Ramayana Advance Sales: రామాయణం బాక్సాఫీస్ విధ్వంసం.. విడుదలకు ముందే రూ.100 కోట్ల రికార్డు ప్రీ సేల్స్.. బాహుబలి 2 సరసన!
Ramayana Advance Sales: నితీష్ తివారి దర్శకత్వంలో అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకంగా తెరకెక్కిన పౌరాణిక దృశ్యకావ్యం 'రామాయణ' రిలీజ్కు ముందే సరికొత్త చరిత్ర సృష్టించింది. విడుదలకి ఇంకా రెండు రోజుల సమయం ఉండగానే, ప్రపంచవ్యాప్తంగా అడ్వాన్స్ బుకింగ్స్లో ఏకంగా రూ.100 కోట్ల గ్రాస్ మార్కును దాటేసింది.
Ramayana Advance Sales: భారతీయ చిత్ర పరిశ్రమ గర్వించదగ్గ మహాకావ్యం 'రామాయణం' వెండితెరపై అద్భుతం సృష్టించేందుకు సిద్ధమైంది. రణ్బీర్ కపూర్, సాయి పల్లవి, కన్నడ స్టార్ యశ్ ప్రధాన పాత్రల్లో దర్శకుడు నితీష్ తివారి రూపొందించిన ఈ విజువల్ వండర్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా నవంబర్ 5న గ్రాండ్గా విడుదల కానుంది. రిలీజ్కు ఇంకా రెండు రోజుల సమయం ఉండగానే ఈ చిత్రం గ్లోబల్ ప్రీ-సేల్స్లో రూ.100 కోట్ల క్లబ్లోకి చేరి ట్రేడ్ పండితులను సైతం ఆశ్చర్యపరిచింది.
పెరిగిన బుకింగ్స్ జోరు
రామాయణం రిలీజ్ కు 15 రోజుల ముందే దసరా సందర్భంగా చిత్ర యూనిట్ అడ్వాన్స్ బుకింగ్స్ ప్రారంభించింది. అయితే డిస్ట్రిబ్యూటర్ ధర్మ ప్రొడక్షన్స్, థియేటర్ ఎగ్జిబిటర్ల మధ్య రెవెన్యూ షేరింగ్ చర్చల కారణంగా ప్రారంభంలో సింగిల్ స్క్రీన్లు అందుబాటులోకి రాలేదు. గత శుక్రవారం ఈ సమస్య పరిష్కారం కావడంతో ఒక్కసారిగా బుకింగ్స్ ఊపందుకున్నాయి. ప్రస్తుతం దేశవ్యాప్తంగా స్క్రీన్ల సంఖ్య 5000 దాటగా, గడచిన 24 గంటల్లోనే సుమారు 1500 స్క్రీన్లు పెరిగాయి.
భారత మార్కెట్లో ఇలా
ఇప్పటికే ఇండియాలో రామాయణం సినిమా రూ.58 కోట్ల ప్రీ-సేల్స్ నమోదు చేసింది. ఇందులో మొదటి రోజు గ్రాస్ వసూళ్లే రూ.27 కోట్లు కావడం విశేషం. కేవలం ఓపెనింగ్ డే మాత్రమే కాకుండా, వీకెండ్ మొత్తం భారీ డిమాండ్ నెలకొంది. శని, ఆదివారాల బుకింగ్స్ ఇప్పటికే రూ.25 కోట్ల వరకు చేరాయి. దేశవ్యాప్తంగా దాదాపు 15 లక్షల టికెట్లు అమ్ముడయ్యాయి. కేవలం 4 శాతం స్క్రీన్లలో ఉన్న ఐమాక్స్ వంటి ప్రీమియం ఫార్మాట్లే మొత్తం అమ్మకాల్లో దాదాపు పావు వంతు వాటాను దక్కించుకోవడం విశేషం.
ఓవర్సీస్ కలెక్షన్ల వర్షం
విదేశాల్లోనూ రామాయణం మేనియా కొనసాగుతోంది. ఉత్తర అమెరికాలో నవంబర్ 4న ప్రీమియర్లు పడతాయి. తాజా సమాచారం ప్రకారం ఓవర్సీస్ మార్కెట్లలో ఇప్పటికే 5 మిలియన్ డాలర్లు (రూ.41 కోట్లకు పైగా) అడ్వాన్స్ బుకింగ్స్ రూపంలో వచ్చాయి. కేవలం యూఎస్ ప్రీమియర్ల నుంచే 1.5 మిలియన్ డాలర్లకు పైగా కలెక్ట్ అయ్యాయి.
దీంతో గ్లోబల్ లెవెల్లో మొత్తం అడ్వాన్స్ బుకింగ్స్ గ్రాస్ రూ.105 కోట్లకు చేరుకుంది. బాహుబలి 2, ఆర్ఆర్ఆర్, పుష్ప 2 సరసన రిలీజ్కు ముందే రూ.100 కోట్ల ప్రీ-సేల్స్ సాధించిన అరుదైన చిత్రాల జాబితాలో రామాయణం స్థానం సంపాదించుకుంది.
రెండు భాగాలుగా
ప్రైమ్ ఫోకస్ స్టూడియోస్, డీఎన్ఈజీ (DNEG), యశ్ మాన్స్టర్ మైండ్ క్రియేషన్స్ సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్న ఈ ప్రాజెక్ట్ రెండు భాగాలుగా తెరకెక్కుతోంది. శ్రీరాముడిగా రణ్బీర్ కపూర్, సీతాదేవిగా సాయి పల్లవి, రావణాసురుడిగా యశ్, లక్ష్మణుడిగా రవి దూబే, హనుమంతుడిగా సన్నీ డియోల్ నటిస్తున్నారు. తొలి భాగం తెలుగు, హిందీ, తమిళం, కన్నడ, మలయాళ భాషల్లో గ్రాండ్గా నవంబర్ 5న ఐమాక్స్ వెర్షన్లో విడుదలవుతుండగా, రెండవ భాగం 2027 దీపావళికి విడుదల కానుంది.
- ABOUT THE AUTHORChandu Shanigarapu
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