలాంటి కథే. ఒక గిరిజన ప్రాంతానికి చెందిన ఒకే ఒక్క వ్యక్తి తన సమాజంలో, తన ప్రజల జీవితాల్లో ఎలాంటి పెద్ద మార్పును తీసుకువచ్చాడు అనే పాయింట్ మీదే ఈ సినిమా తెరకెక్కింది" అని రామ్ చరణ్ స్పష్టం చేశారు.
హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు.