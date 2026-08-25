Ravi Teja Dil Raju: దిల్ రాజుతో రవితేజ నెక్ట్స్ మూవీ.. ఇరుముడి సక్సెస్ జోష్తో మాస్ మహారాజా దూకుడు
Ravi Teja Dil Raju: ఇరుముడి సక్సెస్ ను ఎంజాయ్ చేస్తున్న రవితేజ అప్పుడే తన నెక్ట్స్ మూవీ అనౌన్స్ చేశారు. ఈసారి స్టార్ ప్రొడ్యూసర్ దిల్ రాజుతో సినిమా చేయనుండటం విశేషం. వచ్చే సంక్రాంతికి థియేటర్లలోకి ఈ మూవీ రానుంది.
Ravi Teja Dil Raju: మాస్ మహారాజా రవితేజ తన లేటెస్ట్ సెన్సేషనల్ హిట్ ‘ఇరుముడి’ గ్రాండ్ సక్సెస్తో బాక్సాఫీస్ దగ్గర ఊచకోత కోస్తున్నారు. రూ. 200 కోట్ల క్లబ్ వైపు శరవేగంగా దూసుకెళ్తున్న ఈ టైమ్లో ఆయన ఫ్యాన్స్కు డబుల్ ధమాకా లాంటి అఫీషియల్ అప్డేట్ వచ్చేసింది. టాప్ ప్రొడ్యూసర్ దిల్ రాజు బ్యానర్లో దర్శకుడు హసిత్ గోలి కాంబినేషన్లో రవితేజ కొత్త సినిమా అధికారికంగా అనౌన్స్ అయింది.
‘ఇరుముడి’ బ్లాక్బస్టర్ జోరు.. దిల్ రాజుతో నెక్ట్స్ మూవీ
'ఇరుముడి' సినిమాతో రవితేజ బాక్సాఫీస్ దగ్గర మళ్లీ తన కలెక్షన్ల పవర్ ఏంటో చూపించారు. థియేటర్లలో కాసుల వర్షం కురిపిస్తున్న ఈ మోస్ట్ అవైటెడ్ ప్రాజెక్ట్ రూ. 200 కోట్ల మైలురాయిని చేరుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉంది.
ఈ బ్లాక్బస్టర్ విజయం సాధించిన సందర్భంగా దిగ్గజ నిర్మాత దిల్ రాజు స్వయంగా రవితేజను కలిసి ప్రత్యేకంగా అభినందనలు తెలియజేశారు. ఇదే హ్యాపీ మూమెంట్లో తమ కలయికలో రాబోతున్న కొత్త సినిమాను అఫీషియల్గా లాంచ్ చేశారు.
హసిత్ గోలి డైరెక్షన్.. ఫన్ రైడర్గా ఎస్వీసీ64
‘రాజ రాజ చోర’ లాంటి వినోదాత్మక చిత్రంతో తన మార్క్ ప్రూవ్ చేసుకున్న యంగ్ డైరెక్టర్ హసిత్ గోలి ఈ ప్రాజెక్ట్ను హ్యాండిల్ చేస్తున్నారు. రవితేజ మార్క్ ఎనర్జీకి హసిత్ గోలి కామెడీ టైమింగ్ తోడైతే థియేటర్లలో నవ్వుల పువ్వులు పూయడం ఖాయమని ఇండస్ట్రీ వర్గాలు అంటున్నాయి.
శ్రీ వెంకటేశ్వర క్రియేషన్స్ (SVC) బ్యానర్పై ప్రొడక్షన్ నంబర్ 64 (#SVC64)గా తెరకెక్కుతున్న ఈ సినిమా పక్కా ఫన్ ఎంటర్టైనర్గా రాబోతోంది. దిల్ రాజు ప్రొడక్షన్ వాల్యూస్, రవితేజ మాస్ అప్పీల్ ఈ సినిమాకు బిగ్గెస్ట్ అసెట్గా మారనున్నాయి.
సంక్రాంతి 2027 రేసులో మాస్ మహారాజా
ఈ క్రేజీ మూవీ రిలీజ్ డేట్ను కూడా మేకర్స్ ఇప్పుడే లాక్ చేయడం విశేషం. 2027 జనవరి 14న సంక్రాంతి పండగ కానుకగా ఈ చిత్రాన్ని ప్రపంచవ్యాప్తంగా రిలీజ్ చేయబోతున్నట్లు ప్రకటించారు.
సంక్రాంతి సీజన్ అంటే దిల్ రాజు బ్యానర్కు ఒక స్పెషల్ సెంటిమెంట్. పండగ వాతావరణానికి తగ్గట్టుగా కుటుంబ సమేతంగా చూసే ఫుల్ లెంగ్త్ ఎంటర్టైనర్గా ఈ సినిమాను ప్రేక్షకుల ముందుకు తీసుకురావడానికి ప్లాన్ చేస్తున్నారు.
శ్రీ విష్ణు మల్టీస్టారర్ రూమర్స్.. నిజమెంత?
గత కొన్ని రోజులుగా ఫిల్మ్ నగర్ సర్కిల్స్లో ఈ సినిమా గురించి ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ న్యూస్ వైరల్ అవుతోంది. ఈ ప్రాజెక్ట్లో వర్సటైల్ యాక్టర్ శ్రీ విష్ణు కూడా మరొక లీడ్ రోల్లో కనిపించబోతున్నారని ప్రచారం జరుగుతోంది.
ఒకవేళ శ్రీ విష్ణు ఈ సినిమాలో నటిస్తే ఇది మైండ్ బ్లోయింగ్ మల్టీస్టారర్ కాంబో అవుతుంది. అయితే ఈ మల్టీస్టారర్ న్యూస్పై ప్రొడక్షన్ హౌస్ నుంచి ఇప్పటివరకు ఎలాంటి అఫీషియల్ కన్ఫర్మేషన్ రాలేదు. త్వరలోనే నటీనటులు, టెక్నీషియన్ల వివరాలను మేకర్స్ అధికారికంగా వెల్లడించే అవకాశం ఉంది.
- ABOUT THE AUTHORHari Prasad S
హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్డేట్స్ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More