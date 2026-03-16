    Priyanka Chopra: ఆస్కార్ రెడ్ కార్పెట్‌పై ప్రియాంక చోప్రా హొయలు- మెడలో భారీ డైమండ్ నెక్లెస్ తీసుకొచ్చిన విమర్శలు

    Priyanka Chopra Dress In Oscars 2026 Red Carpet: 98వ ఆస్కార్ అవార్డుల వేడుకలో ప్రియాంక చోప్రా ప్రజెంటర్‌గా సందడి చేశారు. భర్త నిక్ జోనాస్‌తో కలిసి రెడ్ కార్పెట్‌పై స్ట్రాప్‌లెస్ వైట్ గౌనులో మెరిసిన ప్రియాంక చోప్రా మెడలో భారీ డైమండ్ నెక్లెస్ వేసుకుంది. అదే ఇప్పుడు విమర్శలకు దారి తీసింది.

    Mar 16, 2026, 14:29:31 IST
    By Chetupelli Sanjiv Kumar, Hyderabad
    హాలీవుడ్ అత్యంత ప్రతిష్టాత్మక పురస్కారాలు 'ఆస్కార్ 2026' వేడుకలు లాస్ ఏంజిల్స్‌లోని డాల్బీ థియేటర్‌లో అట్టహాసంగా జరుగుతున్నాయి. ఈ వేడుకల్లో భారతీయ గ్లోబల్ స్టార్ ప్రియాంక చోప్రా మరోసారి ప్రజెంటర్‌గా మెరిసి తన ప్రత్యేకతను చాటుకున్నారు.

    ఆస్కార్ రెడ్ కార్పెట్‌పై ప్రియాంక చోప్రా హొయలు- మెడలో భారీ డైమండ్ నెక్లెస్ తీసుకొచ్చిన విమర్శలు (Jordan Strauss/Invision/AP)
    భర్తతో కలిసి హొయలు

    భర్త, ప్రముఖ సింగర్ నిక్ జోనాస్‌తో కలిసి రెడ్ కార్పెట్‌పై సందడి చేసిన ప్రియాంక చోప్రా తన లుక్‌తో అందరి దృష్టిని ఆకర్షించారు. అయితే, ప్రియాంక చోప్రా ఫ్యాషన్ ఎంపికపై మాత్రం సోషల్ మీడియాలో భిన్నమైన స్పందనలు వ్యక్తమవుతున్నాయి.

    వైట్ గౌనులో వింటేజ్ లుక్

    ఆస్కార్ 2026 వేడుక కోసం ప్రియాంక చోప్రా ప్రముఖ ఫ్యాషన్ బ్రాండ్ 'డియోర్' (Dior) రూపొందించిన స్ట్రాప్‌లెస్ వైట్ గౌనును ధరించారు. హాలీవుడ్ గోల్డెన్ ఎరా నాటి క్లాసిక్ లుక్‌ను గుర్తుకు తెచ్చేలా ఈ డ్రెస్ ఉంది. హై-స్లిట్, ఫెదర్ డీటెయిలింగ్‌తో ఉన్న ఈ గౌనుకు తోడుగా ప్రియాంక తన మెడలో భారీ డైమండ్ నెక్లెస్ ధరించారు. ఇక భర్త నిక్ జోనాస్ బ్లాక్ వెల్వెట్ టక్సేడోలో క్లాసీగా కనిపించారు.

    నిరాశ పరిచిన స్టైలింగ్.. నెటిజన్ల విమర్శలు

    స్టాప్‌లెస్, హై స్లిట్ వైట్ గౌనులో మెడలో పెద్ద డైమండ్ నెక్లెస్‌తో ప్రియాంక చోప్రా రెడ్ కార్పెట్‌పై కనిపించిన కొద్దిసేపటికే ఆమె లుక్‌పై సోషల్ మీడియాలో చర్చ మొదలైంది. ఆమె ఫ్యాన్స్ కూడా ఈసారి స్టైలింగ్ విషయంలో అసంతృప్తి వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

    ఈసారి మాత్రం గురి తప్పింది

    "నీ నుంచి ఇంకా మంచి అవుట్‌ఫిట్ ఆశించాం.. కానీ, ఇది చాలా బోరింగ్‌గా ఉంది" అని ఒక నెటిజన్ ఎక్స్‌లో పోస్ట్ చేయగా, "ప్రియాంక సాధారణంగా చాలా బాగా డ్రెస్ చేసుకుంటుంది, కానీ ఈసారి మాత్రం గురి తప్పింది" అని మరొకరు కామెంట్ చేశారు.

    నెక్లెస్ మరీ పెద్దదైంది

    ముఖ్యంగా ప్రియాంక చోప్రా హెయిర్ స్టైలింగ్‌పై విమర్శలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. "జుట్టును మరీ ఆయిలీగా, చిప్కూ స్టైల్‌లో దువ్వడం అస్సలు బాలేదు. అలాగే నెక్లెస్ కూడా మరీ పెద్దదైపోయి డ్రెస్‌ను డామినేట్ చేస్తోంది" అని ఫ్యాషన్ ప్రియులు విశ్లేషిస్తున్నారు. "ఆమె చాలా అందగత్తె, కానీ ఆమె స్టైలిస్ట్ తరచుగా తప్పులు చేస్తున్నారు" అని మరికొందరు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.

    ప్రజెంటర్‌గా ప్రియాంక

    ఈ విమర్శలు ఎలా ఉన్నా, ఆస్కార్ వేదికపై దక్షిణాసియా ప్రతినిధిగా ప్రియాంక చోప్రా నిలబడటం విశేషం. అవార్డుల వేడుకకు ముందు ఆమె తన ఇన్‌స్టాగ్రామ్ స్టోరీస్‌లో మేకప్ రూమ్ విశేషాలను కూడా పంచుకున్నారు. ఇకపోతే ఇటీవల ప్రియాంక చోప్రా నటించిన ది బ్లఫ్ ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది.

    ఆస్కార్ రెడ్ కార్పెట్‌పై భర్త నిక్ జోనాస్‌తో స్ట్రాప్‌లెస్ వైట్ గౌనులో ప్రియాంక చోప్రా (REUTERS)
    వారణాసి సినిమాలో హీరోయిన్‌గా

    అమెజాన్ ప్రైమ్‌లో ది బ్లఫ్ ఓటీటీ రిలీజ్ అయింది. తెలుగులో కూడా ఈ సినిమా అందుబాటులో ఉంది. మరోవైపు మహేశ్ బాబుకు జోడీగా వారణాసి సినిమాలో ప్రియాంక చోప్రా హీరోయిన్‌గా చేస్తున్న విషయం తెలిసిందే.

    News/Entertainment/Priyanka Chopra: ఆస్కార్ రెడ్ కార్పెట్‌పై ప్రియాంక చోప్రా హొయలు- మెడలో భారీ డైమండ్ నెక్లెస్ తీసుకొచ్చిన విమర్శలు
