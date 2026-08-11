Irumudi: ఈ ‘ఇరుముడి’కి, శబరిమలకు ఎలాంటి సంబంధం లేదట.. మూవీ స్టోరీ వెనుక అసలు సీక్రెట్ బయట పెట్టిన శివ నిర్వాణ
Ravi Teja Irumudi: రవితేజ లీడ్ రోల్లో నటిస్తున్న ఇరుముడి మూవీ గురించి డైరెక్టర్ శివ నిర్వాణ ఆసక్తికర విషయాలు వెల్లడించారు. ఈ సినిమా టైటిల్ చూసి దీనికి శబరిమలతో లింకు పెట్టొద్దని, దీనికి దానికి ఎలాంటి సంబంధం లేదంటూ అసలు స్టోరీ లైన్ ఏంటో వివరించారు.
Ravi Teja Irumudi: 'నిన్ను కోరి', 'మజిలీ' లాంటి ఎమోషనల్ బ్లాక్బస్టర్స్తో టాలీవుడ్ ప్రేక్షకులను కట్టిపడేసిన సెన్సిటివ్ డైరెక్టర్ శివ నిర్వాణ తన నెక్ట్స్ ప్రాజెక్ట్ 'ఇరుముడి' గురించి ఓ ఆసక్తికరమైన విషయాన్ని వెల్లడించారు. ఈ సినిమా టైటిల్ వినగానే అందరూ ఇది శబరిమల యాత్ర లేదా ఆధ్యాత్మిక నేపథ్యం ఉన్న కథ అనుకుంటున్నారని, కానీ నిజానికి శబరిమలకు ఈ సినిమా కథకు ఎలాంటి సంబంధం లేదని స్పష్టమైన క్లారిటీ ఇచ్చారు.
ఆధ్యాత్మికత కంటే కూడా ఇది ఒక బలమైన కుటుంబ బంధాల చుట్టూ తిరిగే ఎమోషనల్ డ్రామా అని పేర్కొన్నారు. ప్రతీ ఒక్కరి ఇంట్లో జరిగే చిన్న చిన్న సంఘటనల నుంచే తాను కథలు అల్లుకుంటానని చెప్పారు.
41 రోజుల అయ్యప్ప దీక్ష.. హీరో క్యారెక్టర్లో క్రేజీ ట్విస్ట్
తన ఇంటి పక్కనే ఉన్న అయ్యప్ప స్వామి గుడి, అక్కడ వినిపించే భక్తి పాటలు, వాతావరణం చూసే ఈ 'ఇరుముడి' ఐడియా తన మనసులో పుట్టిందని శివ నిర్వాణ చెప్పారు. సాధారణంగా తన జీవితంలో చూసిన ఒక చిన్న విచిత్రమైన లేదా ముచ్చటైన సంఘటన నుంచే పూర్తిస్థాయి స్క్రీన్ ప్లే రాయడం ఆయనకు అలవాటు.
మాస్ మహారాజా రవితేజ లీడ్ రోల్లో నటిస్తున్న ఈ సినిమాలో హీరో పాత్ర చాలా బలహీనమైనదని, అతనికి తీవ్రమైన మందు అలవాటు ఉంటుందని డైరెక్టర్ రివీల్ చేశారు. అలాంటి వ్యక్తి తన కూతురి కోసం 41 రోజుల పాటు కఠినమైన అయ్యప్ప మాల ధరించాల్సి వస్తే, ఆ తర్వాత అతను పడే తపన, వచ్చే పరిణామాలు ఏంటి అనేదే ఈ కథలోని ప్రధాన స్టోరీ లైన్.
తండ్రి-కూతుళ్ల సెంటిమెంట్.. అసలైన ఫ్యామిలీ డ్రామా
శివ నిర్వాణ మార్క్ ఎమోషన్స్ ఈ సినిమాలో నెక్ట్స్ లెవెల్లో ఉండబోతున్నాయని తెలుస్తోంది. పైకి అయ్యప్ప దీక్ష నేపథ్యం కనిపించినప్పటికీ, అంతర్గతంగా ఇది ఒక స్వచ్ఛమైన తండ్రి, కూతురు, భార్య మధ్య సాగే గాఢమైన కుటుంబ కథ.
తన కూతురి భవిష్యత్తు కోసం లేదా ఆమె కోరిక నెరవేర్చడం కోసం ఒక బాధ్యతారాహిత్యంగా ఉండే తండ్రి 41 రోజుల పాటు మందు అలవాటును వదులుకుని దీక్షలో ఎలా నిలబడ్డాడు అనేది గుండెలను పిండేసేలా రూపుదిద్దుకుంటోందని తెలిపారు. ఈ పర్సనల్ డ్రామానే సినిమాలో హీరో క్యారెక్టర్ను నడిపించే ప్రధాన ఇంధనంగా మారనుంది.
ఎమోషనల్ డ్రామాలకు కేరాఫ్ అడ్రస్.. శివ నిర్వాణ క్లాసిక్స్
టాలీవుడ్లో హార్ట్ టచింగ్ లవ్ అండ్ ఫ్యామిలీ స్టోరీస్ తీయడంలో శివ నిర్వాణ శైలే వేరు. 'నిన్ను కోరి' సినిమాతో నేచురల్ స్టార్ నానితో క్లాసిక్ హిట్ కొట్టిన ఆయన, నాగచైతన్య-సమంత జంటతో తీసిన 'మజిలీ'తో బాక్సాఫీస్ దగ్గర సంచలనం సృష్టించారు.
ఆ తర్వాత 'టక్ జగదీష్', విజయ్ దేవరకొండ-సమంత కాంబోలో వచ్చిన 'ఖుషి' చిత్రాలతో ఆడియన్స్ను అలరించారు. ఇప్పుడు 'ఇరుముడి' ప్రాజెక్ట్తో మరోసారి తన ప్రాపర్ ఎమోషనల్ అండ్ హ్యూమన్ రిలేషన్షిప్ డ్రామాతో ఆడియన్స్ ముందుకు రాబోతున్నారు. ఇప్పటికే వచ్చిన పోస్టర్లు, ఇరుముడి కట్టులాంటి పాటలకు జనాల నుంచి మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది.
ఇరుముడి సినిమా ట్రైలర్ ను బుధవారం (ఆగస్ట్ 12) భీమవరంలో లాంచ్ చేయబోతున్నారు. దీనికోసం అక్కడే పెద్ద ఈవెంట్ ప్లాన్ చేశారు. ఆగస్ట్ 21న థియేటర్లలోకి ఈ ఇరుముడి అడుగుపెట్టనుంది.
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