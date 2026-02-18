Edit Profile
    ఆ సినిమాల అడ్వాన్సులు వెనక్కి ఇచ్చేశా.. అద్దంలో నన్ను నేను చూసుకోలేకపోయా.. వరుణ్ తేజ్ నాలాగే అనిపించడంతో..: రానా

    రానా దగ్గుబాటి ఎమోషనల్ అయ్యాడు. తన ఆరోగ్య పరిస్థితి, వరుణ్ తేజ్ తనలాగే అనిపించడం, సినిమాల అడ్వాన్సులు వెనక్కి ఇచ్చేయడంలాంటి విషయాలను వెల్లడించాడు. రియా చక్రవర్తితో పాడ్‌కాస్ట్ లో అతడు ఈ కామెంట్స్ చేశాడు.

    Published on: Feb 18, 2026 2:54 PM IST
    By Hari Prasad S, Hyderabad
    'బాహుబలి' తర్వాత రానా దగ్గుబాటి ఎదుర్కొన్న తీవ్ర అనారోగ్య సమస్యల గురించి మరోసారి నోరు విప్పాడు. కిడ్నీ మార్పిడి, ఆ తర్వాత జరిగిన శారీరక మార్పుల వల్ల తాను ఒప్పుకున్న సినిమాల అడ్వాన్సులు వెనక్కి ఇచ్చేశానని తెలిపాడు. రియా చక్రవర్తి పాడ్‌కాస్ట్‌లో మాట్లాడుతూ.. వరుణ్ తేజ్ గురించి, తన కెరీర్ గురించి ఆసక్తికర విషయాలు పంచుకున్నాడు.

    "బతకడమే ముఖ్యం అనుకున్నా.. కానీ ఆ తర్వాత.."

    టాలీవుడ్ హంక్ రానా దగ్గుబాటి 'బాహుబలి 2' తర్వాత తీవ్ర అనారోగ్యానికి గురైన విషయం తెలిసిందే. కిడ్నీ వైఫల్యం, గుండె సంబంధిత సమస్యలతో బాధపడుతూ అతడు అమెరికాలో చికిత్స పొందాడు. అక్కడ కిడ్నీ మార్పిడి కూడా జరిగింది. తాజాగా రియా చక్రవర్తి హోస్ట్ చేస్తున్న 'చాప్టర్ 2' పాడ్‌కాస్ట్‌లో పాల్గొన్న రానా.. ఆ కష్ట సమయాలను గుర్తుచేసుకున్నాడు.

    బాలీవుడ్, టాలీవుడ్ లో రానాకు 'హ్యాండ్సమ్ హంక్' అనే ఇమేజ్ ఉండేది. కానీ సర్జరీ తర్వాత ఆ ఇమేజ్ మారిపోయింది. "మొదట్లో నా దృష్టంతా బతకడం మీదే ఉండేది. కానీ అమెరికాలో చికిత్స తర్వాత అద్దంలో చూసుకుంటే, నేను పాత రానాలా లేను. అప్పటికే నేను కొన్ని భారీ యాక్షన్ సినిమాలు, ఒక రెజ్లర్ పాత్ర చేయాల్సి ఉంది. కానీ నా శరీరం దానికి సహకరించదని అర్థమైంది. అందుకే నేను తీసుకున్న అడ్వాన్సులు అన్నీ వెనక్కి ఇచ్చేశాను" అని రానా ఆవేదన వ్యక్తం చేశాడు.

    వరుణ్ తేజ్ వచ్చాడు.. నాలానే ఉన్నాడు!

    తనను పరామర్శించడానికి వచ్చిన మెగా హీరో వరుణ్ తేజ్ గురించి రానా ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశాడు. "వరుణ్ నన్ను చూడటానికి వచ్చినప్పుడు, అతను చాలా భారీగా, ఫిట్‌గా ఉన్నాడు. అప్పుడు నా పాత రూపాన్ని వరుణ్ లో చూసుకున్నాను. ఒకానొక దశలో.. నేను చేయాల్సిన ఆ కథలన్నీ వరుణ్‌కు ఇచ్చేసి, పనైపోయిందని అనుకుందామా అనే ఆలోచన కూడా వచ్చింది. మనల్ని మనం గుర్తుపట్టలేని స్థితిలో ఉండటం చాలా గందరగోళంగా ఉంటుంది" అని రానా పేర్కొన్నాడు.

    అయితే ఇండియాకు తిరిగి వచ్చేటప్పుడు ఒక ఇమ్మిగ్రేషన్ ఆఫీసర్ తనను "కింగ్ భల్లాలదేవ" అని పిలవడం, తనకు మళ్ళీ పాత రోజులను గుర్తుచేసిందని రానా సంతోషం వ్యక్తం చేశాడు.

    రానా ప్రస్తుత సినిమాలు..

    అనారోగ్యం తర్వాత రానా ఆచితూచి సినిమాలు చేస్తున్నాడు. గతేడాది దుల్కర్ సల్మాన్‌తో కలిసి 'కాంత' (Kaantha) సినిమాను నిర్మించి, నటించాడు. తేజ సజ్జా నటించిన 'మిరాయ్'లో అతిథి పాత్ర పోషించాడు. నెట్‌ఫ్లిక్స్‌లో 'రానా నాయుడు' సీజన్ 2లో మెరిశాడు.

    తాజాగా శివకార్తికేయన్ నటించిన ‘పరాశక్తి’లో ఒక గెస్ట్ రోల్ చేశాడు. అలాగే ‘సోలో లెవలింగ్’కు డబ్బింగ్ చెప్పడం, ప్రైమ్ వీడియోలో టాక్ షో హోస్ట్ చేయడం వంటి వైవిధ్యమైన పనులు చేస్తున్నాడు.

