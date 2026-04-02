Ramayana Teaser: రామాయణ టీజర్లోని ఈ 5 విషయాలను గమనించారా? రాముడి వనవాసం నుంచి రావణుడి పుష్పక విమానం వరకు..
Ramayana Teaser: నితేష్ తివారీ దర్శకత్వంలో భారీ బడ్జెట్తో తెరకెక్కుతున్న 'రామాయణం' టీజర్ విడుదలైంది. ఇందులో రాముడిగా రణ్బీర్, సీతగా సాయి పల్లవి, రావణుడిగా యష్ కనిపిస్తుండగా.. టీజర్లో దాగి ఉన్న కొన్ని అద్భుతమైన అంశాలు ఇప్పుడు చర్చనీయాంశంగా మారాయి.
ఇండియన్ సినిమా ఇండస్ట్రీ చరిత్రలోనే అత్యంత ప్రతిష్టాత్మక ప్రాజెక్టుగా భావిస్తున్న నితేష్ తివారీ, నమిత్ మల్హోత్రా ల 'రామాయణం' (Ramayana) టీజర్ గురువారం (ఏప్రిల్ 2) విడుదలైంది. ఈ వారం మొదట్లో అమెరికాలో విడుదలైన ఈ టీజర్.. ఇప్పుడు భారత్లోనూ సందడి చేస్తోంది.
రణ్బీర్ కపూర్ శ్రీరాముడిగా, సాయి పల్లవి సీతగా, కన్నడ స్టార్ యష్ రావణుడిగా నటిస్తున్న ఈ టీజర్లో డైలాగ్స్ ఏవీ లేకపోయినా.. విజువల్స్ మాత్రం అద్భుతంగా ఉన్నాయి. అయితే ఈ టీజర్లో ఒకవేళ మీరు గమనించకపోయి ఉంటే ఈ 5 కీలకమైన విషయాలను మరోసారి జాగ్రత్తగా చూడండి.
1. సీతమ్మ స్వయంవరం - శివధనుర్భంగం
టీజర్లో ఒక సన్నివేశంలో రాముడు శివధనుస్సును (పినాక) ఎత్తడం కనిపిస్తుంది. జనక మహారాజు తన కుమార్తె సీతను వివాహం చేసుకోవాలంటే ఈ భారీ ధనుస్సును ఎక్కుపెట్టాలని షరతు విధిస్తారు. ఎందరో రాజులు విఫలమైన చోట, రాముడు ఎంతో ప్రశాంతంగా ధనుస్సును ఎత్తి నారి సంధిస్తాడు. ఆ సమయంలో ధనుస్సు మధ్యలోకి విరిగిపోవడం కూడా మనం చూడవచ్చు. అలాగే రాముడు నడుచుకుంటూ వస్తుంటే పూల వర్షం కురిపించే దృశ్యాలు కూడా స్వయంవర ఘట్టాన్ని గుర్తు చేస్తున్నాయి.
2. పట్టాభిషేకం నుంచి వనవాసం వరకు..
రాముడి జీవితంలో అత్యంత భావోద్వేగపూరితమైన మలుపును టీజర్లో చూపించారు. ఒక వైపు దశరథ మహారాజు సమక్షంలో రాజ దుస్తుల్లో పట్టాభిషేకానికి సిద్ధమవుతున్న రాముడు కనిపిస్తే.. తర్వాతి క్షణంలోనే సాధారణ వస్త్రధారణలో తండ్రికి వీడ్కోలు చెబుతూ 14 ఏళ్ల వనవాసానికి వెళ్లడం కనిపిస్తుంది. అయోధ్య ప్రజల కన్నీటి వీడ్కోలు మధ్య సుమంత్రుడు నడుపుతున్న రథంలో రాముడు వెళ్లడం ప్రేక్షకులను కదిలిస్తుంది.
3. దండకారణ్యంలో రాక్షస సంహారం
వనవాస సమయంలో మునులను రక్షించడానికి రాముడు దండకారణ్యంలో అనేక మంది రాక్షసులను సంహరించాడు. టీజర్లో కొన్ని చోట్ల భారీ ఆకారంలో ఉన్న రాక్షసులు అలజడి సృష్టిస్తుండగా రాముడు వారిని ఎదుర్కోవడం కనిపిస్తుంది. రామాయణంలో ప్రస్తావించిన మారీచ, ఖర, దూషణ లేదా విరాధ వంటి రాక్షసులను ఇక్కడ చూపిస్తున్నట్లు సమాచారం. టీజర్ ప్రారంభమే ఒక భయంకరమైన రాక్షసుడి వికృత చేష్టలతో మొదలవుతుంది.
4. జటాయువు అంతిమ సంస్కారాలు
రావణుడు సీతను అపహరించుకుపోతుంటే అడ్డుకున్న జటాయువు.. పోరాటంలో ప్రాణాలు కోల్పోతాడు. తన తండ్రి దశరథుడి స్నేహితుడైన జటాయువు చేసిన త్యాగానికి గౌరవంగా.. రాముడు స్వయంగా అంతిమ సంస్కారాలు నిర్వహిస్తాడు. టీజర్లోని కొన్ని విజువల్స్ రాముడు, లక్ష్మణుడు కలిసి జటాయువుకు చితి పేర్చి, నీటితో సంప్రదాయబద్ధంగా కర్మలు నిర్వహించినట్లు సూచిస్తున్నాయి.
5. రావణుడి పుష్పక విమానం
విశ్వకర్మ నిర్మించిన దివ్యమైన విమానం 'పుష్పక విమానం'. గతంలో కొన్ని సినిమాల్లో దీన్ని నెమలి ఆకారంలో చూపించినా.. ఈ చిత్రంలో మాత్రం దీనికి కొత్త రూపునిచ్చారు. టీజర్లో ఇది ఎంతో క్లిష్టమైన డిజైన్తో కూడిన తామర పువ్వు ఆకారంలో, ఎగిరే వస్తువులా కనిపిస్తుంది. కుబేరుడి నుంచి రావణుడు దీన్ని స్వాధీనం చేసుకుని.. సీతను లంకకు తీసుకెళ్లడానికి వాడతాడు. యుద్ధం తర్వాత రాముడు అయోధ్యకు రావడానికి కూడా దీన్నే ఉపయోగిస్తాడు.
నితేష్ తివారీ తెరకెక్కిస్తున్న ఈ మహా కావ్యం రెండు భాగాలుగా విడుదల కానుంది. 'రామాయణ: పార్ట్ 1' 2026 దీపావళికి, 'రామాయణ: పార్ట్ 2' 2027 దీపావళికి ప్రేక్షకుల ముందుకు రానున్నాయి.
హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు.