Vijay Rashmika: వద్దు అని చెప్పాల్సిందే.. స్కిన్ షో చేయడం నాకు ఇష్టం ఉండదు: జాన్వీ వివాదంపై రష్మిక కామెంట్స్
Vijay Rashmika: 'పెద్ది' సినిమాలో జాన్వీ కపూర్ పాత్ర చిత్రీకరణ, అభ్యంతరకర కెమెరా యాంగిల్స్, ముద్దు సీన్ వివాదంపై విజయ్ దేవరకొండ, రష్మిక మందన్న స్పందించారు. 'కాఫీ విత్ కరణ్ 9' టాక్ షోలో పాల్గొన్న ఈ జంట.. సినిమాల్లో ఎక్స్పోజింగ్ లేదా ఇష్టం లేని సీన్లు చేయడానికి 'నో' చెప్పే స్వేచ్ఛ ఉండాలన్నారు.
Vijay Rashmika: గ్లోబల్ స్టార్ రామ్ చరణ్, జాన్వీ కపూర్ జంటగా దర్శకుడు బుచ్చిబాబు సానా తెరకెక్కించిన 'పెద్ది' (Peddi) ఇటీవల బాక్సాఫీస్ వద్ద విజయం సాధించినప్పటికీ, అందులోని కొన్ని సన్నివేశాలు తీవ్ర వివాదానికి దారితీసిన సంగతి తెలిసిందే. ముఖ్యంగా హీరోయిన్ జాన్వీ కపూర్ పాత్రను గ్లామర్ పేరిట చూపించిన తీరు, అభ్యంతరకర కెమెరా యాంగిల్స్, ఆమె అనుమతి లేకపోయినా ఇచ్చే ముద్దు సీన్ పట్ల ప్రేక్షకులు, మహిళా సంఘాల నుంచి తీవ్ర విమర్శలు వ్యక్తమయ్యాయి.
ఈ వివాదంపై టాలీవుడ్ సెన్సేషనల్ జంట విజయ్ దేవరకొండ, రష్మిక మందన్న ప్రముఖ బాలీవుడ్ టాక్ షో 'కాఫీ విత్ కరణ్ సీజన్ 9' (Koffee With Karan 9)లో మొదటిసారిగా నోరు విప్పారు. నటీనటులు తమ అభ్యంతరాలను చెబితే ఇండస్ట్రీ ఎక్కడ 'అన్ప్రొఫెషనల్' అని ముద్ర వేస్తుందోనన్న భయంతోనే ఒత్తిడికి లొంగిపోతున్నారని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు.
"పరిమితులు దాటితే నేను నో చెప్తాను" – రష్మిక మందన్న
హోస్ట్ కరణ్ జోహార్ అడిగిన ప్రశ్నకు స్పందిస్తూ, కమర్షియల్ సినిమాల్లో నటించేటప్పుడు తాను విధించుకున్న హద్దుల గురించి రష్మిక ఓపెన్గా మాట్లాడారు. "కమర్షియల్ సినిమాల్లో కథ డిమాండ్ ప్రకారం కొన్ని రకాల దుస్తులు ధరించాల్సి రావచ్చు. కానీ అతిగా స్కిన్ షో చేయడం, బికినీ వేసుకోవడం వంటి విషయాల్లో నాకు స్పష్టమైన పరిమితులు ఉన్నాయి. అలాంటి వాటికి నేను ఏమాత్రం కంఫర్టబుల్గా ఉండను" అని రష్మిక పేర్కొన్నారు.
అంతేకాకుండా, "నాకు ఇష్టం లేని డ్రెస్సింగ్ లేదా సీన్ల గురించి దర్శకులకు నేరుగా చెప్పడానికి కొన్నిసార్లు భయం వేస్తుంది. అలాంటప్పుడు నేను విజయ్తో మాట్లాడతాను. 'నాకు ఇది అస్సలు నచ్చలేదు, నేను వద్దు అని చెప్పాలనుకుంటున్నాను' అంటే.. 'ఖచ్చితంగా నువ్వు నీ అభిప్రాయాన్ని చెప్పవచ్చు, నీకు ఆ హక్కు ఉంది' అని విజయ్ నాకు ధైర్యాన్ని ఇస్తాడు. దాంతో నేను దర్శకుడితో మాట్లాడి నా హద్దులు చెబుతాను" అని రష్మిక వివరించారు.
నటీనటులపై 'అన్ప్రొఫెషనల్' ముద్ర! – విజయ్ దేవరకొండ
ఈ అంశంపై విజయ్ దేవరకొండ మాట్లాడుతూ ఇండస్ట్రీలో నటీనటులు ఎదుర్కొనే తీవ్రమైన మానసిక ఒత్తిడిని బయటపెట్టారు. "ఒకసారి సినిమా సంతకం చేశాక, ప్రొఫెషనలిజం పేరుతో నటీనటులను ఒత్తిడికి గురిచేస్తుంటారు. 'నువ్వు యాక్టర్ వి కదా.. ఇది నీ ఉద్యోగంలో భాగమే కదా.. దీనికే అంతగా ఫీల్ అయిపోతున్నావ్?' అని ఇతరులు ప్రశ్నించినప్పుడు, నటీనటులు తాము ఎక్కడ 'అన్ప్రొఫెషనల్గా' కనిపిస్తామోనని భయపడతారు" అని విజయ్ వ్యాఖ్యానించారు.
"ఆ భయంతోనే మనసులో ఇష్టం లేకపోయినా, 'పోనీలే అని సర్దుకుపోదాం' అని సీన్లు చేసేస్తారు. కానీ ఆ సినిమా థియేటర్లలోకి వచ్చి, క్లిప్పులు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయినప్పుడు 'అప్పుడే నేను ధైర్యంగా వద్దు అని చెప్పి ఉంటే బాగుండేది' అని తీవ్రంగా పశ్చాత్తాపపడతారు" అని విజయ్ ఎమోషనల్ అయ్యారు.
అసలు 'పెద్ది' వివాదం ఏమిటి?
రామ్ చరణ్ 'పెద్ది' సినిమాలో జాన్వీ కపూర్ 'అచ్చియమ్మ' అనే పల్లెటూరి యువతి పాత్రలో నటించారు. అయితే ఆ పాత్రకు సంబంధించిన పాటలు, సీన్లలో జాన్వీ నడుము, నాభిని పదే పదే జూమ్ చేస్తూ చూపించిన కెమెరా యాంగిల్స్ సోషల్ మీడియాలో విపరీతమైన ట్రోలింగ్కు గురయ్యాయి. దీనికితోడు పవర్ కట్ అయినప్పుడు కథానాయకుడు ఆమెకు తెలియకుండా ఇచ్చే ముద్దు సీన్ 'సమ్మతి లేని చర్య'గా విమర్శలు ఎదుర్కొంది.
జాన్వీ కపూర్ కూడా దర్శకుడికి పంపిన చాట్స్గా ప్రచారంలోకి వచ్చిన లీక్లలో "నడుము, చెస్ట్ షాట్స్ వద్దని స్పష్టంగా చెప్పాను" అని ఉన్నట్లు వార్తలు వచ్చాయి. అనంతరం విమర్శల తీవ్రతను గ్రహించిన దర్శకుడు బుచ్చిబాబు సానా బహిరంగంగా క్షమాపణలు చెప్పి, వివాదాస్పద సన్నివేశాలను సినిమా నుంచి తొలగించిన సంగతి తెలిసిందే.
ఈ నేపథ్యంలో నటీనటుల స్వేచ్ఛ, వారి కంఫర్ట్ జోన్పై విజయ్ దేవరకొండ, రష్మిక మందన్న చేసిన వ్యాఖ్యలు ప్రస్తుతం సినీ వర్గాల్లో తీవ్రమైన చర్చకు దారితీశాయి.
- ABOUT THE AUTHORHari Prasad S
హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్డేట్స్ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More