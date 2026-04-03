Rana Daggubati: 'బాహుబలి' కోసం ఆరేళ్ల తపస్సు.. భల్లాలదేవగా మారడం శారీరక, మానసిక శ్రమతో కూడుకున్న పని: రానా దగ్గుబాటి
Rana Daggubati: దర్శక ధీరుడు రాజమౌళి సృష్టించిన 'బాహుబలి' ప్రభంజనం ఇండియన్ సినిమా రూపురేఖలను మార్చేసింది. ఈ క్రమంలో భల్లాలదేవ పాత్ర కోసం తాను పడ్డ శ్రమ, ఆరేళ్ల ప్రయాణంలో ఎదుర్కొన్న సవాళ్ల గురించి రానా దగ్గుబాటి ఆసక్తికర విషయాలను పంచుకున్నాడు.
ఇండియన్ సినిమా ఇండస్ట్రీ స్థాయిని గ్లోబల్ తెరపై చాటిచెప్పిన సినిమా 'బాహుబలి'. కథాంశం, యాక్షన్ ఘట్టాలు, విజువల్ వండర్గా రాజమౌళి తీర్చిదిద్దిన ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ రికార్డులను తిరగరాయడమే కాకుండా.. ఒక చారిత్రాత్మక చిహ్నంగా నిలిచిపోయింది. అయితే ఈ వెండితెర అద్భుతం వెనుక నటీనటులు పడ్డ కష్టం సామాన్యమైనది కాదు. తాజాగా పింక్విల్లా ఇంటర్వ్యూలో పాల్గొన్న రానా దగ్గుబాటి.. 'బాహుబలి' మేకింగ్ సమయంలో తాను అనుభవించిన శారీరక, మానసిక శ్రమ గురించి మనసు విప్పి మాట్లాడారు.
ఆరేళ్ల సుదీర్ఘ ప్రయాణం
బాహుబలి సినిమాలో ఏ సీన్ మీకు శారీరక లేదా మానసిక ఒత్తిడిని కలిగించింది? అన్న ప్రశ్నకు రానా బదులిస్తూ.. ఒక్క సీన్ అని చెప్పడం కష్టమని పేర్కొన్నాడు.
"మేము ఈ సినిమా కోసం దాదాపు ఆరేళ్లు పనిచేశాం. ఆ సమయంలో ప్రతి రోజూ సవాలుతో కూడుకున్నదే. అప్పట్లో మన దగ్గర ఇన్ని యుద్ధ ప్రాతిపదికన సాగే సినిమాలు లేవు. కార్ యాక్షన్ కొరియోగ్రాఫర్లు లేదా విజువల్ ఎఫెక్ట్స్ ఇంతగా అభివృద్ధి చెందలేదు. మేమందరం మా పరిమితులను దాటి పనిచేశాం. రాజమౌళి వంటి మాస్టర్ మైండ్, అద్భుతమైన టీమ్ ఉంటేనే ఆ విజన్ సాధ్యమవుతుంది. సాధారణంగా ఒకే సినిమా కోసం ఆరేడేళ్ల పాటు మానసిక ఏకాగ్రతను నిలబెట్టుకోవడం చాలా కష్టం" అని రానా వివరించారు.
భారతీయ సినిమాలో ఇప్పటివరకు చూడని ఒక భారీ ప్రయత్నం చేస్తున్నామనే ఉత్సాహం తమను ముందుకు నడిపించిందని అతడు తెలిపాడు. ఎవరూ ఊహించని స్థాయిలో సీన్లను వెండితెరపైకి తీసుకురావడంలో ఒక రకమైన త్రిల్ ఉండేదని రానా గుర్తు చేసుకున్నాడు.
భల్లాలదేవగా రూపాంతరం.. గుర్తుపట్టలేనంతగా!
భల్లాలదేవ పాత్ర కోసం రానా తన శరీర ఆకృతిని పూర్తిగా మార్చుకున్నాడు. ఈ మార్పుపై అతడు ఒక ఆసక్తికరమైన సంఘటనను పంచుకున్నాడు.
"నేను అమెరికా నుంచి తిరిగి వస్తున్నప్పుడు.. నన్ను జనాలు గుర్తుపడతారా లేదా? అని అనుకున్నాను. ఎందుకంటే నేను వెళ్లినప్పటికంటే చాలా భిన్నంగా తయారయ్యాను. కానీ నన్ను గుర్తుపట్టిన మొదటి వ్యక్తి ఒక ఆఫ్రికన్-అమెరికన్ ఇమ్మిగ్రేషన్ ఆఫీసర్. నేను మాస్క్ తీయగానే.. 'వావ్.. కింగ్ భల్లాలదేవ!' అని ఆయన అరిచారు. సినిమా విడుదలై నాలుగైదేళ్లు దాటినా ఇప్పటికీ ఆ ఇంపాక్ట్ తగ్గలేదు. సినిమా అంటే ఎప్పటికీ నిలిచిపోయేది అని అప్పుడు నాకు అర్థమైంది" అని రానా చెప్పుకొచ్చాడు.
'బాహుబలి' ఘనత
2015లో 'బాహుబలి: ది బిగినింగ్'తో మొదలైన ఈ ప్రయాణం భారతీయ సినిమా చరిత్రలో ఒక మైలురాయి. ప్రభాస్ డ్యుయల్ రోల్ చేయగా.. రానా దగ్గుబాటి, అనుష్క శెట్టి, తమన్నా, రమ్యకృష్ణ, సత్యరాజ్, నాజర్ వంటి హేమాహేమీలు ఈ చిత్రంలో నటించారు.
దీనికి సీక్వెల్గా వచ్చిన 'బాహుబలి: ది కంక్లూజన్' ప్రపంచవ్యాప్తంగా సుమారు రూ.1,788 కోట్లు వసూలు చేసి.. ఇప్పటికీ అత్యధిక వసూళ్లు సాధించిన భారతీయ చిత్రాలలో ఒకటిగా నిలిచిపోయింది.
- ABOUT THE AUTHORHari Prasad S
హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్డేట్స్ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More