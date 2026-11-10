Ramayana Producer: ఆ రూ.4 వేల కోట్లు రాబట్టడానికి చాలా ప్లాన్స్ ఉన్నాయి.. బాక్సాఫీస్ ఒక్కటే కాదు: రామాయణ నిర్మాత
Ramayana Producer: ‘రామాయణం’ రెండు భాగాలకు కలిపి ఏకంగా రూ. 4000 కోట్ల భారీ బడ్జెట్ ఖర్చు చేశారు. అయితే నిర్మాత నమిత్ మల్హోత్రా మాత్రం బాక్సాఫీస్ కలెక్షన్లపై ఎలాంటి ఒత్తిడి లేదని స్పష్టం చేశారు. కేవలం టికెట్ అమ్మకాలపైనే ఆధారపడకుండా పెట్టుబడిని రాబట్టేందుకు ఆయన వేసిన మాస్టర్ ప్లాన్ వివరాలు చూద్దాం.
Ramayana Producer: 'రామాయణం' మూవీ నవంబర్ 5న ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలోకి వచ్చి సంచలన వసూళ్లతో దూసుకుపోతోంది. సాధారణంగా రూ. 4,000 కోట్ల (రెండు భాగాలకు కలిపి) అత్యంత భారీ బడ్జెట్తో రూపొందిన ఒక ప్రాజెక్ట్ బాక్సాఫీస్ వద్ద డిజాస్టర్ అయితే నిర్మాతల పరిస్థితి ఏంటనే ఆందోళన అందరిలోనూ ఉంటుంది. అయితే ప్రైమ్ ఫోకస్ స్టూడియోస్ అధినేత, నిర్మాత నమిత్ మల్హోత్రా మాత్రం బాక్సాఫీస్ లెక్కల పట్ల చాలా ప్రశాంతంగా ఉన్నారు.
"లెక్కలు చూసే వ్యాపారిని కాను" – సీఎన్ఎన్ ఇంటర్వ్యూలో నమిత్
ప్రసిద్ధ అంతర్జాతీయ మీడియా సంస్థ సీఎన్ఎన్ (CNN)కి ఇచ్చిన ప్రత్యేక ఇంటర్వ్యూలో నమిత్ మల్హోత్రా మాట్లాడుతూ, ఈ భారీ పెట్టుబడిని ఎలా తిరిగి రాబట్టుకోవాలో స్పష్టమైన రోడ్మ్యాప్ తన వద్ద ఉందని వెల్లడించారు.
"ఎంత డబ్బు వచ్చింది? ఎంత రాలేదు? అనే ఒక సాధారణ వ్యాపారి ఆలోచనా విధానంతో నేను ఈ సినిమాను నిర్మించలేదు. థియేటర్లలో టికెట్ల ద్వారా డబ్బులు రాకపోతే, మేము మెర్చండైజ్ ద్వారా రాబడతాం. మెర్చండైజ్ ద్వారా కాకపోతే థీమ్ పార్కుల ద్వారా తీస్తాం. అక్కడ కూడా కాకపోతే మరొక మార్గంలో లాభాలు పొందుతాం. అంతిమంగా ఈ కాన్సెప్ట్ విఫలమయ్యే ప్రసక్తే లేదు" అని నమిత్ ధీమా వ్యక్తం చేశారు.
ఈ ప్రాజెక్ట్ను సరిగ్గా రూపొందిస్తే ఆర్థికంగా విజయం సాధించడం ఖాయమని, దీనిని సైంటిఫిక్ లేదా కమర్షియల్ లాజిక్తో ఎవరూ తిరస్కరించలేరని ఆయన నొక్కి చెప్పారు.
హైదరాబాద్ ఈవెంట్లో బయటపడ్డ 'రామాయణ యూనివర్స్' ప్లాన్
ఇటీవల హైదరాబాద్లో జరిగిన 'రామాయణం' తెలుగు ప్రీ-రిలీజ్ వేడుకలో నమిత్ మల్హోత్రా తన బిజినెస్ మాస్టర్ ప్లాన్కు సంబంధించిన కీలక విషయాలను పంచుకున్నారు. రామాయణం అనేది కేవలం రెండు సినిమాలు తీసి పూర్తి చేసే కథ కాదని, అదొక గొప్ప తత్వశాస్త్రమని వ్యాఖ్యానించారు.
రెండు సినిమాల విడుదలతో 'రామాయణ ప్రయాణం' ముగిసిపోదని, ఇది ప్రపంచ స్థాయి ఫ్రాంచైజీకి ఆరంభం మాత్రమేనని ఆయన స్పష్టం చేశారు.
ప్రతిపాదిత ఫ్రాంచైజీ ప్రాజెక్ట్లు
వీడియో గేమ్స్ (Video Games): రామాయణ పాత్రలు, పౌరాణిక యుద్ధాల ఆధారంగా హై-ఎండ్ వీడియో గేమ్స్ రూపకల్పన.
మెర్చండైజింగ్ (Merchandise): దుస్తులు, పిల్లల బొమ్మలు, గ్యాడ్జెట్స్, హోమ్ ఫర్నిషింగ్ ప్రొడక్ట్స్.
స్పిన్-ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్లు: ప్రధాన పాత్రల మూలాలను వివరించే ఆరిజిన్ సినిమాలు (Origin Films), యానిమేషన్ సిరీస్లు, టీవీ షోలు.
అడ్వాన్స్డ్ టెక్నాలజీ: వర్చువల్ రియాలిటీ (VR), ఆగ్మెంటెడ్ రియాలిటీ (AR), వర్చువల్ మెటావర్స్ (Metaverse) అనుభవాలు.
గ్లోబల్ షోలు: థీమ్ పార్క్ అనుభవాలతో పాటు అమెరికాలోని ప్రతిష్టాత్మక బ్రాడ్వే మ్యూజికల్ ప్రదర్శనలు.
బాక్సాఫీస్ వద్ద ‘రామాయణం’ పరుగు
ప్రస్తుతం థియేటర్లలో ఆడుతున్న 'రామాయణం పార్ట్-1' ఇప్పటికే ఇండియాలో రూ.400 కోట్ల నెట్ కలెక్షన్ల దిశగా వేగంగా దూసుకెళ్తోంది. శ్రీరాముడిగా రణబీర్ కపూర్, సీతాదేవిగా సాయి పల్లవి, రావణాసురుడిగా రాకింగ్ స్టార్ యశ్, లక్ష్మణుడిగా రవి దూబే, దశరథుడిగా అరుణ్ గోవిల్, కైకేయిగా లారా దత్తా, శూర్పణఖగా రకూల్ ప్రీత్ సింగ్ నటించారు.
మొదటి భాగానికి లభిస్తున్న భారీ ఆదరణ నేపథ్యంలో, 2028 దీపావళి కానుకగా 'రామాయణం పార్ట్-2' విడుదల చేయడానికి నిర్మాతలు సన్నాహాలు చేస్తున్నారు. హాలీవుడ్లోని 'మార్వెల్', 'స్టార్ వార్స్' సినిమాల తరహాలో భారతీయ పౌరాణిక కావ్యం రామాయణాన్ని ఒక అంతర్జాతీయ యునివర్స్గా మలచాలనే నమిత్ మల్హోత్రా ఆలోచన భారతీయ సినీ చరిత్రలోనే ఒక విప్లవాత్మకమైన అడుగుగా నిలవనుంది.
- ABOUT THE AUTHORHari Prasad S
హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్డేట్స్ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More