వారణాసిలో శ్రీరాముడిలా మహేశ్ బాబు లుక్ నిజమేనా? రణ్బీర్ కపూర్తో పోలిక- ఆ నీడ చూస్తేనే పవర్ అర్థమవుతోందంటూ!
ఎస్ఎస్ రాజమౌళి ప్రతిష్టాత్మక చిత్రం ‘వారణాసి’లో మహేశ్ బాబు శ్రీరాముడిగా కనిపిస్తారన్న వార్త ఇప్పటికే సెన్సేషన్ సృష్టించింది. తాజాగా గుంటూరులోని ఒక థియేటర్ వద్ద మహేశ్ బాబు రాముడు లుక్ లీక్ అయిందంటూ ఓ పోస్టర్ సోషల్ మీడియాలో కలకలం రేపుతోంది. ఈ క్రమంలో పలువురి నుంచి భిన్నాభిప్రాయాలు వ్యక్తం అవుతున్నాయి.
దర్శక ధీరుడు ఎస్ఎస్ రాజమౌళి, సూపర్ స్టార్ మహేశ్ బాబు కాంబినేషన్లో వస్తున్న ‘వారణాసి’ (Varanasi) సినిమా కోసం ప్రపంచవ్యాప్తంగా సినీ ప్రియులు కళ్లు కాయలు కాచేలా ఎదురుచూస్తున్నారు. భారతీయ చలనచిత్ర చరిత్రలోనే అత్యంత భారీ బడ్జెట్తో తెరకెక్కుతున్న ఈ చిత్రం గురించి ఏ చిన్న వార్త వచ్చినా అది క్షణాల్లో వైరల్ అవుతోంది.
ఏమిటా వైరల్ పోస్టర్?
తాజాగా, వారణాసి సినిమాలో మహేశ్ బాబు ‘శ్రీ రాముడి’ లుక్ లీక్ అయిందంటూ ఒక పోస్టర్ నెట్టింట హల్చల్ చేస్తోన్న విషయం తెలిసిందే. శనివారం (ఫిబ్రవరి 21) ‘ఆల్వేస్ బాలీవుడ్’ అనే ఎక్స్ (ట్విట్టర్) హ్యాండిల్ ఒక పోస్టర్ను షేర్ చేస్తూ.. గుంటూరులోని మైత్రి సినిమాస్ వద్ద ‘వారణాసి’ హోర్డింగ్పై మహేశ్ బాబు లుక్ దర్శనమిచ్చిందని పేర్కొంది.
ఆ పోస్టర్లో మహేశ్ బాబు కాషాయ వస్త్రాలు ధరించి, చేతిలో విల్లు, వెనుక అమ్ముల పొదతో ఒక కొండపై నిలబడి ఉన్నట్లు కనిపిస్తోంది. శ్రీరాముడి గంభీరమైన రూపంలో ఉన్న ఈ సిల్హౌట్ (Silhouette) చిత్రం చూసి అభిమానులు ఫిదా అయిపోతున్నారు.
నిజం ఏంటి?
అయితే, ఈ పోస్టర్ రాజమౌళి టీమ్ అధికారికంగా విడుదల చేసింది మాత్రం కాదు. దీనిపై నెటిజన్లు రకరకాలుగా స్పందిస్తున్నారు. సినిమా విడుదల కావడానికి ఇంకా ఏడాది పైగా సమయం ఉండటమే కాకుండా, రాజమౌళి లాంటి దర్శకుడు అంత సులభంగా ఫస్ట్ లుక్ను లీక్ చేయరని సినీ విశ్లేషకులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.
ఎక్స్ ఏఐ (Grok) కూడా దీనిపై స్పందిస్తూ.. ఇది అనధికారిక చిత్రమని, టీమ్ నుంచి ఎలాంటి ధృవీకరణ లేదని స్పష్టం చేసింది. చాలా మంది ఇది అభిమానులు తయారు చేసిన (Fan-made) పోస్టర్ లేదా ఏఐ (AI) సృష్టించిన చిత్రం కావచ్చని కొట్టిపారేస్తున్నారు.
రణ్బీర్ కపూర్తో పోలికలు
మరోవైపు, నితేష్ తివారీ దర్శకత్వంలో వస్తున్న ‘రామాయణ’లో రణ్బీర్ కపూర్ కూడా శ్రీరాముడిగా నటిస్తున్నారు. ఈ చిత్రం అక్టోబర్లో విడుదల కానుంది. దీంతో మహేశ్ బాబు, రణ్బీర్ కపూర్లలో ఎవరు రాముడి పాత్రకు సరిగ్గా సెట్ అవుతారనే చర్చ సోషల్ మీడియాలో మొదలైంది.
"రాజమౌళి విజన్ ప్రకారం ఈ స్కేల్ చాలా పెద్దగా ఉంటుంది, కేవలం ఆ నీడను చూస్తేనే పవర్ అర్థమవుతోంది" అని కొందరు మహేశ్ అభిమానులు కామెంట్ చేస్తున్నారు. ఇదిలా ఉంటే, గతేడాది నవంబర్లో రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీలో జరిగిన గ్రాండ్ ఈవెంట్లో రాజమౌళి వారణాసి టైటిల్, కాన్సెప్ట్ వీడియోను విడుదల చేసిన విషయం తెలిసిందే.
వారణాసి విశేషాలు
వారణాసి సినిమా సైన్స్ ఫిక్షన్, టైమ్ ట్రావెల్, రామాయణ ఇతిహాసాల కలయికగా ఉండనుందని ఆ కాన్సెప్ట్ వీడియో ద్వారా అర్థమవుతోంది. ఇక సూపర్ స్టార్ మహేశ్ బాబు సరసన గ్లోబల్ స్టార్ ప్రియాంక చోప్రా హీరోయిన్గా చేస్తుండగా.. మలయాళ స్టార్ హీరో పృథ్వీరాజ్ సుకుమారన్ విలన్గా కనిపిస్తున్నారు. భారీ అంచనాల మధ్య ‘వారణాసి’ 2027 ఏప్రిల్లో ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది.