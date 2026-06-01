    Rashmika Vijay Japan Vacation: జపాన్ వీధుల్లో రష్మిక-విజయ్ హంగామా.. ట్రెండింగ్‌లో వెకేషన్ పిక్స్!

    Rashmika Vijay Japan Vacation: టాలీవుడ్ లవ్లీ కపుల్ విజయ్ దేవరకొండ, రష్మిక మందన్న పెళ్లి తర్వాత జపాన్ టూర్‌లో ఫుల్‌గా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు. టోక్యోలో జరిగిన యానిమే అవార్డ్స్‌కు అటెండ్ అయిన ఈ జంట.. అక్కడ దిగిన కొన్ని క్యూట్ అండ్ రొమాంటిక్ ఫోటోలను సోషల్ మీడియాలో పంచుకోగా అవి కాస్తా వైరల్‌గా మారాయి.

    Jun 1, 2026, 19:59:55 IST
    By Hari Prasad S, Hyderabad
    Rashmika Vijay Japan Vacation: టాలీవుడ్ మోస్ట్ టాక్‌డ్ కపుల్ విజయ్ దేవరకొండ, రష్మిక మందన్న రీసెంట్‌గా వివాహ బంధంతో ఒకటైన సంగతి తెలిసిందే. పెళ్లి తర్వాత ఈ కొత్త జంట తమ బిజీ షూటింగ్ షెడ్యూల్స్ నుంచి కాస్త బ్రేక్ తీసుకుని జపాన్ వెకేషన్‌కు వెళ్లింది. టోక్యోలో జరిగిన ప్రతిష్టాత్మక 'యానిమే అవార్డ్స్' (Anime Awards 2026) వేడుకలో సందడి చేసిన ఈ ఇద్దరూ.. ఆ తర్వాత అక్కడి అందాలను ఆస్వాదిస్తూ సరదాగా గడుపుతున్నారు. దీనికి సంబంధించిన కొన్ని బ్యూటిఫుల్ మూమెంట్స్‌ను రష్మిక తన ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో షేర్ చేయడంతో అవి నెట్టింట తెగ హల్‌చల్ చేస్తున్నాయి.

    Rashmika Vijay Japan Vacation: జపాన్ వీధుల్లో రష్మిక-విజయ్ హంగామా.. ట్రెండింగ్‌లో వెకేషన్ పిక్స్! (Instagram/@rashmika_mandanna)
    Rashmika Yukata Dress Pics | జపాన్ సాంప్రదాయ దుస్తుల్లో నేషనల్ క్రష్

    "ఈ ఏడాది జపాన్ ట్రిప్ మాకు ఎంతో స్పెషల్‌గా సాగింది" అని రష్మిక తన పోస్ట్‌కు క్యాప్షన్ ఇచ్చింది. ఆమె పంచుకున్న ఫోటోల కలెక్షన్‌లో రష్మిక జపాన్ ట్రెడిషనల్ డ్రెస్ అయిన 'యుకాతా' (Yukata) ధరించి మెరిసిపోయింది. ఆరెంజ్, ఎల్లో కలర్ సన్‌ఫ్లవర్ డిజైన్‌తో ఉన్న ఈ కాస్ట్యూమ్‌లో ఆమె ఎంతో క్యూట్‌గా కనిపించింది.

    బ్లాక్ కలర్ ఓబీ బెల్ట్, సింపుల్ గోల్డ్ బ్రాస్‌లెట్‌తో తన లుక్ ను పూర్తి చేసిన రష్మిక ఫ్యాన్స్ ను విపరీతంగా ఆకట్టుకుంటోంది. జపాన్ వీధుల్లో లోకల్ స్నాక్స్ టేస్ట్ చేస్తూ, అక్కడి కలర్‌ఫుల్ ఆర్ట్ ఇన్‌స్టాలేషన్స్‌పై సరదాగా గెంతుతూ దిగిన ఫోటోలు ఈ వెకేషన్ ఎంత హ్యాపీగా సాగిందో చెబుతున్నాయి.

    సైలెంట్‌గా ఎంట్రీ ఇచ్చిన రౌడీ హీరో

    రష్మిక షేర్ చేసిన ఈ ఫోటోల్లో ఫ్యాన్స్ కళ్లు మాత్రం రౌడీ హీరో విజయ్ దేవరకొండ కోసమే వెతికాయి. రష్మిక ఎక్కువగా తన సోలో పిక్స్‌ను పెట్టినప్పటికీ, కొన్ని ఫోటోల్లో విజయ్ సైలెంట్‌గా కనిపించి ఫ్యాన్స్‌ను సర్‌ప్రైజ్ చేశారు.

    కొన్ని బ్లర్ చిత్రాలలో ఇద్దరూ కలిసి నడుస్తూ, నవ్వుకుంటూ కెమెరాకు చిక్కారు. క్లారిటీ లేకపోయినా ఈ క్యూట్ విజువల్స్ చూసిన నెటిజన్లు 'విరోష్' (ViRosh) జంటపై లైకుల వర్షం కురిపిస్తున్నారు.

    Japan Tourism Travel Guide | జపాన్లో చూడాల్సిన టాప్ ప్లేసెస్ ఇవే

    రష్మిక-విజయ్ జపాన్ డైరీస్ చూశాక మీకు కూడా అక్కడికి వెళ్లాలనిపిస్తోందా? అయితే మీ ట్రావెల్ లిస్ట్‌లో ఖచ్చితంగా ఉండాల్సిన కొన్ని బెస్ట్ ప్లేసెస్ ఇక్కడ ఉన్నాయి.

    షిబుయా క్రాసింగ్ (Shibuya Crossing): ప్రపంచంలోనే అత్యంత రద్దీగా ఉండే కాలినడక మార్గం ఇది. టోక్యో సిటీ రంగుల ప్రపంచాన్ని, అక్కడి మోడ్రన్ లైఫ్‌స్టైల్‌ను ఇక్కడ చూడవచ్చు.

    సేన్సో-జీ టెంపుల్ (Senso-ji Temple): జపాన్ పురాతన, చారిత్రాత్మక దేవాలయాలలో ఇది ఒకటి. అద్భుతమైన కట్టడాలు, పీస్ ఫుల్ వాతావరణం ఇక్కడి స్పెషాలిటీ.

    ఫుషిమి ఇనారి తైషా (Fushimi Inari Taisha): వేల సంఖ్యలో ఉండే ఎరుపు రంగు 'తోరీ గేట్లు' (Torii Gates) కొండ మార్గాల గుండా సాగుతూ టూరిస్టులను మంత్రముగ్ధులను చేస్తాయి.

    అరాషియామా బాంబూ గ్రోవ్ (Arashiyama Bamboo Grove): ఆకాశాన్ని తాకేలా ఉండే వెదురు చెట్ల మధ్య సాగే ఈ నడక దారి నేచర్ లవర్స్ కి స్వర్గధామంలా అనిపిస్తుంది. ఫోటోషూట్స్ కి ఇది పర్‌ఫెక్ట్ స్పాట్.

    ఒసాకా కోట (Osaka Castle): జపాన్ కల్చర్, హిస్టరీని ప్రతిబింబించే ఈ చారిత్రక కోట చుట్టూ ఉండే అందమైన పార్క్స్ పర్యాటకులను విశేషంగా ఆకర్షిస్తాయి.

    హెచ్‌టీ విశ్లేషణ

    విజయ్-రష్మిక లాంటి పాన్ ఇండియా కపుల్ పెళ్లి తర్వాత చేస్తున్న ఇలాంటి వెకేషన్స్ లైఫ్‌స్టైల్ టూరిజాన్ని విపరీతంగా పెంచుతున్నాయి. 'యానిమే అవార్డ్స్' లాంటి గ్లోబల్ ఈవెంట్స్‌లో వీరు పాల్గొనడం వల్ల, ఇండియన్ యూత్‌లో జపాన్ టూరిజంపై ఆసక్తి బాగా పెరుగుతోంది. అందుకే కేవలం ఫోటోల గురించి మాత్రమే కాకుండా, అక్కడి టూరిస్ట్ ప్లేసెస్ ఇన్‌ఫర్మేషన్ ఇవ్వడం వల్ల రీడర్స్‌కు ఎంతో వాల్యూ యాడ్ అవుతుంది.

    People Also Ask (FAQs)

    రష్మిక, విజయ్ దేవరకొండ జపాన్ ఎందుకు వెళ్లారు?

    టోక్యోలో జరిగిన ప్రతిష్టాత్మక 'యానిమే అవార్డ్స్' (Anime Awards 2026) వేడుకకు అటెండ్ అవ్వడంతో పాటు, రీసెంట్ గా జరిగిన తమ వివాహం తర్వాత రిలాక్స్ అవ్వడానికి ఈ జంట జపాన్ వెకేషన్‌కు వెళ్ళింది.

    రష్మిక వేసుకున్న జపాన్ ట్రెడిషనల్ డ్రెస్ పేరేమిటి?

    రష్మిక జపాన్ దేశ సాంప్రదాయ లైట్ వెయిట్ కాటన్ దుస్తులైన 'యుకాతా' (Yukata) ధరించి ఫోటోలకు పోజులిచ్చింది.

    జపాన్ టూర్‌లో తప్పకుండా చూడాల్సిన బెస్ట్ టూరిస్ట్ ప్లేసెస్ ఏవి?

    టోక్యోలోని రద్దీగా ఉండే షిబుయా క్రాసింగ్, పురాతన సేన్సో-జీ టెంపుల్, ఫుషిమి ఇనారి తైషాలోని తోరీ గేట్లు, అరాషియామా బాంబూ గ్రోవ్, ఒసాకా కోట జపాన్‌లో ఖచ్చితంగా చూడాల్సిన ప్రదేశాలు.

    • Hari Prasad S
      ABOUT THE AUTHOR
      Hari Prasad S

      హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్‌లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్‌లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్‌లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్‌టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్‌డేట్స్‌ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More

    Home/Entertainment/Rashmika Vijay Japan Vacation: జపాన్ వీధుల్లో రష్మిక-విజయ్ హంగామా.. ట్రెండింగ్‌లో వెకేషన్ పిక్స్!
