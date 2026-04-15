Ranbir Kapoor TIME 100: టైమ్ 100లో చోటు దక్కించుకున్న ఏకైక ఇండియన్ స్టార్ రణ్బీర్ కపూర్.. ట్రంప్, నెతన్యాహు సరసన..
Ranbir Kapoor TIME 100: ప్రపంచవ్యాప్తంగా అత్యంత ప్రభావవంతమైన వ్యక్తులతో 'టైమ్' (TIME) మేగజైన్ రూపొందించిన ప్రతిష్టాత్మక 'టైమ్ 100' జాబితా విడుదలైంది. 2026 సంవత్సరానికి గాను విడుదల చేసిన ఈ జాబితాలో భారత్ నుండి బాలీవుడ్ స్టార్ రణబీర్ కపూర్, సెలబ్రిటీ చెఫ్ వికాస్ ఖన్నా చోటు దక్కించుకున్నారు.
Ranbir Kapoor TIME 100: ప్రపంచ గమనాన్ని మార్చగల శక్తి ఉన్న నాయకులు, ఆర్టిస్టులు, ఆవిష్కర్తలు, ఐకాన్లతో ప్రతి సంవత్సరం 'టైమ్' మేగజైన్ ఈ టైమ్ 100 జాబితాను రూపొందిస్తుంది. ఈ ఏడాది భారతీయ సినిమా పరిశ్రమ నుండి ఎంపికైన ఏకైక నటుడిగా రణ్బీర్ కపూర్ రికార్డు సృష్టించారు.
రణ్బీర్ కపూర్.. అరుదైన ఘనత
రణ్బీర్ కపూర్ గురించి టైమ్ మేగజైన్లో ప్రొఫైల్ రాసిన నటుడు ఆయుష్మాన్ ఖురానా.. రణబీర్ నటనలోని లోతును అద్భుతంగా వివరించారు. "కొందరు నటులు వారసత్వం కోసం పాకులాడుతారు. మరికొందరు తమ కళ ద్వారానే ఒక వారసత్వంగా మారిపోతారు. రణబీర్ రెండో రకానికి చెందిన నటుడు" అని ఆయుష్మాన్ కొనియాడారు.
భారతీయ సినిమాలో గొప్పతనాన్ని కేవలం బాక్సాఫీస్ నంబర్లు, ఫ్యాన్ ఫ్రెంజీతోనే కొలుస్తారని.. కానీ రణబీర్ మాత్రం ప్రేక్షకుల భావోద్వేగ భాషను మార్చేశారని ఆయుష్మాన్ పేర్కొన్నారు. రణబీర్ కేవలం ఒక సినిమా స్టార్ మాత్రమే కాదని, భారతీయ పురాణాలైన 'రామాయణం' వంటి గాథల నుంచి స్ఫూర్తి పొందిన ఒక గొప్ప కథకుడిగా ఆయనను అభివర్ణించారు. మన సంస్కృతిని నిశ్శబ్దంగా, ప్రామాణికంగా ప్రపంచానికి పరిచయం చేస్తున్న వారధిగా రణబీర్ను టైమ్ ప్రశంసించింది.
సెలబ్రిటీ చెఫ్ వికాస్ ఖన్నా
ప్రపంచ ప్రఖ్యాత చెఫ్ వికాస్ ఖన్నా కూడా ఈ ప్రతిష్టాత్మక జాబితాలో చోటు దక్కించుకున్నారు. ఫ్యాషన్ దిగ్గజాలు రాల్ఫ్ లారెన్, విక్టోరియా బెక్హాం వంటి వారి సరసన వికాస్ పేరు నిలవడం విశేషం.
వికాస్ ఖన్నా గురించి ప్రఖ్యాత చెఫ్ ఎరిక్ రిపర్ట్ రాస్తూ.. వికాస్ ఉదారత కేవలం వంట గదికే పరిమితం కాలేదని, ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఆయన చేస్తున్న సేవా కార్యక్రమాలు ఎంతో మందికి స్ఫూర్తిదాయకమని పేర్కొన్నారు. ఆహారాన్ని ఒక విశ్వజనీన భాషగా మలిచి, వివిధ దేశాల మధ్య బంధాలను పెంచడంలో వికాస్ చేస్తున్న కృషిని టైమ్ కొనియాడింది.
జాబితాలోని ఇతర ప్రపంచ దిగ్గజాలు
2026 'టైమ్ 100' జాబితాలో ప్రపంచ రాజకీయాలను శాసిస్తున్న పలువురు నేతలు కూడా ఉన్నారు.
డొనాల్డ్ ట్రంప్: అమెరికా అధ్యక్షుడు
పోప్ లియో XIV: వాటికన్ అధినేత
షీ జిన్పింగ్: చైనా అధ్యక్షుడు
బెంజమిన్ నెతన్యాహు: ఇజ్రాయెల్ ప్రధాని
మార్క్ కార్నీ: కెనడా ప్రధాని
రీడ్ వైజ్మాన్: 2026 ఆర్టెమిస్ II మిషన్ కమాండర్
సంస్కృతిని, రాజకీయాలను, మానవ జీవన విధానాన్ని వినూత్న రీతిలో మారుస్తున్న వ్యక్తులకు ఈ జాబితాలో ప్రాధాన్యత కల్పించినట్లు టైమ్ యాజమాన్యం వెల్లడించింది.
1. 2026 టైమ్ 100 జాబితాలో ఉన్న భారతీయ నటుడు ఎవరు?
బాలీవుడ్ నటుడు రణబీర్ కపూర్ ఈ జాబితాలో చోటు దక్కించుకున్న ఏకైక భారతీయ నటుడు.
2. రణబీర్ కపూర్ గురించి ఆయుష్మాన్ ఖురానా ఏమన్నారు?
రణబీర్ తన నటన ద్వారా ఒక వారసత్వంగా మారారని, ఆయన బాక్సాఫీస్ లెక్కల కంటే కళాత్మకతకు ప్రాధాన్యత ఇస్తారని ఆయుష్మాన్ పేర్కొన్నారు.
3. వికాస్ ఖన్నా టైమ్ 100 జాబితాలోకి ఎలా ఎంపికయ్యారు?
వంటల ప్రపంచంలో (Culinary Arts) ఆయన చూపిన ప్రతిభతో పాటు, ఆహారం ద్వారా ప్రజల మధ్య అవగాహనను పెంచడం, ఆయన చేస్తున్న సేవా కార్యక్రమాలను గుర్తించి టైమ్ ఈ గౌరవాన్ని అందించింది.
4. టైమ్ 100 జాబితాలో ఉన్న ఇతర ప్రముఖ అంతర్జాతీయ నేతలు ఎవరు?
అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్, చైనా అధ్యక్షుడు షీ జిన్పింగ్, కెనడా ప్రధాని మార్క్ కార్నీ వంటి వారు ఈ జాబితాలో ఉన్నారు.
