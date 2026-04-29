    Ram Charan: 'పెద్ది'లో రామ్ చరణ్ విశ్వరూపం.. రెండు కాదు మూడు డిఫరెంట్ లుక్స్.. పెద్ద సర్‌ప్రైజే ప్లాన్ చేసిన బుచ్చిబాబు!

    Ram Charan: రామ్ చరణ్ పెద్ది మూవీలో రెండు కాదు మూడు డిఫరెంట్ లుక్స్ లో కనిపించబోతున్నాడు. ఇప్పటికే రెండు లుక్స్ రివీల్ చేయగా.. మూడో లుక్ తో ఫ్యాన్స్ సర్‌ప్రైజ్ ఇవ్వబోతున్నాడు డైరెక్టర్ బుచ్చిబాబు సానా.

    Apr 29, 2026, 15:37:06 IST
    By Hari Prasad S, Hyderabad
    Ram Charan: పెద్ది మూవీలో రామ్ చరణ్ విశ్వరూపం చూపించబోతున్నాడు. ఒకటి, రెండు కాదు ఏకంగా మూడు వేర్వేరు లుక్స్ లో అతడు కనిపించనున్నాడు. ఓవైపు యష్ నటించిన 'టాక్సిక్' సినిమా వాయిదా పడటంతో రామ్ చరణ్ 'పెద్ది' బాక్సాఫీస్ బరిలోకి దిగేందుకు సిద్ధమవుతోంది. మరోవైపు అదే జూన్ 4న ఈ సినిమాను విడుదల చేయాలని ఫ్యాన్స్ కోరుతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో తాజాగా చరణ్ మేకోవర్‌పై వచ్చిన అప్‌డేట్ నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది.

    బాడీ ట్రాన్స్‌ఫర్మేషన్‌లో సరికొత్త రికార్డ్

    మెగా పవర్ స్టార్ రామ్ చరణ్, ఉప్పెన ఫేమ్ బుచ్చిబాబు సానా కాంబినేషన్‌లో వస్తున్న 'పెద్ది' (Peddi) మూవీపై అంచనాలు ఆకాశాన్ని తాకుతున్నాయి. ఈ సినిమా కోసం చరణ్ పడుతున్న శ్రమ అంతా ఇంతా కాదు.

    గడిచిన 16 నెలలుగా చరణ్ తన శరీరాకృతిని మార్చుకోవడానికి తీవ్రంగా శ్రమిస్తున్నారని ఆయన ఫిట్‌నెస్ ట్రైనర్ రాకేష్ ఉడియార్ వెల్లడించారు. ఈ స్పోర్ట్స్ యాక్షన్ డ్రామాలో చరణ్ మొత్తం మూడు విభిన్నమైన లుక్స్‌లో కనిపిస్తారని ఆయన చెప్పడం విశేషం.

    రామ్ చరణ్ ట్రైనింగ్ ఇలా..

    ఒక పక్కా అథ్లెట్ లాంటి శరీరాకృతిని సాధించడం కోసం రామ్ చరణ్ తన ఆహారపు అలవాట్లను పూర్తిగా మార్చేశారని రాకేష్ తెలిపారు. ఆయన చెప్పినదాని ప్రకారం చూస్తే..

    కేలరీల నియంత్రణ: రామ్ చరణ్ ప్రతిరోజూ 1,800 నుండి 2,500 కేలరీల మధ్య ఉండేలా ఆహారం తీసుకుంటున్నారు.

    కార్బ్ సైక్లింగ్ (Carb Cycling): ఇది ఈ డైట్‌లో అత్యంత కీలకమైన అంశం. వర్కౌట్ తీవ్రతను బట్టి కొన్ని రోజులు తక్కువ కార్బోహైడ్రేట్లు, మరికొన్ని రోజులు ఎక్కువ కార్బోహైడ్రేట్లు ఉండేలా ప్లాన్ చేశారు. దీనివల్ల శరీరంలోని కొవ్వు కరుగుతూనే, కండరాలు దృఢంగా మారుతాయి.

    వర్కౌట్ షెడ్యూల్: జిమ్ నుంచి అఖాడా వరకు

    రామ్ చరణ్ వర్కౌట్ రొటీన్ కేవలం బరువులు ఎత్తడానికే పరిమితం కాలేదు. ఆధునిక ఫిట్‌నెస్‌తో పాటు భారతీయ సంప్రదాయ యుద్ధ విద్యల మిశ్రమంగా దీనిని రూపొందించారు.

    సోమ, బుధ, శుక్రవారాలు ఉదయాన్నే పరగడుపున చేసే కార్డియోతో పాటు వెయిట్ ట్రైనింగ్‌పై దృష్టి పెడతారు. ఇది శరీరంలోని అదనపు కొవ్వును కరిగించడానికి సహాయపడుతుంది.

    మంగళ, గురు, శనివారాలు ఫంక్షనల్ ట్రైనింగ్, మొబిలిటీ వర్క్ చేస్తారు. ముఖ్యంగా 'కుస్తీ' ప్రాక్టీస్ ఈ షెడ్యూల్‌లో ప్రధాన ఆకర్షణ.

    సంప్రదాయ పద్ధతుల్లో శిక్షణ

    చరణ్ తన పాత్ర కోసం పూర్తి రా అండ్ రస్టిక్ లుక్ సాధించడానికి అఖాడా తరహా డ్రిల్స్‌ను ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నారు.

    గద శిక్షణ: హనుమంతుడి గద లాంటి బరువైన పరికరాలతో చేసే వర్కౌట్లు.

    సూర్య నమస్కారాలు: శారీరక సమతుల్యత, ఫ్లెక్సిబిలిటీ కోసం.

    రోప్ పుల్లింగ్: భారీ తాళ్లను లాగడం ద్వారా భుజాలు, చేతులకు బలాన్ని చేకూర్చడం.

    మొబిలిటీ అండ్ రికవరీ: ఇంత కఠినమైన శిక్షణ వల్ల గాయాలు కాకుండా ఉండేందుకు ఫిజియోథెరపీ, రెగ్యులర్ మసాజ్‌లు, జాయింట్ కేర్ (కీళ్ల సంరక్షణ)కు అధిక ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నారు.

    రెండు లుక్స్ ఓకే.. మరి మూడోది ఏంటి?

    ఇప్పటికే విడుదలైన పోస్టర్లు, ఇతర కంటెంట్ ప్రకారం చరణ్ రెండు వేర్వేరు లుక్స్ లో కనిపిస్తారని మనకు తెలిసిపోయింది. అందులో ఒక పల్లెటూరి కుర్రాడిగా, క్రికెట్ ఆడే యువకుడిగా చాలా సన్నగా, ఫిట్‌గా ఉండే లుక్ ఒకటి.

    ఇక మరొకటి పహిల్వాన్ లుక్. భారీ కాయంతో, కండలు తిరిగిన శరీరంతో ఒక మల్లయోధుడిలా కనిపించే పవర్‌ఫుల్ లుక్ ఈ మధ్యే రివీల్ అయింది.

    అయితే అసలు ట్విస్ట్ ఏంటంటే.. ఈ రెండూ కాకుండా మూడో లుక్ ఒకటి సినిమాలో హైలైట్‌గా నిలవబోతోందని రాకేష్ తెలిపారు. ఈ మూడో గెటప్‌ను ఇప్పటివరకు చిత్ర బృందం చాలా రహస్యంగా ఉంచిందని, అది థియేటర్లలో ప్రేక్షకులకు పెద్ద సర్‌ప్రైజ్ అని ఆయన పేర్కొన్నారు. ఈ వార్తతో మెగా అభిమానులు అప్పుడే సోషల్ మీడియాలో చర్చలు మొదలుపెట్టేశారు. ఆ లుక్ ఎలా ఉండబోతోంది? అది ఏ కాలానికి సంబంధించింది? అని ఆరా తీస్తున్నారు.

    జూన్ 4న 'పెద్ది' రచ్చ మొదలవుతుందా?

    కన్నడ స్టార్ యష్ నటిస్తున్న 'టాక్సిక్' సినిమా విడుదల మరోసారి వాయిదా పడటంతో.. జూన్ 4వ తేదీ ఖాళీగా ఉంది. ఈ డేట్‌ను 'పెద్ది' సినిమా కోసం వాడుకోవాలని, అదే రోజున చిత్రాన్ని విడుదల చేయాలని మెగా అభిమానులు సోషల్ మీడియా వేదికగా మేకర్స్‌ను రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నారు. ఈ తేదీన సినిమా వస్తే బాక్సాఫీస్ వద్ద చరణ్ మరోసారి వసూళ్ల సునామీ సృష్టించడం ఖాయమని ట్రేడ్ వర్గాలు కూడా భావిస్తున్నాయి.

    బుచ్చిబాబు మార్క్ విజువల్స్

    ఒక సామాన్య క్రీడాకారుడు పహిల్వాన్‌గా ఎలా ఎదిగాడు? అతని ప్రయాణంలో ఎదురైన సవాళ్లు ఏంటి? అనే ఆసక్తికరమైన కథాంశంతో బుచ్చిబాబు ఈ సినిమాను తెరకెక్కిస్తున్నారు. దీనికి ఆస్కార్ విజేత ఏఆర్ రెహమాన్ సంగీతం అందిస్తుండటం మరో విశేషం. భారీ బడ్జెట్‌తో తెరకెక్కుతున్న ఈ సినిమా చరణ్ కెరీర్‌లోనే అత్యంత ప్రతిష్టాత్మక చిత్రంగా నిలవనుంది.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)

    1. రామ్ చరణ్ 'పెద్ది' సినిమాలో ఎన్ని గెటప్‌లలో కనిపిస్తారు?

    ఫిట్‌నెస్ ట్రైనర్ రాకేష్ ఉడియార్ ప్రకారం, రామ్ చరణ్ ఈ సినిమాలో మూడు భిన్నమైన శరీర ఆకృతులలో (Transformations) కనిపించనున్నారు.

    2. 'పెద్ది' సినిమా విడుదల ఎప్పుడు?

    అభిమానులు జూన్ 4, 2026న విడుదల చేయాలని కోరుతున్నప్పటికీ, చిత్ర బృందం నుంచి ఇంకా అధికారిక ప్రకటన రావాల్సి ఉంది.

    3. పెద్ది సినిమాలో చరణ్ ఏ క్రీడ నేపథ్యంలో కనిపిస్తారు?

    ఇది ఒక స్పోర్ట్స్ యాక్షన్ డ్రామా. ఇందులో చరణ్ క్రికెట్ ఆడే యువకుడిగా, పహిల్వాన్‌గా కనిపిస్తారని సమాచారం.

    • Hari Prasad S
      ABOUT THE AUTHOR
      Hari Prasad S

      హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్‌లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్‌లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్‌లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్‌టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్‌డేట్స్‌ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More

