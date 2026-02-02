Edit Profile
    చూడగానే దేవుడిలా కనిపించాలి.. ఈ సినిమాను ఆదిపురుష్‌తో పోల్చొద్దు: రామాయణ సీరియల్‌లో రాముడి పాత్రధారి కామెంట్స్

    రామానంద్ సాగర్ 'రామాయణ్'లో రాముడిగా నటించిన అరుణ్ గోవిల్.. నితేష్ తివారీ తీస్తున్న కొత్త 'రామాయణ' మూవీపై స్పందించాడు. ఇందులో తాను దశరథుడిగా నటిస్తుండగా, రణ్‌బీర్ కపూర్ రాముడిగా నటిస్తున్నాడు. ఈ సందర్భంగా వచ్చే పోలికలు, ఆదిపురుష్ సినిమా వైఫల్యం గురించి అతడు ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశాడు.

    Published on: Feb 02, 2026 8:07 AM IST
    By Hari Prasad S, Hyderabad
    భారతీయ సంస్కృతిలో ఇతిహాసమైన రామాయణానికి ఉన్న విశిష్టత గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన పనిలేదు. దశాబ్దాలుగా ఎందరో నటులు వెండితెరపై రాముడి పాత్రలో కనిపించినా.. 1987లో వచ్చిన రామానంద్ సాగర్ 'రామాయణ్' సీరియల్‌లో రాముడిగా నటించిన అరుణ్ గోవిల్ (Arun Govil) వేసిన ముద్ర మాత్రం చెరిగిపోనిది. ఇప్పుడు దర్శకుడు నితేష్ తివారీ తెరకెక్కిస్తున్న భారీ బడ్జెట్ 'రామాయణ' సినిమాలో అరుణ్ గోవిల్ దశరథ మహారాజు పాత్రలో కనిపించనున్నాడు. ఈ సందర్భంగా అతడు కొత్త సినిమాపై, ప్రేక్షకులు చేస్తున్న పోలికలపై పీటీఐతో మాట్లాడుతూ ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశాడు.

    పోలికలు సహజమే.. కానీ

    ఈ రామాయణ సినిమాలో రణ్‌బీర్ కపూర్ రాముడిగా, సాయి పల్లవి సీతగా, యష్ రావణుడిగా నటిస్తున్నారు. రణ్‌బీర్ లుక్ బయటకు వచ్చినప్పటి నుంచి పాత సీరియల్ రాముడు అరుణ్ గోవిల్‌తో పోలికలు రావడం మొదలైంది. దీనిపై అరుణ్ గోవిల్ స్పందిస్తూ.. "ఒక స్టాండర్డ్ సెట్ అయినప్పుడు పోలికలు రావడం సహజం. నన్ను రణ్‌బీర్‌తో పోలుస్తున్నారని ఎవరూ బాధపడకూడదు. అయితే నా ఉద్దేశంలో దేవుడి పాత్రలో నటించాలంటే ఆ రూపం చాలా ముఖ్యం. ప్రజలు మిమ్మల్ని చూసినప్పుడు, మీలో దేవుడిని చూడాలి. 'దేవుడు బహుశా ఇలాగే ఉంటాడేమో' అనిపించేలా ఆ లుక్ ఉండాలి" అని అతడు అభిప్రాయపడ్డాడు. దైవత్వాన్ని ప్రతిబింబించేలా లుక్ ఉండటం అత్యంత కీలకమని అతడు నొక్కి చెప్పాడు.

    ఆదిపురుష్‌తో పోల్చవద్దు

    మూడేళ్ల కిందట ప్రభాస్ రాముడిగా, ఓం రౌత్ దర్శకత్వంలో వచ్చిన 'ఆదిపురుష్' బాక్సాఫీస్ వద్ద ఘోర పరాజయం పాలైన సంగతి తెలిసిందే. విమర్శకుల నుంచి కూడా తీవ్ర వ్యతిరేకత వచ్చింది. అయితే కొత్తగా రాబోతున్న రామాయణ సినిమాను ఆదిపురుష్‌తో పోల్చవద్దని అరుణ్ గోవిల్ కోరాడు. "నితేష్ తివారీ రామాయణానికి, ఆదిపురుష్‌కి చాలా తేడా ఉంది" అని ఆయన స్పష్టం చేశాడు.

    రామాయణ సినిమా విశేషాలు

    రెండు భాగాలుగా రాబోతున్న రామాయణ చిత్రంలో సన్నీ డియోల్ హనుమంతుడిగా, రవి దూబే లక్ష్మణుడిగా నటిస్తున్నారు. నమిత్ మల్హోత్రా, యష్ మాన్స్టర్ మైండ్ క్రియేషన్స్ సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్న ఈ సినిమా.. భారీ అంచనాల మధ్య ప్రేక్షకుల ముందకు రానుంది. ఇందులో మొదటి భాగం ఈ ఏడాది దీపావళికి రిలీజ్ కానుంది. ఇక రెండో భాగంగా వచ్చే ఏడాది దీపావళికి వస్తుంది.

