Ramayana Collections: అసలు తగ్గేదేలే.. 10 రోజుల్లో రామాయణం కలెక్షన్ల విధ్వంసం.. బద్దలైన రికార్డులు.. అక్కడ ఫస్ట్ సినిమా!
Ramayana Collections: బాలీవుడ్ స్టార్ హీరో రణ్బీర్ కపూర్, టాలెంటెడ్ బ్యూటీ సాయి పల్లవి జంటగా నితీష్ తివారీ దర్శకత్వంలో వచ్చిన 'రామాయణం' సినిమా బాక్సాఫీస్ వద్ద రికార్డుల మోత మోగిస్తోంది. కేవలం పది రోజుల్లోనే ఈ చిత్రం ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఏకంగా రూ.1228 కోట్లు వసూలు చేసింది.
Ramayana Collections: బాలీవుడ్ విలక్షణ దర్శకుడు నితీష్ తివారీ ఎంతో ప్రతిష్టాత్మకంగా తెరకెక్కించిన మైథలాజికల్ ఎపిక్ డ్రామా 'రామాయణం'. దీపావళి కానుకగా నవంబర్ 5న ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చిన ఈ సినిమా.. తొలి ఆట నుంచే అద్భుతమైన పాజిటివ్ టాక్ సొంతం చేసుకుంది. ఇందులో శ్రీరాముడిగా రణ్బీర్ కపూర్, సీతాదేవిగా సాయి పల్లవి, రావణాసురుడిగా కేజీఎఫ్ స్టార్ యశ్ తమ అద్భుతమైన నటనతో ప్రేక్షకులను కట్టిపడేశారు.
రామాయణం 10 రోజుల కలెక్షన్
బాక్సాఫీస్ వద్ద 'రామాయణం' ప్రభంజనం ఏమాత్రం తగ్గడం లేదు. ట్రేడ్ ట్రాకర్ సాక్నిల్క్ (Sacnilk) నివేదిక ప్రకారం, 10వ రోజు (శనివారం) ఈ సినిమా ఇండియా వ్యాప్తంగా 23,451 షోల ద్వారా రూ.72.90 కోట్ల నెట్ వసూళ్లు సాధించింది. దీంతో ఇండియాలో ఈ సినిమా మొత్తం గ్రాస్ కలెక్షన్స్ రూ.819.50 కోట్లకు చేరుకున్నాయి.
ఇక ఓవర్సీస్ మార్కెట్లో కూడా సత్తా చాటుతున్న రామాయణం చిత్రం ఇప్పటివరకు రూ.408.50 కోట్లు రాబట్టింది. మొత్తంగా చూసుకుంటే, కేవలం పది రోజుల్లోనే ఈ సినిమా ప్రపంచవ్యాప్తంగా రూ.1228 కోట్ల గ్రాస్ వసూలు చేసి ట్రేడ్ వర్గాలను సైతం ఆశ్చర్యపరుస్తోంది.
ఆ రెండు సినిమాల తర్వాతే..
వెయ్యి కోట్ల క్లబ్లో 'రామాయణం' చాలా వేగంగా అడుగుపెట్టింది. కేవలం 8 రోజుల్లోనే ఈ సినిమా రూ.1000 కోట్ల మార్క్ను దాటేసింది. భారతీయ సినిమా చరిత్రలో 'పుష్ప 2: ది రూల్', 'ధురంధర్: ది రివెంజ్' సినిమాలు మాత్రమే 7 రోజుల్లో ఈ మైలురాయిని చేరుకోగా, ఆ తర్వాత 8 రోజుల్లో 'రామాయణం' ఈ ఘనత సాధించింది.
ఆ రికార్డులు ఔట్
ఈ క్రమంలో 10 రోజుల్లో వెయ్యి కోట్లు సాధించిన 'బాహుబలి 2', 16 రోజుల్లో సాధించిన 'ఆర్ఆర్ఆర్', 18 రోజుల్లో సాధించిన 'కేజీఎఫ్: చాప్టర్ 2' రికార్డులను రామాయణం బ్రేక్ చేసింది. షారుఖ్ ఖాన్ చిత్రాలు 'జవాన్' (18 రోజులు), 'పఠాన్' (27 రోజులు) కంటే కూడా చాలా వేగంగా ఈ మార్క్ను అందుకుంది.
ఇఫీ (IFFI)లో అరుదైన ఘనత
బాక్సాఫీస్ విజయాలతో పాటు 'రామాయణం' సినిమాకు మరో అరుదైన గౌరవం దక్కింది. గోవా వేదికగా నవంబర్ 20న ప్రారంభం కానున్న 57వ ఇంటర్నేషనల్ ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్ ఆఫ్ ఇండియా (IFFI) 2026లో బ్రిక్స్ (BRICS) విభాగంలో ప్రదర్శితం కానున్న తొలి చిత్రంగా ఇది రికార్డు సృష్టించింది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న విభిన్న సినిమా కథలను, శైలులను భారతీయ ప్రేక్షకులకు పరిచయం చేయాలనే ఉద్దేశ్యంతో ఈ బ్రిక్స్ సెగ్మెంట్ను నిర్వహిస్తున్నారు.
- ABOUT THE AUTHORChandu Shanigarapu
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