సినిమా చూసి చున్నీలు తీసిపారేయమనడం లేదు.. ఆ అమ్మాయితో మేం అలా చేయించలేదు..: గర్ల్ఫ్రెండ్ డైరెక్టర్ రాహుల్ రవీంద్రన్
రష్మిక మందన్నా ది గర్ల్ఫ్రెండ్ మూవీ చూసిన తర్వాత ఓ అమ్మాయి తన చున్నీ తీసిపారేసిన వీడియోపై వస్తున్న విమర్శలపై డైరెక్టర్ రాహుల్ రవీంద్రన్ స్పందించాడు. అది పీఆర్ స్టంట్ కాదని, ఆ అమ్మాయి అలా చేస్తుందని తాము ఊహించలేదని స్పష్టం చేశాడు.
నటుడు-దర్శకుడు రాహుల్ రవీంద్రన్ రూపొందించిన రొమాంటిక్ డ్రామా 'ది గర్ల్ఫ్రెండ్' నవంబర్ 7న విడుదలై.. ప్రేక్షకులనుంచి మంచి స్పందన పొందింది. ఈ సినిమా స్క్రీనింగ్ తర్వాత ఒక యువతి రష్మిక మందన్న పాత్రలోని దుపట్టాను తీసి పారేయడం.. ఆ తర్వాత దర్శకుడిని కలిసిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయ్యింది. ఇది 'పీఆర్ స్టంట్' అంటూ సోషల్ మీడియాలో పెద్ద ఎత్తున విమరశలు చెలరేగగా.. ఈ వివాదంపై దర్శకుడు రాహుల్ రవీంద్రన్ తాజాగా స్పందించాడు.
ఇది పీఆర్ స్టంట్ కాదు
ది గర్ల్ఫ్రెండ్ మూవీ చూసిన తర్వాత ఓ అమ్మాయి థియేటర్లోనే చున్నీ తీసి విసిరేసిన వీడియో బాగా వైరల్ అయింది. ఆ తర్వాత ఆ యువతి దర్శకుడు రాహుల్ రవీంద్రన్ తో మాట్లాడుతూ.. "మా స్నేహితులు, నేను భూమి (రష్మిక పాత్ర)లాగా దుస్తులు ధరించి వచ్చాం. కానీ క్లైమాక్స్ చూసిన తర్వాత, నేను ఈ దుపట్టా తీసేసి జీవితాన్ని ధైర్యంగా ఎదుర్కోవాలని అనిపిస్తుంది" అని చెప్పింది.
దీనిపై ఒక 'ఎక్స్' యూజర్.. "ఈ అమ్మాయిని సక్సెస్ మీట్కు ఆహ్వానించారా లేదా కేవలం దుపట్టా తీసి, స్క్రీనింగ్ తర్వాత రాహుల్ను కౌగిలించుకోవడానికి డబ్బు చెల్లించారా?" అని ప్రశ్నించారు.
దీనికి రాహుల్ రవీంద్రన్ 'ఎక్స్' వేదికగా సుదీర్ఘ వివరణ ఇస్తూ.. ఈ సంఘటన నాటకీయంగా ప్లాన్ చేయలేదని స్పష్టం చేశాడు. "ఆ అమ్మాయిపై మరింత నెగిటివిటీ రాకూడదని నేను దీనిపై స్పందించాలని అనుకోలేదు. కానీ ఆరోపణలు మరింత దారుణంగా మారుతున్నాయి. మొదటి విషయం.. ఈ థియేటర్కు చేరుకోవడానికి 20 నిమిషాల ముందు మేము రెండు వేర్వేరు థియేటర్ల మధ్య నిర్ణయం తీసుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాము. మేము ఇక్కడికి వస్తున్నామనే స్పష్టత కూడా లేదు. ఎవరిని ఎక్కడ ఉంచాలో తెలియదు. కాబట్టి.. ఇది ఖచ్చితంగా పీఆర్ స్టంట్ కాదు. జరిగినదంతా పూర్తిగా ఆకస్మికంగా జరిగింది" అని రాహుల్ రాసుకొచ్చాడు.
చున్నీ తీసిపారేయాలని చెప్పడం లేదు
నిజానికి ఆ అమ్మాయి అలా చేసిన వీడియో పెట్టడానికి మొదట సంకోచించానని, దానికి ఇదే కారణమని రాహుల్ చెప్పుకొచ్చాడు. అయినా సినిమా చూసి చున్నీలు తీసిపారేయమని తాము చెప్పడం లేదని, అది వాళ్ల వ్యక్తిగత ఇష్టమని స్పష్టం చేశాడు. "కేవలం ఒక అమ్మాయి దుపట్టా తీసేస్తే సంస్కృతిని దెబ్బతీసినట్లుగా మాట్లాడుతున్నారు. ఇది కొంతమందిని కలవరానికి గురి చేసింది. వారికి హఠాత్తుగా 'మన సంస్కృతిని కాపాడాలి' అనే ఆందోళన వచ్చింది.
మరి ప్రతి వారం యాక్షన్ సీన్కు ముందు మగాళ్లు తమ షర్ట్లు చింపుకున్నప్పుడు ఎందుకు ఎవరూ స్పందించడం లేదు? నేను వారు స్పందించాలని అనడం లేదు - అది చాలా తెలివితక్కువ పని అవుతుంది. మగాళ్లు తమ అభిమాన జట్టు విజయాన్ని లేదా కొత్త సంవత్సరాన్ని సెలబ్రేట్ చేసుకునేటప్పుడు షర్ట్లు తీసి డ్యాన్స్ చేసినా ఎవరూ పట్టించుకోరు. ఎవరూ పట్టించుకోకూడదు. సంతోషంగా ఉన్న వ్యక్తులు తమను తాము వ్యక్తపరచడం అందంగా ఉంటుంది" అని అన్నాడు.
"సంస్కృతి" అనే భారం కేవలం మహిళలపై మాత్రమే ఎందుకు అని ప్రశ్నిస్తూ ఆయన తన వివరణను ముగించారు. "మరి ఈ చిన్న వర్గంలోని చాలా మంది రోజూ ధోతీలు వేసుకుని ఎందుకు తిరగడం లేదు? వారు ఎందుకు ప్యాంట్లకు మారారు? మన సంస్కృతికి అంత ప్రాధాన్యత ఇస్తే, వారిలో చాలా మంది ఇంగ్లీష్లో ఎందుకు ట్వీట్ చేస్తున్నారు? ఈ ప్రశ్నలు తెలివి తక్కువవిగా, అపరిపక్వంగా అనిపిస్తాయి కదా? అలాంటప్పుడు మహిళలకు మాత్రం ఎందుకు భిన్నమైన ప్రమాణాలను అంగీకరిస్తున్నారు? దీనికి నా దగ్గర సమాధానాలు లేవు" అని అతడు తన అసంతృప్తిని వ్యక్తం చేశాడు.
'ది గర్ల్ఫ్రెండ్' చిత్రం గురించి
రాహుల్ రవీంద్రన్ దర్శకత్వం వహించిన ఈ సినిమా పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ విద్యార్థిని భూమా దేవి (రష్మిక) చుట్టూ తిరుగుతుంది. కాలేజీ హార్ట్ థ్రోబ్ అయిన విక్రమ్ (దీక్షిత్ శెట్టి)తో ప్రేమలో పడిన ఆమె.. క్రమంగా ఒక టాక్సిక్ రిలేషన్షిప్ లో చిక్కుకుంటుంది. ఆ బంధం నుంచి బయటపడటానికి ఆమె చేసే పోరాటమే ఈ సినిమా.
ధీరజ్ మొగిలినేని, విద్యా కొప్పినేని నిర్మించిన ఈ చిత్రంలో అను ఇమ్మాన్యుయేల్, రావు రమేష్ వంటి నటులు కీలక పాత్రలు పోషించారు. ఈ చిత్రం ఇప్పటివరకు ప్రపంచవ్యాప్తంగా రూ.18 కోట్లకు పైగా వసూలు చేసింది.
