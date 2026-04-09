Rashmika Mandanna: నా 30వ పుట్టిన రోజు అలా జరిగిపోయింది: చిన్ననాటి జ్ఞాపకాల్లో రష్మిక మందన్న

Rashmika Mandanna: టాలీవుడ్ స్టార్ హీరోయిన్ రష్మిక మందన్న తన 30వ పుట్టినరోజును (ఏప్రిల్ 5) చాలా ప్రత్యేకంగా జరుపుకుంది. ఇటీవల వివాహ బంధంలోకి అడుగుపెట్టిన ఈ నేషనల్ క్రష్.. పెళ్లి తర్వాత వచ్చిన మొదటి పుట్టినరోజు కావడంతో తన సొంత ఊరిలో, ఆత్మీయుల మధ్య గడిపింది. ఈ సందర్భంగా ఆమె తన సోషల్ మీడియా వేదికగా పంచుకున్న ఎమోషనల్ పోస్ట్ ఇప్పుడు నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది.
సొంత గూటికి.. చిన్ననాటి గుడికి!
వరుస షూటింగ్లతో బిజీగా ఉండే రష్మిక.. ఈ పుట్టినరోజు కోసం ప్రత్యేకంగా సమయం కేటాయించి తన సొంత ఊరికి వెళ్లింది. ఈసారి ఆమె వెంట భర్త విజయ్ దేవరకొండ కూడా ఉన్నాడు.
"నా 30వ పుట్టినరోజు ఈసారి చాలా భిన్నంగా జరిగింది. చాలా కాలం తర్వాత ఇంటికి వెళ్లాను. నేను చిన్నప్పటి నుంచి వెళ్తున్న గుడికి వెళ్లి దర్శనం చేసుకున్నాను" అని రష్మిక పేర్కొంది.
సమయం తక్కువగా ఉన్నప్పటికీ తాను చదువుకున్న స్కూల్ వరకు వెళ్లి బయటి నుంచే చూసి పాత జ్ఞాపకాలను నెమరువేసుకున్నట్లు ఆమె తెలిపింది. ఒక స్టార్ హీరోయిన్గా ఎంత ఎదిగినా, తన మూలాలను మర్చిపోలేదని రష్మిక మరోసారి నిరూపించుకుంది.
వెడ్డింగ్ మిస్ అయిన వారందరితో ‘స్పెషల్ డిన్నర్’
రష్మిక పెళ్లి వేడుకకు హాజరు కాలేకపోయిన సన్నిహితులు, బంధువుల కోసం ఈ సందర్భంగా ఒక చిన్న డిన్నర్ పార్టీని ఏర్పాటు చేశారు.
తాను పుట్టినప్పటి నుంచి నేటి వరకు తనను ఆశీర్వదిస్తున్న పెద్దలందరినీ కలిసి ఆశీర్వాదం తీసుకున్నట్లు చెప్పింది. స్కూల్ డేస్ నుంచి తన ప్రతి కష్టసుఖాల్లో అండగా ఉన్న స్నేహితురాళ్లతో కలిసి కేక్ కట్ చేసి సెలబ్రేట్ చేసుకుంది. వీరంతా ఇప్పుడు తన స్నేహితులు మాత్రమే కాదు, కుటుంబ సభ్యులతో సమానమని ఆమె ఎమోషనల్ అయింది.
"ప్రతిదీ ఒక మంచి కారణం కోసమే జరుగుతుంది"
జీవితంలో ఏది జరిగినా అది మంచికే జరుగుతుందని తాను నమ్ముతానని రష్మిక తన పోస్ట్లో రాసుకొచ్చింది. "నేను ఈరోజు ఈ స్థాయిలో ఉండటానికి కారణమైన వ్యక్తుల మధ్య, నా జీవితాంతం తోడుండే ఆత్మీయుల మధ్య నా పుట్టినరోజు జరుపుకోవడం చాలా సంతోషంగా ఉంది. నా జీవితంలో ఇప్పటివరకు జరిగిన ప్రతిదీ సార్థకమైందని అనిపిస్తోంది" అంటూ ఆమె తన ఆనందాన్ని పంచుకుంది.
ప్రస్తుతం రష్మిక ‘పుష్ప 2: ది రూల్’ విజయంతో గ్లోబల్ స్టార్గా ఎదిగింది. ప్రస్తుతం ఆమె విజయ్ దేవరకొండతో కలిసి రణబాలి, మరో మూవీ మైసాలో నటిస్తోంది.
హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు.