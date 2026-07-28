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    Ram Charan: సర్జరీ చేసిన డాక్టర్లతో రామ్ చరణ్ గ్రూప్ ఫొటో.. హాస్పిటల్ బెడ్‌పై మెగా పవర్ స్టార్

    Ram Charan: రామ్ చరణ్ తన చేతికి సర్జరీ చేసిన డాక్టర్లతో ఫొటోలకు పోజులిచ్చాడు. ఆ ఫొటో ప్రస్తుతం ఇంటర్నెట్‌లో తెగ వైరల్ అవుతోంది. కోయంబత్తూర్ లోని గంగా హాస్పిటల్లో చరణ్ కు సర్జరీ జరిగిన విషయం తెలిసిందే.

    Published on: Jul 28, 2026, 15:53:30 IST
    By Hari Prasad S, Hyderabad
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    Ram Charan: గ్లోబల్ స్టార్ రామ్ చరణ్ కోయంబత్తూరులోని ప్రముఖ గంగ హాస్పిటల్‌లో విజయవంతంగా సర్జరీ పూర్తి చేసుకున్నారు. సర్జరీ పూర్తయిన వెంటనే వైద్యుల బృందంతో కలిసి ఆయన చిరునవ్వుతో దిగిన ఫొటో ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్ అవుతోంది.

    Ram Charan: సర్జరీ చేసిన డాక్టర్లతో రామ్ చరణ్ గ్రూప్ ఫొటో.. హాస్పిటల్ బెడ్‌పై మెగా పవర్ స్టార్
    Ram Charan: సర్జరీ చేసిన డాక్టర్లతో రామ్ చరణ్ గ్రూప్ ఫొటో.. హాస్పిటల్ బెడ్‌పై మెగా పవర్ స్టార్

    ఈ వైద్య ప్రక్రియను గంగ హాస్పిటల్ చీఫ్ డాక్టర్ S. రాజశేఖరన్ నేతృత్వంలో విదేశీ నిపుణులు డాక్టర్ అలెక్సాండ్రో బాడియా, డాక్టర్ ప్రవీణ్ భరద్వాజ్ బృందం చాలా సక్సెస్ ఫుల్‌గా నిర్వహించారు.

    వేగంగా కోలుకుంటున్న చరణ్.. పక్కనే చిరంజీవి, ఉపాసన

    ప్రస్తుతం రామ్ చరణ్ ఆరోగ్యం పూర్తిగా నిలకడగా ఉందని, ఆయన చాలా వేగంగా కోలుకుంటున్నారని వైద్యులు అఫీషియల్‌గా వెల్లడించారు. తమిళనాడులోని కోయంబత్తూరులోనే కొన్ని రోజుల పాటు రెస్ట్ తీసుకున్న తర్వాత ఆయన తిరిగి హైదరాబాద్‌కు చేరుకోనున్నారు.

    చరణ్ ఆరోగ్య పరిస్థితిని దగ్గరుండి పర్యవేక్షించేందుకు మెగాస్టార్ చిరంజీవి, తల్లి సురేఖ, భార్య ఉపాసన ప్రస్తుతం కోయంబత్తూరులోనే చరణ్ పక్కనే ఉన్నారు. కుటుంబ సభ్యులు అందరూ చరణ్ పక్కనే ఉండటంతో మెగా అభిమానులు ఊపిరి పీల్చుకుంటున్నారు.

    సోషల్ మీడియాలో ఫ్యాన్స్ ట్రెండింగ్.. ‘గెట్ వెల్ సూన్ చరణ్’

    హాస్పిటల్ బెడ్‌పై డాక్టర్లతో కలిసి చరణ్ యాక్టివ్‌గా కనిపించిన పిక్ బయటకు రావడంతో సోషల్ మీడియా వేదికగా ఫ్యాన్స్ ఖుషీ అవుతున్నారు. తమ ప్రియతమ నటుడు త్వరగా కోలుకోవాలని కోరుకుంటూ 'గెట్ వెల్ సూన్ రామ్ చరణ్' హ్యాష్‌ట్యాగ్‌ను ఎక్స్ ప్లాట్‌ఫామ్‌పై గ్లోబల్ వైడ్‌గా ట్రెండ్ చేస్తున్నారు.

    గ్లోబల్ హిట్ 'ఆర్ఆర్ఆర్' (RRR) విజయం తర్వాత రామ్ చరణ్ క్రేజ్ అంతర్జాతీయ స్థాయిలో పెరిగిన సంగతి తెలిసిందే. ఆయన హెల్త్‌పై ఏ చిన్న వార్త వచ్చినా పాన్-ఇండియా రేంజ్‌లో ట్రెండ్ అవుతోంది.

    పెద్ది మూవీ షూటింగులో చరణ్ గాయపడిన విషయం తెలిసిందే. నిజమైన పహల్వాన్లతో ఫైట్ చేస్తుండగా.. చరణ్ కుడిచేతి మణికట్టుకు గాయమైంది. ఆ గాయంతోనే ఆయన పెద్ది మూవీ ప్రమోషన్లలోనూ పాల్గొన్నారు. ఇప్పుడు సర్జరీ జరగడంతో పూర్తిగా కోలుకొని మళ్లీ షూటింగులలో పాల్గొనాలని ఫ్యాన్స్ ఆకాంక్షిస్తున్నారు.

    రెస్ట్ తర్వాత సెట్స్‌లోకి.. సుకుమార్ ప్రాజెక్ట్ సిద్ధం

    సినిమాల విషయానికి వస్తే, రామ్ చరణ్ డాక్టర్లు సూచించిన రెస్ట్ పీరియడ్ పూర్తి కాగానే క్రేజీ డైరెక్టర్ సుకుమార్ కాంబినేషన్‌లో రాబోతున్న మోస్ట్ అవైటెడ్ ప్రాజెక్ట్ (#RC17) షూటింగ్‌లో పాల్గొననున్నారు. గతంలో వీరిద్దరి కలయికలో వచ్చిన 'రంగస్థలం' సినిమా టాలీవుడ్ చరిత్రలోనే బిగ్గెస్ట్ ఇండస్ట్రీ హిట్‌గా నిలిచిన సంగతి తెలిసిందే.

    మళ్లీ సుక్కు-చరణ్ కాంబో రిపీట్ అవుతుండటంతో టాలీవుడ్‌లో అంచనాలు ఆకాశాన్ని తాకుతున్నాయి. చరణ్ త్వరగా కోలుకుని, మరింత మాస్ ఎనర్జీతో సుకుమార్ సెట్స్‌లోకి అడుగుపెట్టాలని సినీ ప్రియులు, మెగా అభిమానులు ఆకాంక్షిస్తున్నారు.

    • Hari Prasad S
      ABOUT THE AUTHOR
      Hari Prasad S

      హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్‌లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్‌లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్‌లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్‌టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్‌డేట్స్‌ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More

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    Home/Entertainment/Ram Charan: సర్జరీ చేసిన డాక్టర్లతో రామ్ చరణ్ గ్రూప్ ఫొటో.. హాస్పిటల్ బెడ్‌పై మెగా పవర్ స్టార్
    Home/Entertainment/Ram Charan: సర్జరీ చేసిన డాక్టర్లతో రామ్ చరణ్ గ్రూప్ ఫొటో.. హాస్పిటల్ బెడ్‌పై మెగా పవర్ స్టార్
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