    Ranbir Kapoor TIME 100: టైమ్ 100లో చోటు దక్కించుకున్న ఏకైక ఇండియన్ స్టార్ రణ్‌బీర్ కపూర్.. ట్రంప్, నెతన్యాహు సరసన..

    Ranbir Kapoor TIME 100: ప్రపంచవ్యాప్తంగా అత్యంత ప్రభావవంతమైన వ్యక్తులతో 'టైమ్' (TIME) మేగజైన్ రూపొందించిన ప్రతిష్టాత్మక 'టైమ్ 100' జాబితా విడుదలైంది. 2026 సంవత్సరానికి గాను విడుదల చేసిన ఈ జాబితాలో భారత్ నుండి బాలీవుడ్ స్టార్ రణబీర్ కపూర్, సెలబ్రిటీ చెఫ్ వికాస్ ఖన్నా చోటు దక్కించుకున్నారు.

    Apr 15, 2026, 20:49:17 IST
    By Hari Prasad S, Hyderabad
    Ranbir Kapoor TIME 100: ప్రపంచ గమనాన్ని మార్చగల శక్తి ఉన్న నాయకులు, ఆర్టిస్టులు, ఆవిష్కర్తలు, ఐకాన్లతో ప్రతి సంవత్సరం 'టైమ్' మేగజైన్ ఈ టైమ్ 100 జాబితాను రూపొందిస్తుంది. ఈ ఏడాది భారతీయ సినిమా పరిశ్రమ నుండి ఎంపికైన ఏకైక నటుడిగా రణ్‌బీర్ కపూర్ రికార్డు సృష్టించారు.

    రణ్‌బీర్ కపూర్.. అరుదైన ఘనత

    రణ్‌బీర్ కపూర్ గురించి టైమ్ మేగజైన్‌లో ప్రొఫైల్ రాసిన నటుడు ఆయుష్మాన్ ఖురానా.. రణబీర్ నటనలోని లోతును అద్భుతంగా వివరించారు. "కొందరు నటులు వారసత్వం కోసం పాకులాడుతారు. మరికొందరు తమ కళ ద్వారానే ఒక వారసత్వంగా మారిపోతారు. రణబీర్ రెండో రకానికి చెందిన నటుడు" అని ఆయుష్మాన్ కొనియాడారు.

    భారతీయ సినిమాలో గొప్పతనాన్ని కేవలం బాక్సాఫీస్ నంబర్లు, ఫ్యాన్ ఫ్రెంజీతోనే కొలుస్తారని.. కానీ రణబీర్ మాత్రం ప్రేక్షకుల భావోద్వేగ భాషను మార్చేశారని ఆయుష్మాన్ పేర్కొన్నారు. రణబీర్ కేవలం ఒక సినిమా స్టార్ మాత్రమే కాదని, భారతీయ పురాణాలైన 'రామాయణం' వంటి గాథల నుంచి స్ఫూర్తి పొందిన ఒక గొప్ప కథకుడిగా ఆయనను అభివర్ణించారు. మన సంస్కృతిని నిశ్శబ్దంగా, ప్రామాణికంగా ప్రపంచానికి పరిచయం చేస్తున్న వారధిగా రణబీర్‌ను టైమ్ ప్రశంసించింది.

    సెలబ్రిటీ చెఫ్ వికాస్ ఖన్నా

    ప్రపంచ ప్రఖ్యాత చెఫ్ వికాస్ ఖన్నా కూడా ఈ ప్రతిష్టాత్మక జాబితాలో చోటు దక్కించుకున్నారు. ఫ్యాషన్ దిగ్గజాలు రాల్ఫ్ లారెన్, విక్టోరియా బెక్హాం వంటి వారి సరసన వికాస్ పేరు నిలవడం విశేషం.

    వికాస్ ఖన్నా గురించి ప్రఖ్యాత చెఫ్ ఎరిక్ రిపర్ట్ రాస్తూ.. వికాస్ ఉదారత కేవలం వంట గదికే పరిమితం కాలేదని, ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఆయన చేస్తున్న సేవా కార్యక్రమాలు ఎంతో మందికి స్ఫూర్తిదాయకమని పేర్కొన్నారు. ఆహారాన్ని ఒక విశ్వజనీన భాషగా మలిచి, వివిధ దేశాల మధ్య బంధాలను పెంచడంలో వికాస్ చేస్తున్న కృషిని టైమ్ కొనియాడింది.

    జాబితాలోని ఇతర ప్రపంచ దిగ్గజాలు

    2026 'టైమ్ 100' జాబితాలో ప్రపంచ రాజకీయాలను శాసిస్తున్న పలువురు నేతలు కూడా ఉన్నారు.

    డొనాల్డ్ ట్రంప్: అమెరికా అధ్యక్షుడు

    పోప్ లియో XIV: వాటికన్ అధినేత

    షీ జిన్‌పింగ్: చైనా అధ్యక్షుడు

    బెంజమిన్ నెతన్యాహు: ఇజ్రాయెల్ ప్రధాని

    మార్క్ కార్నీ: కెనడా ప్రధాని

    రీడ్ వైజ్‌మాన్: 2026 ఆర్టెమిస్ II మిషన్ కమాండర్

    సంస్కృతిని, రాజకీయాలను, మానవ జీవన విధానాన్ని వినూత్న రీతిలో మారుస్తున్న వ్యక్తులకు ఈ జాబితాలో ప్రాధాన్యత కల్పించినట్లు టైమ్ యాజమాన్యం వెల్లడించింది.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)

    1. 2026 టైమ్ 100 జాబితాలో ఉన్న భారతీయ నటుడు ఎవరు?

    బాలీవుడ్ నటుడు రణబీర్ కపూర్ ఈ జాబితాలో చోటు దక్కించుకున్న ఏకైక భారతీయ నటుడు.

    2. రణబీర్ కపూర్ గురించి ఆయుష్మాన్ ఖురానా ఏమన్నారు?

    రణబీర్ తన నటన ద్వారా ఒక వారసత్వంగా మారారని, ఆయన బాక్సాఫీస్ లెక్కల కంటే కళాత్మకతకు ప్రాధాన్యత ఇస్తారని ఆయుష్మాన్ పేర్కొన్నారు.

    3. వికాస్ ఖన్నా టైమ్ 100 జాబితాలోకి ఎలా ఎంపికయ్యారు?

    వంటల ప్రపంచంలో (Culinary Arts) ఆయన చూపిన ప్రతిభతో పాటు, ఆహారం ద్వారా ప్రజల మధ్య అవగాహనను పెంచడం, ఆయన చేస్తున్న సేవా కార్యక్రమాలను గుర్తించి టైమ్ ఈ గౌరవాన్ని అందించింది.

    4. టైమ్ 100 జాబితాలో ఉన్న ఇతర ప్రముఖ అంతర్జాతీయ నేతలు ఎవరు?

    అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్, చైనా అధ్యక్షుడు షీ జిన్‌పింగ్, కెనడా ప్రధాని మార్క్ కార్నీ వంటి వారు ఈ జాబితాలో ఉన్నారు.

      హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్‌లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్‌లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్‌లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్‌టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్‌డేట్స్‌ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More

