Priyanka Chopra: హాలీవుడ్ అగ్ర తారల పక్కన ప్రియాంక చోప్రా- ద్వేషించిన భారతీయులు- విషపూరితమైన మనస్తత్వం అంటూ!
Priyanka Chopra Liked Social Media Influencer Video: మిలన్ వేడుకలో సింగర్ దువా లిపా తనను పట్టించుకోలేదంటూ వస్తున్న ట్రోల్స్పై గ్లోబల్ స్టార్ ప్రియాంక చోప్రా పరోక్షంగా స్పందించారు. భారతీయులే మన దేశ ప్రతిభను తక్కువ చేస్తున్నారంటూ ఒక ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ చేసిన వీడియోను ప్రియాంక చోప్రా లైక్ చేసింది.
గ్లోబల్ వేదికలపై ఒక భారతీయ నటి సత్తా చాటుతుంటే గర్వపడాల్సింది పోయి, ఆమెను తక్కువ చేసేందుకు ప్రయత్నించడం ఎంతవరకు సమంజసం? ప్రస్తుతం ప్రియాంక చోప్రా విషయంలో సోషల్ మీడియాలో జరుగుతున్న చర్చ ఇదే.
ఇటీవల మిలన్లో జరిగిన ప్రతిష్టాత్మక 'బల్గారీ' (Bvlgari) జ్యువెలరీ ఈవెంట్లో ప్రియాంక చోప్రా తన స్టైల్తో అందరినీ ఆకట్టుకున్నారు. అయితే, ఆ వేడుకకు సంబంధించిన ఒక వీడియోను పట్టుకుని, హాలీవుడ్ సింగర్ దువా లిపా ఆమెను పట్టించుకోలేదని, ఆ గుంపులో ప్రియాంకకు గుర్తింపు లేదని కొందరు నెటిజన్లు ట్రోలింగ్ మొదలుపెట్టారు.
"మన వాళ్లే మనల్ని తొక్కేస్తున్నారు"
ఈ ట్రోలింగ్పై ప్రముఖ సోషల్ మీడియా ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ విశ్వాస్ వర్మ ఘాటుగా స్పందించారు. భారతీయ పాపరాజీలు, నెటిజన్ల మనస్తత్వాన్ని ప్రశ్నిస్తూ ఆయన ఒక వీడియోను పోస్ట్ చేశారు.
"ఒక భారతీయుడు విదేశాల్లో సక్సెస్ అయితే మనం ఏం చేయాలి? సపోర్ట్ చేయాలి. కానీ, మనవాళ్లు మాత్రం ప్రియాంక చోప్రా స్థాయిని గుర్తు చేస్తూ వెక్కిరిస్తున్నారు. హాలీవుడ్ స్టార్ల పక్కన ఆమె ఎలా నిలబడుతుంది? అని ప్రశ్నిస్తున్నారు" అని ఆయన అన్నారు.
మిలియన్ల వ్యూస్ పొందుతూ
"ప్రియాంక చోప్రా ఫొటోలు, వీడియోలను వాడుకుని మిలియన్ల వ్యూస్ పొందుతున్న ఈ పాపరాజీ (ఫొటోగ్రాఫర్స్) పేజీలే, మళ్లీ ఆమెను అవమానిస్తూ కామెంట్స్ పెడుతున్నాయి. ఆమెకు ప్రపంచవ్యాప్తంగా అభిమానులు ఉన్నారు. కానీ, దురదృష్టవశాత్తు ఆమెను ద్వేషించేది మాత్రం భారతీయులే. ఇది నిజంగా విషపూరితమైన మనస్తత్వం" అని ఆయన ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.
విశేషమేమిటంటే, ఈ వీడియోను ప్రియాంక చోప్రా స్వయంగా లైక్ చేశారు. కేవలం ఆమె మాత్రమే కాకుండా నటీమణులు రవీనా టాండన్, హర్లీన్ సేథి కూడా ఈ వీడియోను లైక్ చేయడం ద్వారా తమ మద్దతు తెలిపారు.
గ్లోబల్ అంబాసిడర్గా ప్రియాంక
బల్గారీ వంటి అంతర్జాతీయ బ్రాండ్కు ప్రియాంక చోప్రా గ్లోబల్ అంబాసిడర్గా వ్యవహరిస్తున్నారు. ఆమె అక్కడ కేవలం అతిథి మాత్రమే కాదు, ఆ బ్రాండ్ ముఖచిత్రం. అన్నా హతావే, జేక్ గిలెన్హాల్ వంటి హాలీవుడ్ అగ్ర తారల సరసన ప్రియాంక చోప్రా సమాన హోదాలో మెరిశారు. అటువంటప్పుడు ఆమెను 'ఇర్రెలివెంట్' (గుర్తింపు లేని వ్యక్తి) అని పిలవడం ప్రియాంక చోప్రా కష్టాన్ని అవమానించడమేనని నెటిజన్లు మండిపడుతున్నారు.
హాలీవుడ్లో తిరుగులేని ప్రయాణం
2015లో 'క్వాంటికో'తో మొదలైన ప్రియాంక చోప్రా హాలీవుడ్ ప్రయాణం ప్రస్తుతం పీక్ స్టేజ్లో ఉంది. 'బేవాచ్', 'మ్యాట్రిక్స్ రివల్యూషన్స్', 'సిటాడెల్' వంటి ప్రాజెక్టులతో ఆమె తనకంటూ ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు.
ఇటీవల అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియోలో ఓటీటీ రిలీజ్ అయిన ది బ్లఫ్ (The Bluff) చిత్రంలో 'బ్లడీ మేరీ'గా ప్రియాంక చోప్రా నటనకు మంచి మార్కులు పడ్డాయి. ప్రస్తుతం తన భర్త నిక్ జోనాస్, కుమార్తె మాల్తీ మేరీతో కలిసి అమెరికాలో ఉంటున్న ప్రియాంక, గ్లోబల్ వేదికలపై భారత్ గర్వపడేలా చేస్తూనే ఉన్నారు.
వారణాసి సినిమాలో
అలాగే, మహేశ్ బాబు వారణాసి సినిమాలో ప్రియాంక చోప్రా హీరోయిన్గా చేస్తున్న విషయం తెలిసిందే.
చెటుపెల్లి సంజీవ్ కుమార్ ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో సీనియర్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియా రంగంలో ఆయనకు 8 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.