    Vijay Rashmika Kodagu Reception: కూర్గ్ అమ్మాయిలు చాలా బాగుంటారు.. నేను అందులో ఒకరిని పెళ్లి చేసుకున్నా: విజయ్ దేవరకొండ

    Vijay Rashmika Kodagu Reception: రష్మిక మందన్న సొంత ఊరు కొడగులో జరిగిన రిసెప్షన్ వేడుకలో విజయ్ దేవరకొండ తన మనసులోని మాటను పంచుకున్నాడు. కొడవ అమ్మాయిలు చాలా అందంగా ఉంటారని, అలాంటి ఒక అందమైన అమ్మాయిని తాను పెళ్లి చేసుకున్నందుకు చాలా సంతోషంగా ఉందని అతడు అన్నాడు.

    Apr 7, 2026, 17:39:36 IST
    By Hari Prasad S, Hyderabad
    Vijay Rashmika Kodagu Reception: టాలీవుడ్ సెన్సేషనల్ కపుల్ విజయ్ దేవరకొండ, రష్మిక మందన్నల వివాహ వేడుకలు ఇంకా కొనసాగుతూనే ఉన్నాయి. ఫిబ్రవరి 26న ఉదయ్‌పూర్‌లో అత్యంత వైభవంగా వీరి వివాహం జరిగిన సంగతి తెలిసిందే. తాజాగా ఈ జంట రష్మిక స్వస్థలమైన కర్ణాటకలోని కొడగు (కూర్గ్)లో సోమవారం (ఏప్రిల్ 6) నాడు ఒక గ్రాండ్ రిసెప్షన్‌ను ఏర్పాటు చేశారు. ఈ వేడుకలో విజయ్ దేవరకొండ ఇచ్చిన స్పీచ్ ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది.

    కొడగు మహిళల అందంపై విజయ్ ప్రశంసలు

    రిసెప్షన్‌లో విజయ్ దేవరకొండ మాట్లాడుతూ.. తనకు కొడగు ప్రాంతం అంటే ఎంతో ఇష్టమని, ఇక్కడికి తాను రావడం ఇది మూడోసారి అని పేర్కొన్నాడు.

    "ఈ ప్రాంతం చాలా అందమైనది. ఇక్కడి వాతావరణం నాకు చాలా నచ్చింది. నిజం చెప్పాలంటే రష్మికను కలవకముందే కొడగు మహిళలు చాలా అందంగా ఉంటారని నేను భావించేవాడిని. ఇప్పుడు ఇక్కడి అమ్మాయినే పెళ్లి చేసుకున్నందుకు నాకు చాలా గర్వంగా, సంతోషంగా ఉంది" అని అతడు మనసు విప్పి మాట్లాడాడు.

    అంతేకాకుండా గతంలో తన స్నేహితులతో కలిసి వచ్చినప్పుడు తెలియకుండానే రష్మిక స్నేహితురాలి ఇంట్లోనే స్టే చేశానని ఒక ఆసక్తికరమైన విషయాన్ని గుర్తుచేసుకున్నాడు.

    సాంప్రదాయబద్ధంగా రష్మిక.. స్టైలిష్‌గా విజయ్

    ఈ రిసెప్షన్‌లో రష్మిక మందన్న తన మూలాలను మర్చిపోకుండా.. కొడవ (Kodava) శైలిలో కట్టిన సాంప్రదాయ సిల్క్ చీరలో మెరిసిపోయింది. ఆమె అచ్చమైన కూర్గ్ వధువులా కనిపిస్తుంటే, విజయ్ దేవరకొండ బ్లాక్ బ్లేజర్, వైట్ షర్ట్‌లో ఎంతో స్టైలిష్‌గా కనిపించాడు.

    ఈ వేడుకకు కేవలం కుటుంబ సభ్యులు, అత్యంత సన్నిహితులు మాత్రమే హాజరయ్యారు. పెళ్లి తర్వాత మొదటిసారి తమ ఊరికి వచ్చిన ఈ జంట.. అంతకుముందు ఇగ్గుతప్ప ఆలయాన్ని సందర్శించి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. ఇదే సమయంలో రష్మిక తన 30వ పుట్టినరోజు వేడుకలను కూడా జరుపుకోవడం విశేషం.

    త్వరలోనే 'రణబాలి'తో వెండితెరపై..

    వ్యక్తిగత జీవితంలో ఒక్కటైన ఈ జంట.. వృత్తిపరంగా కూడా మళ్లీ సందడి చేయబోతున్నారు. రాహుల్ సాంకృత్యన్ దర్శకత్వంలో వీరిద్దరూ కలిసి నటిస్తున్న మూడవ సినిమా 'రణబాలి' (Ranabaali) షూటింగ్‌లో త్వరలోనే పాల్గొననున్నారు.

    గీత గోవిందం, డియర్ కామ్రేడ్ తర్వాత వీరిద్దరి కాంబినేషన్‌లో వస్తున్న ఈ సినిమాపై భారీ అంచనాలు ఉన్నాయి. ఈ సినిమాను సెప్టెంబర్ 11న ప్రపంచవ్యాప్తంగా గ్రాండ్‌గా విడుదల చేసేందుకు మేకర్స్ ప్లాన్ చేస్తున్నారు.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQ)

    ప్రశ్న: విజయ్ దేవరకొండ, రష్మిక మందన్న పెళ్లి ఎప్పుడు జరిగింది?

    జవాబు: వీరిద్దరి వివాహం ఫిబ్రవరి 26, 2026న రాజస్థాన్‌లోని ఉదయ్‌పూర్‌లో జరిగింది.

    ప్రశ్న: కొడగు అమ్మాయిల గురించి విజయ్ దేవరకొండ ఏమన్నాడు?

    జవాబు: కొడగు అమ్మాయిలు చాలా అందంగా ఉంటారని, అందులో ఒకరిని తాను పెళ్లి చేసుకున్నందుకు సంతోషంగా ఉందని విజయ్ అన్నాడు.

    ప్రశ్న: విజయ్, రష్మిక కలిసి నటిస్తున్న తదుపరి చిత్రం ఏది?

    జవాబు: వీరిద్దరూ కలిసి 'రణబాలి' అనే చిత్రంలో నటిస్తున్నారు. ఇది సెప్టెంబర్ 11న విడుదల కానుంది.

      Hari Prasad S

      హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్‌లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్‌లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్‌లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్‌టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్‌డేట్స్‌ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More

