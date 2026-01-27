ఏఐ వాడలేదు-ప్రతి ఫ్రేమ్ పాత పద్ధతిలోనే-విజయ్ దేవరకొండ రణబాలి డైరెక్టర్ రాహుల్ సాంకృత్యాన్-ఈ దర్శకుడి సినిమాలు తెలుసా?
రణబాలి అంటూ విజయ్ దేవరకొండను మునుపెన్నడూ చూడని విధంగా కొత్త అవతారంలో చూపించబోతున్నాడు డైరెక్టర్ రాహుల్ సాంకృత్యాన్. అతని దర్శకత్వంలో విజయ్ హీరోగా నటిస్తున్న రణబాలి గ్లింప్స్ వైరల్ గా మారింది. ఈ నేపథ్యంలో గ్లింప్స్ కోసం ఏఐ వాడలేదని, పాత పద్ధతితోనే ప్రతి ఫ్రేమ్ రూపొందించామని రాహుల్ తెలిపాడు.
వరుస ఫ్లాప్ లు ఎదుర్కొంటున్న విజయ్ దేవరకొండకు అర్జెంట్ గా ఓ హిట్ కావాలి. ఆ హిట్ అందించే బాధ్యతను డైరెక్టర్ రాహుల్ సాంకృత్యాన్ తీసుకున్నట్లు కనిపిస్తోంది. రాహుల్ సాంకృత్యాన్-విజయ్ దేవరకొండ కాంబినేషన్లో తెరకెక్కుతున్న రణబాలి హైప్ క్రియేట్ చేస్తోంది. రిపబ్లిక్ డే (జనవరి 26) సందర్బంగా రిలీజ్ చేసిన రణబాలి గ్లింప్స్ అదిరిపోయాయి.
రణబాలి గ్లింప్స్
విజయ్ దేవరకొండ, రష్మిక మందన్న జంటగా నటిస్తున్న మూడో సినిమా రణబాలి. త్వరలో పెళ్లి చేసుకోబోతున్న ఈ జోడీ ఇప్పటికే గీత గోవిందం, డియర్ కామ్రేడ్ సినిమాలు చేశారు. ఇప్పుడు రణబాలిలో మరోసారి జతకట్టారు. ఈ మూవీ గ్లింప్స్ వైరల్ గా మారాయి. భారత ఇండిపెండెన్స్ కు ముందు బ్రిటీష్ వాళ్ల దురాగతాలను చాటేలా గ్లింప్స్ ఉంది. రౌద్ర రూపంలో లాస్ట్ లో విజయ్ దేవరకొండ ఎంట్రీ అదిరిపోయింది.
రాహుల్ సాంకృత్యాన్ కామెంట్లు
రణబాలి గ్లింప్స్ కు సోషల్ మీడియాలో పాజిటివ్ రియాక్షన్ వస్తోంది. అయితే ఎక్స్ లో ఓ యూజర్ ఈ గ్లింప్స్ ను పొగుడుతూనే ఇందులో ఎక్కువ భాగం ఏఐ వాడినట్లు ఉన్నారని పోస్టు చేశాడు. దీనికి రణబాలి డైరెక్టర్ రాహుల్ సాంకృత్యాన్ రియాక్టయ్యాడు. అసలు ఈ గ్లింప్స్ కోసం ఏఐ వాడలేదన్నాడు.
ఏఐ వాడలేదు
‘‘థ్యాంక్ యూ ఇడ్లీబ్రెయిన్ జీవి గారు. కానీ ఏఐ మాత్రం వాడలేదు. ప్రతి ఫ్రేమ్ ను పాత పద్ధతిలోనే తీర్చిదిద్దాం. అందుకు కొన్ని నెలల సమయాన్ని వెచ్చించాం’’ అని రాహుల్ సాంకృత్యాన్ రియాక్టయ్యాడు.
రాహుల్ సాంకృత్యాన్ సినిమాలు
రణబాలి గ్లింప్స్ తో ఒక్కసారిగా రాహుల్ సాంకృత్యాన్ పేరు ట్రెండింగ్ లోకి వచ్చేసింది. ఈ డైరెక్టర్ ఎవరు? ఏయే సినిమాలు తీశాడు? అని నెటిజన్లు తెగ సెర్చ్ చేసేస్తున్నారు. మరి రాహుల్ సాంకృత్యాన్ తీసిన సినిమాలు ఏవో ఇక్కడ చూసేయండి.
నానితో మూవీ
2014లో వచ్చిన హారర్ మూవీ ‘ది ఎండ్’తో రాహుల్ సాంకృత్యాన్ డైరెక్టర్ గా ఎంట్రీ ఇచ్చాడు. ఆ తర్వాత విజయ్ దేవరకొండతోనే 2018లో ట్యాక్సీవాలా మూవీ తీశాడు. 2021లో నాని హీరోగా శ్యామ్ సింగరాయ్ సినిమాను తెరకెక్కించాడు రాహుల్ సాంకృత్యాన్.
విజయ్, రష్మిక పెళ్లి
లవ్ బర్డ్స్ విజయ్ దేవరకొండ, రష్మిక మందన్న పెళ్లి వచ్చే నెలలో జరుగుతుందనే వార్తలు వస్తున్నాయి. 2025 అక్టోబర్ లో వీళ్లు ఎంగేజ్మెంట్ చేసుకున్నారు. రష్మిక మందన్న చేతికి ఉన్న ఎంగేజ్మెంట్ రింగ్ వైరల్ గా మారిన సంగతి తెలిసిందే.
2018లో వచ్చిన గీత గోవిందం సినిమాలో విజయ్, రష్మిక తొలిసారి కలిసి పనిచేశారు. అప్పటి నుంచే వీళ్ల రిలేషన్ షిప్ స్టార్ట్ అయిందని అంటున్నారు. 2019లో వచ్చిన డియర్ కామ్రేడ్ తో వీళ్ల ప్రేమ మరింత స్ట్రాంగ్ గా మారింది. ఇప్పుడు ముచ్చటగా మూడోసారి రణబాలిలో కలిసి నటిస్తున్నారు.