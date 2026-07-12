RGV Lenin Review: నాగార్జున మీద ఒట్టు.. అక్కినేని ఫ్యామిలీలో అఖిలే బెస్ట్ యాక్టర్: రామ్ గోపాల్ వర్మ లెనిన్ రివ్యూ
RGV Lenin Review: యంగ్ హీరో అక్కినేని అఖిల్ నటించిన లేటెస్ట్ ఇంటెన్స్ యాక్షన్ డ్రామా ‘లెనిన్’ పై సంచలన దర్శకుడు రామ్ గోపాల్ వర్మ షాకింగ్ కామెంట్స్ చేశాడు. నాగార్జున మీద ఒట్టు వేస్తు మరీ వర్మ పెట్టిన పోస్ట్ ఇప్పుడు ఇండస్ట్రీలో వైరల్ అవుతోంది. ఆ పోస్ట్ తో మూవీకి మైలేజ్ వస్తుందా? చూసేయండి.
RGV Lenin Review: టాలీవుడ్ మోస్ట్ హ్యాండ్సమ్ హీరో అక్కినేని అఖిల్, డైరెక్టర్ మురళి కిషోర్ అబ్బూరి కాంబినేషన్లో వచ్చిన ‘లెనిన్’ (Lenin) చిత్రానికి ఊహించని రేంజ్లో సెలబ్రిటీ సపోర్ట్ లభిస్తోంది. సాధారణంగా ఏ సినిమానైనా, ఏ నటుడినైనా అంత సులభంగా మెచ్చుకోని కల్ట్ డైరెక్టర్ రామ్ గోపాల్ వర్మ.. అఖిల్ నటనకు ఫిదా అయిపోయి సోషల్ మీడియాలో చేసిన వ్యాఖ్యలు ఫిలిం నగర్ సర్కిల్స్ను షేక్ చేస్తున్నాయి.
నాగార్జునపై ఒట్టేసిన వర్మ
లెనిన్ సినిమా చూసిన వెంటనే ఆర్జీవీ ఎక్స్లో నేరుగా అఖిల్ను ట్యాగ్ చేస్తూ ఒక పవర్ఫుల్ నోట్ రాశాడు. " అఖిల్.. నేను ఇప్పుడే ‘లెనిన్’ సినిమా చూశా. సినిమా చాలా అద్భుతంగా ఉంది. ఇది పక్కన పెడితే, అక్కినేని ఫ్యామిలీ మొత్తంలోనూ నువ్వే బెస్ట్ యాక్టర్వి అని నాకు అర్థమైంది. ఈ విషయాన్ని నేను నాగార్జున మీద ఒట్టు వేసి మరీ చెప్తున్నా" అని రామ్ గోపాల్ వర్మ ట్వీట్ చేశాడు.
ఎమోషనల్ సీన్స్లో పీక్ లెవెల్ పర్ఫార్మెన్స్
అఖిల్ స్క్రీన్ ప్రెజెన్స్, నటనలోని వైవిధ్యాన్ని వర్మ ప్రత్యేకంగా అభినందించాడు. కథలో పెద్దగా ఎమోషన్ లేని సాధారణ సన్నివేశాలలో కూడా అఖిల్ నటన ఎంతో సహజంగా ఉందని, ఇక అసలైన ఎమోషనల్ అండ్ పొలిటికల్ డ్రామా సీన్స్లో అయితే అఖిల్ పీక్ లెవెల్ పర్ఫార్మెన్స్తో జీవించేశాడని కొనియాడాడు.
అఖిల్లోని అసలైన పవర్ను బయటకు తీయడానికి దర్శకుడు మురళి కిషోర్ అబ్బూరి సిద్ధం చేసిన వైవిధ్యమైన క్యారెక్టరైజేషనే దీనికి ప్రధాన కారణమన్నాడు.
అఖిల్ నటనలో మార్పు
‘ఏజెంట్’ లాంటి భారీ డిజాస్టర్ తర్వాత అఖిల్ మార్కెట్ వాల్యూ, స్క్రీన్ ఇమేజ్పై ట్రేడ్ వర్గాల్లో ఎన్నో అప నమ్మకాలు వ్యక్తమయ్యాయి. కానీ ‘లెనిన్’ చిత్రంతో అఖిల్ తన యాక్టింగ్ మెథడాలజీని పూర్తిగా మార్చుకున్నట్లు తెలుస్తోంది.
కేవలం భారీ యాక్షన్ సీక్వెన్సులు మాత్రమే కాకుండా, మురళి కిషోర్ రాసిన ఇంటెన్స్ ఎమోషనల్ అండ్ ఐడియాలజికల్ సీన్స్లో అఖిల్ చూపించిన మెచ్యూరిటీ ఈ సినిమాకు బిగ్గెస్ట్ టర్నింగ్ పాయింట్గా మారింది.
మైలేజ్ ఇస్తుందా?
ల్యాండ్మార్క్ క్లాసిక్ ‘శివ’ చిత్రంతో నాగార్జున కెరీర్ను మార్చిన వర్మ.. ఇప్పుడు అదే నాగార్జునపై ఒట్టేసి అఖిల్ను ప్రశంసించడం అంటే, లెనిన్ చిత్రం బాక్సాఫీస్ వద్ద లాంగ్ రన్ పుల్ చేసే అవకాశాలు 40% పెరిగినట్లేనని ట్రేడ్ విశ్లేషకులు అంచనా వేస్తున్నారు.
లెజెండరీ నటుడు ఏఎన్నార్, కింగ్ నాగార్జున, యువ హీరో నాగచైతన్య ఉన్న అక్కినేని వంశంలో.. అందరికంటే అఖిల్ గొప్పగా నటించాడంటూ వర్మ చేసిన కామెంట్స్ ఇప్పుడు హాట్ టాపిక్ గా మారాయి.
- ABOUT THE AUTHORChandu Shanigarapu
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