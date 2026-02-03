Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    రష్మిక తన పెళ్లి డేట్ కన్ఫమ్ చేసినట్లేనా? ఫిబ్రవరి 26 కోసం వెయిటింగ్ అని అంటే ఆమె రియాక్షన్ ఎలా ఉందో చూడండి

    టాలీవుడ్ స్టార్ కపుల్ విజయ్ దేవరకొండ, రష్మిక మందన్నల పెళ్లి వార్తలు మళ్ళీ ఊపందుకున్నాయి. ఈ నెలలోనే ఉదయ్‌పూర్‌లో వీరి వివాహం జరగనుందని సమాచారం. తాజాగా ఎయిర్‌పోర్ట్‌లో ఓ ఫొటోగ్రాఫర్ పెళ్లి తేదీ గురించి అడగ్గా రష్మిక ఇచ్చిన రియాక్షన్ ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది.

    Published on: Feb 03, 2026 6:08 PM IST
    By Hari Prasad S, Hyderabad
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    రష్మిక మందన్న తన పెళ్లి తేదీని పరోక్షంగా కన్ఫమ్ చేసినట్లే కనిపిస్తోంది. టాలీవుడ్ స్టార్ కపుల్ అయిన విజయ్ దేవరకొండ - రష్మిక మందన్న త్వరలో ఒక్కటి కాబోతున్నారనే వార్తలు ఇప్పుడు ఫిలింనగర్ సర్కిల్స్‌లో హాట్ టాపిక్‌గా మారాయి. గతేడాది అక్టోబర్ లోనే వీరి నిశ్చితార్థం గుట్టుచప్పుడు కాకుండా జరిగిందని ప్రచారం జరిగినా.. ఇటు విజయ్ కానీ, అటు రష్మిక కానీ అధికారికంగా స్పందించలేదు. అయితే తాజాగా రష్మిక మందన్న తన హావభావాలతో పెళ్లి వార్తలను పరోక్షంగా ధృవీకరించినట్లు తెలుస్తోంది.

    రష్మిక తన పెళ్లి డేట్ కన్ఫమ్ చేసినట్లేనా? ఫిబ్రవరి 26 కోసం వెయిటింగ్ అని అంటే ఆమె రియాక్షన్ ఎలా ఉందో చూడండి
    రష్మిక తన పెళ్లి డేట్ కన్ఫమ్ చేసినట్లేనా? ఫిబ్రవరి 26 కోసం వెయిటింగ్ అని అంటే ఆమె రియాక్షన్ ఎలా ఉందో చూడండి

    ఫిబ్రవరి 26న ముహూర్తం?

    విశ్వసనీయ వర్గాల సమాచారం ప్రకారం.. ఈ నెల 26న రాజస్థాన్‌లోని ఉదయ్‌పూర్‌లో ఒక పురాతన ప్యాలెస్‌లో రష్మిక, విజయ్ దేవరకొండ పెళ్లి అంగరంగ వైభవంగా జరగనుంది. పెళ్లి తర్వాత హైదరాబాద్‌లోని తమ సినీ మిత్రుల కోసం భారీ రిసెప్షన్ కూడా ఏర్పాటు చేయనున్నట్లు తెలుస్తోంది.

    “దేనికి రా?” అంటూ రష్మిక క్యూట్ రియాక్షన్

    ఇటీవల రష్మిక మందన్న ఎయిర్‌పోర్ట్‌లో కనిపించినప్పుడు జరిగిన ఒక సంఘటన ఇప్పుడు ఈ వార్తలకు బలాన్ని చేకూరుస్తోంది. ఫొటోగ్రాఫర్లు ఆమెను చుట్టుముట్టగా, రష్మిక మాస్క్ తీసి నవ్వుతూ పోజులిచ్చింది. ఈ క్రమంలో ఒక ఫొటోగ్రాఫర్ ఆమెతో మాట్లాడుతూ.. "కంగ్రాచ్యులేషన్స్ మేడమ్" అని చెప్పాడు.

    దానికి రష్మిక ఆశ్చర్యంగా, అంతే చనువుగా.. "దేనికి రా?" అని తెలుగులో అడిగింది. వెంటనే ఆ ఫొటోగ్రాఫర్.. "పెళ్లికి మేడమ్.. 26వ తేదీ కోసం వెయిటింగ్" అని అనగానే.. రష్మిక ఆ విషయాన్ని ఖండించలేదు. పైగా సిగ్గుపడుతూ, అవునన్నట్లుగా తల ఊపుతూ అక్కడి నుంచి వెళ్లిపోయింది. ఈ వీడియో ఇప్పుడు నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది.

    నాలుగేళ్ల లవ్ స్టోరీ

    'గీత గోవిందం', 'డియర్ కామ్రేడ్' సినిమాలతో ఆన్-స్క్రీన్ మ్యాజిక్ క్రియేట్ చేసిన ఈ జంట.. ఆఫ్-స్క్రీన్‌లోనూ ప్రేమలో ఉన్నారని 2020 నుంచి వార్తలు వస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా వీరి వెకేషన్ ఫొటోల్లో ఒకే రకమైన లొకేషన్లు ఉండటాన్ని ఫ్యాన్స్ చాలాసార్లు గమనించారు.

    ఇటీవల ఓ ఇంటర్వ్యూలో పెళ్లి గురించి అడిగినప్పుడు కూడా రష్మిక స్పందిస్తూ.. "ఈ రూమర్స్ వచ్చి నాలుగేళ్లయింది కదా? కానీ నిజం చెప్పాలంటే.. మాట్లాడాల్సిన సమయం వచ్చినప్పుడు కచ్చితంగా నేనే మాట్లాడతాను" అని దాటవేసింది.

    రష్మిక కెరీర్ ఇలా..

    ఇక ఈ స్టార్ కపుల్ సినిమాల విషయానికి వస్తే.. విజయ్ దేవరకొండ చివరిగా నటించిన 'కింగ్‌డమ్' (Kingdom) బాక్సాఫీస్ వద్ద ఆశించిన ఫలితాన్ని ఇవ్వలేకపోయింది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా కేవలం రూ. 82 కోట్లు మాత్రమే రాబట్టింది. ప్రస్తుతం అతని చేతిలో 'రణబాలి', 'రౌడీ జనార్ధన' సినిమాలు ఉన్నాయి.

    మరోవైపు 2025 రష్మికకు కలిసొచ్చింది. 'ఛావా', 'కుబేర', ‘థామ’, 'ది గర్ల్‌ఫ్రెండ్' వంటి విజయాలతో ఆమె జోరుమీదుంది. 'సికిందర్' మాత్రమే కాస్త నిరాశపరిచింది. ప్రస్తుతం ఆమె విజయ్‌తో కలిసి 'రణబాలి'లో నటిస్తుండటంతో పాటు.. 'కాక్‌టెయిల్ 2', 'మైసా' చిత్రాల్లోనూ నటిస్తోంది.

    recommendedIcon
    News/Entertainment/రష్మిక తన పెళ్లి డేట్ కన్ఫమ్ చేసినట్లేనా? ఫిబ్రవరి 26 కోసం వెయిటింగ్ అని అంటే ఆమె రియాక్షన్ ఎలా ఉందో చూడండి
    News/Entertainment/రష్మిక తన పెళ్లి డేట్ కన్ఫమ్ చేసినట్లేనా? ఫిబ్రవరి 26 కోసం వెయిటింగ్ అని అంటే ఆమె రియాక్షన్ ఎలా ఉందో చూడండి
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes