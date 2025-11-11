Edit Profile
    హీరోని ఎలివేట్ చేయడమే సినిమా పని.. రామ్‌ చరణ్‌ను అలాగే చూపించారు.. బుచ్చిబాబుదే ఈ ఘనత: చికిరి సాంగ్‌పై ఆర్జీవీ రివ్యూ

    రామ్ చరణ్ పెద్ది మూవీలోని చికిరి సాంగ్ ఇప్పుడు యూట్యూబ్‌లో సంచలనం సృష్టిస్తోంది. ఈ పాటపై తాజాగా ప్రముఖ దర్శకుడు రామ్ గోపాల్ వర్మ రివ్యూ ఇచ్చాడు. ఓ స్టార్ హీరోను ఎలా చూపించాలో బుచ్చిబాబు అలాగే చూపించాడని అతడు అనడం విశేషం.

    Published on: Nov 11, 2025 1:54 PM IST
    By Hari Prasad S, Hyderabad
    రామ్ చరణ్, బుచ్చిబాబు సానా కాంబినేషన్ లో వస్తున్న పెద్ది మూవీ నుంచి ఈ మధ్య చికిరి చికిరి సాంగ్ వచ్చిన సంగతి తెలుసు కదా. ఏఆర్ రెహమాన్ కంపోజ్ చేసిన ఈ సాంగ్ అభిమానులకు తెగ నచ్చేసింది. తాజాగా ప్రముఖ దర్శకుడు రామ్ గోపాల్ వర్మ కూడా ఈ పాటను ఆకాశానికెత్తాడు. ఓ స్టార్ హీరోను ఎలా చూపించాలో అలా చూపించారని అన్నాడు.

    హీరోని ఎలివేట్ చేయడమే సినిమా పని.. రామ్‌ చరణ్‌ను అలాగే చూపించారు.. బుచ్చిబాబుదే ఈ ఘనత: చికిరి సాంగ్‌పై ఆర్జీవీ రివ్యూ
    చికిరి చికిరి సాంగ్‌పై ఆర్జీవీ రివ్యూ

    చికిరి చికిరి సాంగ్, అందులో రామ్ చరణ్ వేసిన హుక్ స్టెప్ సోషల్ మీడియాలో తెగ వైరల్ అవుతున్న విషయం తెలుసు కదా. ఈ పాటలో ఎటువంటి అనవసర ఆర్బాటాలు లేకుండా ఫోకస్ మొత్తం హీరోపైనే ఉంచేలా డైరెక్టర్ అద్భుతంగా తీశాడని రామ్ గోపాల్ వర్మ అంటున్నాడు. ఈ పాటపై మంగళవారం (నవంబర్ 11) ఉదయం తన ఎక్స్ అకౌంట్ లో ఆర్జీవీ రివ్యూ ఇచ్చాడు. అందులో అతడు ఏమన్నాడో చూడండి.

    “డైరెక్షన్, మ్యూజిక్, సినిమాటోగ్రఫీలాంటి సినిమాలోని ఏ క్రాఫ్ట్ అయినా వాటి నిజమైన ఉద్దేశం హీరోని ఎలివేట్ చేయడమే. చాలా రోజుల తర్వాత రామ్ చరణ్ ను చాలా రా, రియల్, ఎక్స్‌ప్లోజివ్ రూపంలో చికిరి చికిరి పాటలో చూశాను. అనవసరమైన మెరుపులు, అర్థంపర్థం లేని భారీ సెట్స్, ఊహకందని ప్రొడక్షన్ డిజైన్ లు, వందల మంది డ్యాన్సర్లు లేకపోతేనే ఓ స్టార్ మెరుస్తాడని అర్థం చేసుకున్నందుకు బుచ్చి బాబు సానాకు అభినందనలు. స్టార్ పైనే ఫోకస్ పెట్టాలన్న నియమాన్ని పాటించావు” అని ఆర్జీవీ ట్వీట్ చేశాడు.

    చికిరి చికిరి సాంగ్ గురించి..

    రామ్ చరణ్, జాన్వీ కపూర్ నటిస్తున్న పెద్ది మూవీ నుంచి ఈ మధ్యే ఫస్ట్ సింగిల్ చికిరి చికిరి వచ్చిన విషయం తెలిసిందే. ఈ పాటను లెజెండరీ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఏఆర్ రెహమాన్ కంపోజ్ చేశాడు. నవంబర్ 7న రిలీజైన ఈ సాంగ్.. నాలుగు రోజుల్లోనే నాలుగు కోట్లకుపైగా వ్యూస్ తో రికార్డులు తిరగరాస్తోంది.

    ఈ పాటను బాలాజీ రాయగా.. మోహిత్ చౌహాన్ పాడాడు. ఈ పాటలో రామ్ చరణ్ హుక్ స్టెప్ చాలా మందిని ఆకర్షించింది. ప్రోమో వచ్చిన కొద్దిసేపటికే ఎన్నో రీల్స్ సోషల్ మీడియాలో హల్‌చల్ చేశాయి. ఈ పెద్ది మూవీ వచ్చే ఏడాది మార్చి 27న థియేటర్లలో రిలీజ్ కానుంది.

