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    Ramayana vs Adipurush: రామాయణ ట్రైలర్.. ఆదిపురుష్‌తో పోలిక.. కొట్టొచ్చినట్లు కనిపించిన ఈ 5 తేడాలు.. ట్రోలింగ్ ఎందుకంటే?

    Ramayana vs Adipurush: రామాయణ మూవీ ట్రైలర్ రాగానే చాలా మంది దీనిని ఆదిపురుష్ తో పోలుస్తూ సోషల్ మీడియాలో పోస్టులు చేస్తున్నారు. ప్రభాస్ ఫ్యాన్స్ అయితే ఓం రౌత్ ను మరోసారి ట్రోల్ చేస్తున్నారు.

    Published on: Jul 30, 2026, 15:57:18 IST
    By Hari Prasad S, Hyderabad
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    Ramayana vs Adipurush: బ్రహ్మ ముహూర్తంలో విడుదలైన నితీష్ తివారీ దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఎపిక్ వండర్ 'రామాయణం' (Ramayana) ట్రైలర్ విజువల్స్ నెట్టింట సంచలనం సృష్టిస్తున్నాయి. రణ్‌బీర్ కపూర్, కన్నడ సూపర్ స్టార్ యశ్, సాయి పల్లవి ప్రధాన పాత్రల్లో రూ. 4000 కోట్ల భారీ బడ్జెట్‌తో తెరకెక్కిన ఈ విజువల్ వండర్ దెబ్బకి, మూడేళ్ల క్రితం వచ్చిన ప్రభాస్ 'ఆదిపురుష్' సినిమా నెటిజన్ల ట్రోలింగ్‌తో మళ్లీ ట్రెండింగ్‌లోకి వచ్చింది.

    Ramayana vs Adipurush: రామాయణ ట్రైలర్.. ఆదిపురుష్‌తో పోలిక.. కొట్టొచ్చినట్లు కనిపించిన ఈ 5 తేడాలు.. ట్రోలింగ్ ఎందుకంటే?
    Ramayana vs Adipurush: రామాయణ ట్రైలర్.. ఆదిపురుష్‌తో పోలిక.. కొట్టొచ్చినట్లు కనిపించిన ఈ 5 తేడాలు.. ట్రోలింగ్ ఎందుకంటే?

    ఓం రౌత్ ట్రోలింగ్

    2023లో ఓం రౌత్ దర్శకత్వంలో వచ్చిన 'ఆదిపురుష్' చిత్రం గ్రాఫిక్స్, క్యారెక్టర్ డిజైన్ల విషయంలో విపరీతమైన విమర్శలు మూటగట్టుకుంది. కానీ నితీష్ తివారీ రూపొందించిన ఈ 'రామాయణం' ట్రైలర్ మాత్రం భారతీయ సంస్కృతికి, ఆధ్యాత్మికతకు పర్ఫెక్ట్ గౌరవం ఇచ్చేలా కనిపిస్తోంది. రెండు సినిమాల కథ ఒకటే అయినప్పటికీ.. స్క్రీన్‌ప్లే, విజువల్ ఎఫెక్ట్స్, నటీనటుల లుక్స్ విషయంలో ఇవి ఎంత వేరుగా ఉన్నాయో ఇక్కడ స్పష్టంగా తెలుస్తోంది.

    శ్రీరాముడి పాత్ర: ఆవేశంతో నిండిన యోధుడా? లేదా శాంతమూర్తి?

    'ఆదిపురుష్' చిత్రంలో ప్రభాస్ (రాఘవ) పాత్రను ఎక్కువగా ఆవేశంతో రగిలిపోయే యాక్షన్ యోధుడిలా చూపించారు. యుద్ధ వాతావరణం, బిగ్గరగా అరుస్తున్న శబ్దాలు, రాక్షసుల గుండెలు చీల్చే సంభాషణలతో ప్రభాస్ క్యారెక్టర్ డిజైన్ సాగింది.

    అయితే నితీష్ తివారీ 'రామాయణం'లో రణ్‌బీర్ కపూర్ (శ్రీరాముడు) రూపం ఎంతో ప్రశాంతంగా, కరుణతో నిండిన మర్యాద పురుషోత్తముడిగా కనిపిస్తుంది. తండ్రి మాటకు కట్టుబడి అడవులకు వెళ్లడం, తన ప్రాణాలైనా ఇస్తానంటూ పలికే పవర్‌ఫుల్ డైలాగ్స్ ప్రేక్షకులలో ఎమోషన్‌ను పెంచుతున్నాయి.

    రావణాసురుడి లుక్: కామిక్ బుక్ విలన్ వర్సెస్ రాయల్ లంకేశ్

    'ఆదిపురుష్'లో సైఫ్ అలీ ఖాన్ (లంకేశ్) లుక్ తీవ్ర వివాదాస్పదమైంది. మోడరన్ హెయిర్ కట్, డార్క్ ఐస్, గేమ్ ఆఫ్ థ్రోన్స్ తరహా కామిక్ విలన్‌ను గుర్తుచేసేలా అతని గెటప్ ఉండటంతో అభిమానులు తీవ్రంగా నిరాశపడ్డారు.

    దీనికి పూర్తి భిన్నంగా 'రామాయణం' ట్రైలర్‌లో కన్నడ రాకింగ్ స్టార్ యశ్ (రావణాసురుడు) గ్రాండ్ ఎంట్రీ మైండ్ బ్లాక్ చేస్తోంది. బంగారు కవచం, సాంప్రదాయ వస్త్రధారణ, రాజసం ఉట్టిపడే రోషంతో రావణుడి పాత్రకు ప్రాణం పోశారు. త్రిలోకాలను ఏలే రావణాసురుడి భయానక రూపం విజువల్స్‌లో ప్రధాన హైలైట్‌గా నిలిచింది.

    గ్రాఫిక్స్ మరో లెవెల్

    'ఆదిపురుష్' సీజీఐ చూస్తే వీడియో గేమ్స్ ఆడుతున్నట్టు ఉందనే విమర్శలు వచ్చాయి. దట్టమైన డార్క్ కలర్ టోన్, ఫేక్ డ్రాగన్ తరహా పక్షులు చూడటానికి చాలా అసహజంగా అనిపించాయి. కానీ రణ్‌బీర్ 'రామాయణం'లో అయోధ్య, లంక నగరం, స్వయంవర వేదికలను ఫిజికల్ సెట్స్, లేటెస్ట్ విఎఫ్ఎక్స్ కాంబినేషన్‌లో అద్భుతంగా ఆవిష్కరించారు. జటాయువు సన్నివేశాలు, శూర్పణఖ ఘట్టం చాలా రియలిస్టిక్‌గా కుదిరాయి.

    బ్యాక్‌గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ రేంజ్

    ఇక సంగీతం విషయంలో ఆస్కార్ విజేతలు ఏఆర్ రెహమాన్, హన్స్ జిమ్మర్ అందించిన బ్యాక్‌గ్రౌండ్ స్కోర్ లూప్ మోడ్‌లో వినేలా ఉంది. 'ఆదిపురుష్'లో జై శ్రీరామ్ నినాదాలు మాత్రమే వినిపిస్తే, ఇక్కడ గూస్‌బంప్స్ తెప్పించే ఆర్కెస్ట్రా మ్యూజిక్‌తో థియేట్రికల్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ నెక్స్ట్ లెవెల్‌కి వెళ్లనుంది.

    యాక్షన్ ఫాంటసీ వర్సెస్ ఎమోషనల్ మైథలాజికల్ ఎపిక్

    ఓం రౌత్ 'ఆదిపురుష్' చిత్రాన్ని ఆధునిక తరం కోసం ఒక మోడరన్ యాక్షన్ ఫాంటసీ అడ్వెంచర్‌లా మార్చే ప్రయత్నం చేసి దెబ్బతిన్నారు. ప్రాచీన రామాయణ ఆత్మను పక్కనబెట్టి హాలీవుడ్ స్టైల్ యుద్ధ సన్నివేశాలపై దృష్టి పెట్టడం విమర్శలకు దారితీసింది.

    మరోవైపు నితీష్ తివారీ 'రామాయణం' మన మూలాలను గౌరవిస్తూ, ఎమోషన్స్, భక్తి, సాంప్రదాయ విలువలకు ప్రాధాన్యం ఇస్తూ రూపొందించినట్లు స్పష్టమవుతోంది. రూ. 4,000 కోట్ల భారీ బడ్జెట్‌తో రెండు భాగాలుగా తెరకెక్కుతున్న ఈ చారిత్రక ఘట్టం మొదటి భాగం 2026 దివాళీ కానుకగా నవంబర్ 8న ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలోకి రానుంది.

    • Hari Prasad S
      ABOUT THE AUTHOR
      Hari Prasad S

      హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్‌లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్‌లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్‌లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్‌టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్‌డేట్స్‌ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More

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    Home/Entertainment/Ramayana Vs Adipurush: రామాయణ ట్రైలర్.. ఆదిపురుష్‌తో పోలిక.. కొట్టొచ్చినట్లు కనిపించిన ఈ 5 తేడాలు.. ట్రోలింగ్ ఎందుకంటే?
    Home/Entertainment/Ramayana Vs Adipurush: రామాయణ ట్రైలర్.. ఆదిపురుష్‌తో పోలిక.. కొట్టొచ్చినట్లు కనిపించిన ఈ 5 తేడాలు.. ట్రోలింగ్ ఎందుకంటే?
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