Renu Desai: పవన్ కళ్యాణ్ మూడో విడాకుల వేళ ట్రెండింగ్ లో రేణు దేశాయ్ పేరు.. కారణం ఇదే.. హిందూ వ్యతిరేకిని అంటారంటూ!
Renu Desai: మంగళవారం (నవంబర్ 11) పొద్దునే పవన్ కళ్యాణ్ ఫ్యాన్స్, ఫాలోవర్లకు షాకింగ్ న్యూస్ చెవిలో పడింది. పవన్ కళ్యాణ్, అన్నా కొణిదెల విడిపోయారనే వార్త సోషల్ మీడియాను షేక్ చేస్తోంది. ఈ సమయంలోనే పవన్ కళ్యాణ్ మాజీ భార్య రేణు దేశాయ్ పేరు ట్రెండింగ్ లోకి వచ్చింది. అందుకు కారణం ఏంటో ఇక్కడ చూసేయండి.
Renu Desai: పవర్ స్టార్ ఫ్యాన్స్ కు, జనసేన ఫాలోవర్స్ కు బిగ్ షాక్. పవన్ కళ్యాణ్ విడాకుల విషయం ఆయన వ్యక్తిగతమైందే అయినప్పటికీ.. ఈ వార్తను పవర్ స్టార్ ఫ్యాన్స్, పార్టీ ఫాలోవర్స్ జీర్ణించుకోలేకపోతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో పవన్ కళ్యాణ్ మాజీ భార్య రేణు దేశాయ్ పేరు ట్రెండింగ్ లోకి రావడం హాట్ టాపిక్ గా మారింది.
ట్రెండింగ్ గా రేణు దేశాయ్
ప్రస్తుతం గూగుల్ ట్రెండ్స్, సోషల్ మీడియా హ్యాష్ ట్యాగ్ లో రేణు దేశాయ్ పేరు మార్మోగుతోంది. ఓ వైపు పవన్ కళ్యాణ్, అన్నా కొణిదెల విడాకుల వార్త వైరల్ కాగా.. మరోవైపు రేణు దేశాయ్ పేరు ట్రెండింగ్ లో కొనసాగుతోంది. అయితే దీనికి వేరే కారణం ఉంది. పవన్ కళ్యాణ్ మూడో విడాకులతో రేణు దేశాయ్ కు ఎలాంటి సంబంధం లేదు.
కారణం ఇదే
దీపావళి పండగ సంద్భరంగా కొంతమంది ప్రవర్తనతో విసుగెత్తిన రేణు దేశాయ్ తన ఇన్ స్టాగ్రామ్ స్టోరీస్ లో ఫైర్ అయింది. పండుగ సందర్భంగా కాల్చిన టపాసులతో కొన్ని చోట్ల అగ్నిప్రమాదాలు చోటు చేసుకున్నాయి. రేణు దేశాయ్ తన ఇన్ స్టా స్టోరీల్లో ఇలాంటి మూడు వీడియోలు పోస్టు చేసింది.
హిందూ వ్యతిరేకిని అంటారంటూ
‘‘ఇప్పుడు రాత్రి 11 గంటలు. అయినా జనాలు భారీ శబ్దాలు వచ్చే క్రాకర్స్ పేలుస్తున్నారు. నిన్న (దీపావళి రోజు) నేను ఏమైనా అని ఉంటే హిందూ వ్యతిరేకిని అని పిలిచేవాళ్లు. కానీ ఈ రోజు (దీపావళి తర్వాతి రోజు నవంబర్ 9) ఏ పండగ ఉందని రాత్రి 11 గంటలకు జనాలు భారీ శబ్దాలు వచ్చే క్రాకర్స్ కాలుస్తున్నారు?
ముసలివాళ్లను, చిన్న పిల్లలను, అనారోగ్యంతో ఉన్నవాళ్లను బాధపెడుతూ జనాలు సెల్పిష్, స్టూపిడ్, బ్లైండ్ గా మారిపోయారు. మూర్ఖత్వంతో కళ్లు మూసుకుపోయాయి. తాము ఎంజాయ్ చేయడానికి తోటి ప్రజలు ఇబ్బంది పడ్డా సరేననుకుంటున్నారు’’ అని రేణు దేశాయ్ తన స్టోరీలో పోస్టు చేసింది.
ఇంట్లో ప్రమాదం
అలాగే ఓ నెటిజన్ ఇంట్లో జరిగిన ప్రమాద వీడియోను కూడా రేణు దేశాయ్ తన ఇన్ స్టా స్టోరీలో షేర్ చేసింది. ‘‘దీపావళి పూజ కంటే ముందు మా ఇంటి కిటికీలో నుంచి ఓ రాకెట్ లేపలికి వచ్చి పేలింది. అంతా డ్యామేజ్ అయింది. మేం ప్రమాదంలో పడ్డాం. కానీ దేవుని దయ వల్ల అందరం క్షేమంగా ఉన్నాం’’ అని ఓ నెటిజన్ పెట్టిన వీడియోను రేణు పోస్టు చేసింది.
- ABOUT THE AUTHORChandu Shanigarapu
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