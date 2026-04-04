Ramayana Budget: రామాయణం సినిమాకు రూ.4 వేల కోట్ల బడ్జెట్ ఎందుకు? అసలు ఇంత ఖర్చు ఎందుకు అవుతుందో తెలుసా?
Ramayana Budget: నితేష్ తివారీ 'రామాయణం' భారతీయ వెండితెరపై అత్యంత ఖరీదైన ప్రయోగంగా నిలవనుంది. మార్కెటింగ్, గ్రాఫిక్స్, అంతర్జాతీయ సంగీత దర్శకుల కోసం పెడుతున్న వేల కోట్ల పెట్టుబడి వెనుక ఉన్న అసలు లెక్కలివే.
ఇండియన్ సినిమాను 'అవతార్' స్థాయికి తీసుకెళ్లే సినిమాగా ‘రామాయణం’ వార్తల్లో నిలుస్తోంది. ఈ ప్రాజెక్ట్ కోసం ఏకంగా ₹1,600 కోట్ల నిర్మాణ వ్యయం, మార్కెటింగ్, పంపిణీతో కలిపి మొత్తం ₹4,000 కోట్లు ఖర్చు చేస్తున్నారనే వార్త సోషల్ మీడియాలో పెద్ద చర్చకు దారితీసింది. చాలా మంది దీన్ని కేవలం పబ్లిసిటీ గిమ్మిక్కుగా భావిస్తుండగా, మరికొందరు అంకెలను పెంచి చెబుతున్నారని అనుమానిస్తున్నారు. కానీ ఈ భారీ బడ్జెట్ వెనుక ఉన్న సాంకేతిక, సృజనాత్మక కారణాలను విశ్లేషిస్తే, ఆ అంకెలు వాస్తవానికి దగ్గరగానే ఉన్నాయని అర్థమవుతుంది.
బడ్జెట్ విభజన: రెండు భాగాల వ్యూహం
ఈ రామాయణ ప్రాజెక్ట్ రెండు భాగాలుగా విడుదల కానుంది. మొత్తం ₹1,600 కోట్ల నిర్మాణ వ్యయంలో మొదటి భాగానికి (దీపావళి 2026) ₹900 కోట్లు, రెండో భాగానికి (దీపావళి 2027) ₹700 కోట్లు కేటాయించారు. మొదటి భాగం ఖర్చు ఎక్కువగా ఉండటానికి కారణం.. అయోధ్య, లంక వంటి భారీ సెట్లు, డిజిటల్ అసెట్స్, ఆ రామాయణ ప్రపంచ నిర్మాణం కోసం చేసే ప్రాథమిక పెట్టుబడి అంతా ఇందులోనే ఉంటుంది.
రెండో భాగం ఈ సదుపాయాలను వాడుకుంటూ కేవలం కథను పొడిగిస్తుంది. ఇక ₹4,000 కోట్ల భారీ అంకెలో అంతర్జాతీయ మార్కెటింగ్, ఐమ్యాక్స్ (IMAX) ఒప్పందాలు, ప్రపంచవ్యాప్త ప్రమోషన్లు కలిసి ఉన్నాయి.
విజువల్ ఎఫెక్ట్స్ (VFX): అసలైన ఖర్చు ఇక్కడే
ఈ సినిమాలో సింహభాగం ఖర్చు విజువల్ ఎఫెక్ట్స్ కోసమే జరుగుతోంది. 'ఇంటర్స్టెల్లార్', 'డ్యూన్' వంటి హాలీవుడ్ చిత్రాలకు పనిచేసిన ప్రతిష్టాత్మక DNEG సంస్థ ఈ బాధ్యతను తీసుకుంది. 'ది మాండలోరియన్', 'అవతార్ 2' చిత్రాల్లో వాడిన వర్చువల్ ప్రొడక్షన్ సాంకేతికతను ఇక్కడ వాడుతున్నారు.
అంటే నటీనటులు నిజమైన లోకేషన్లలో కాకుండా డిజిటల్ పద్ధతిలో సృష్టించిన వాతావరణంలో నటిస్తారు. అయోధ్య నగరం, రావణుడి లంక, దండకారణ్యం, వానర సేన.. ఇలా ఏదీ భౌతిక ప్రపంచంలో లేదు. ప్రతి ఫ్రేమ్ను కంప్యూటర్ గ్రాఫిక్స్ ద్వారా నిర్మించడానికి వేల మంది డిజిటల్ ఆర్టిస్టులు పని చేస్తున్నారు.
సంగీతం: రెహమాన్, హన్స్ జిమ్మెర్ కలయిక
సినిమా స్థాయిని పెంచే మరో అంశం మ్యూజిక్. ఆస్కార్ విజేత ఏఆర్ రెహమాన్ తో పాటు, హాలీవుడ్ దిగ్గజం హన్స్ జిమ్మెర్ ఈ మూవీకి పని చేస్తున్నారు. 'గ్లాడియేటర్', 'ఇన్సెప్షన్', 'ది డార్క్ నైట్' వంటి చిత్రాలకు సంగీతాన్ని అందించిన జిమ్మెర్ హాలీవుడ్ రేట్లను వసూలు చేస్తారు.
వీరిద్దరి కలయిక భారతీయ సినిమా చరిత్రలోనే అత్యంత ఖరీదైన సంగీత ప్రయోగంగా నిలవనుంది. ఇది కేవలం దేశీయ మార్కెట్ కోసమే కాకుండా, అంతర్జాతీయ స్థాయిలో గుర్తింపు పొందాలనే భారీ వ్యూహంతో చేసిన నిర్ణయం.
స్టార్ కాస్ట్, ఐమ్యాక్స్ ప్రొడక్షన్
ఈ రామాయణంలో నటించే యాక్టర్స్ రెమ్యునరేషన్లు కూడా తక్కువేమీ కాదు. రణ్బీర్ కపూర్, సాయి పల్లవి, యష్, సన్నీ డియోల్ వంటి స్టార్లతో పాటు అమితాబ్ బచ్చన్, వివేక్ ఒబేరాయ్, కాజల్ అగర్వాల్ వంటి పెద్ద స్టార్ కాస్ట్ ఉంది. రణ్బీర్ రెండు భాగాలకు కలిపి రూ.150 కోట్లు వసూలు చేస్తున్నాడని వార్తలు వస్తున్నాయి.
అటు ఈ మూవీకి నిర్మాతల్లో ఒకడిగా ఉన్న యశ్ కూడా రెమ్యునరేషన్ గా రూ.100 కోట్లు తీసుకుంటున్నాడు. ఇక మ్యూజిక్ అందించడానికి రెహమానే రూ.30 కోట్లతోపాటు లాభాల్లో వాటా కూడా డిమాండ్ చేసినట్లు సమాచారం.
విశేషమేమిటంటే 1987 నాటి రామాయణంలో రాముడిగా నటించిన అరుణ్ గోవిల్, ఈ చిత్రంలో రాముడి తండ్రి దశరథుడిగా కనిపిస్తున్నారు. ఈ సినిమాను ప్రత్యేకంగా ఐమ్యాక్స్ కెమెరాలతో షూట్ చేయడం వల్ల నిర్మాణ వ్యయం మరింత పెరిగింది. మొత్తంగా నిర్మాతలు ఇంత భారీ బడ్జెట్ తో చాలా పెద్ద సాహసమే చేస్తున్నారని చెప్పొచ్చు. ఆదిపురుష్ మిగిల్చిన చేదు జ్ఞాపకాల నేపథ్యంలో రామాయణం ఏం చేస్తుందన్నది ఆసక్తిగా మారింది.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQ)
1. రామాయణం సినిమా బడ్జెట్ నిజంగా ₹4,000 కోట్లా?
నిర్మాణ వ్యయం ₹1,600 కోట్లు కాగా, ప్రపంచవ్యాప్త మార్కెటింగ్, డిస్ట్రిబ్యూషన్ మరియు రెండు భాగాల ప్రమోషన్ ఖర్చులతో కలిపి మొత్తం బడ్జెట్ ₹4,000 కోట్లకు చేరుతుందని అంచనా.
2. ఈ సినిమాలో విజువల్ ఎఫెక్ట్స్ ప్రత్యేకత ఏమిటి?
హాలీవుడ్ స్థాయి విజువల్స్ కోసం 'DNEG' సంస్థ వర్చువల్ ప్రొడక్షన్ టెక్నాలజీని వాడుతోంది. అయోధ్య, లంక వంటి ప్రాంతాలన్నీ డిజిటల్ పద్ధతిలో అత్యంత సహజంగా సృష్టించారు.
4. సినిమా ఎప్పుడు విడుదల అవుతుంది?
మొదటి భాగం 2026 దీపావళికి, రెండో భాగం 2027 దీపావళికి విడుదల కానున్నాయి.
