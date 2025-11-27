క్రికెటర్ స్మృతి మంధాన, సంగీత దర్శకుడు పలాష్ ముచ్చల్ వివాహం వాయిదా పడటం, ఆ తర్వాత పలాష్పై వచ్చిన 'మోసం' ఆరోపణల నేపథ్యంలో ఆర్జే మహ్వష్ చేసిన జోక్ సోషల్ మీడియాలో పెద్ద దుమారం రేపింది. కొందరు ఈ వ్యాఖ్యను హాస్యాస్పదంగా భావించినప్పటికీ, చాలా మంది దీనిని పూర్తిగా సెన్స్ లేని పనిగా ఖండించారు.
ఆర్జే మహ్వష్ జోక్ వైరల్
బుధవారం (నవంబర్ 26) ఆర్జే మహ్వష్ తన ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఒక వీడియోను పంచుకుంది. ఈ వీడియోలో ఆమె పలాష్పై వస్తున్న మోసం ఆరోపణలను దృష్టిలో పెట్టుకొని చురకలు అంటించింది. స్మృతి తండ్రి ఆరోగ్య సమస్యల కారణంగా వీరి వివాహం వాయిదా పడినప్పటి నుండి పలాష్.. స్మృతిని మోసం చేశాడనే పుకార్లతో సోషల్ మీడియా హోరెత్తుతోంది. మహ్వష్ తన వీడియోలో మాట్లాడుతూ.. "మగవారు చాలా గొప్పవాళ్లు.. ఎప్పుడు అడిగినా సింగిల్గానే ఉంటారు" అని అనడం విశేషం.
"చూడండి భయ్యా.. నిజం ఏంటో, అబద్ధం ఏంటో నాకు తెలియదు. కానీ నా పెళ్లి జరిగే సమయంలో నేను ఇంటర్నెట్లో నా వరుడిని వారం ముందు పరిచయం చేయను. ఒకవేళ నావాడు ఎవరి డీఎంలలోనైనా శోభనం రాత్రి జరుపుకుంటుంటే, అమ్మాయిలూ దయచేసి వచ్చి నాకు చెప్పండి. 'ఓహ్, ఆమెకు పెళ్లి జరుగుతోంది, ఇప్పుడు ఈ వార్తను ఎలా బ్రేక్ చేస్తాం.. ఆమె అతనిని నమ్ముతుంటుంది' అని అనుకోవద్దు. నేను ఈ ప్రపంచంలో ఎవరినీ నమ్మను. 'ఈ వ్యక్తి ఎప్పటికీ ఇలా చేయలేడు' అని నేను ఎవరి గురించి చెప్పలేను. ఎవరైనా ఏదైనా చేయగలరు. మీరు అతని డీఎంలను పబ్లిక్ చేయండి. లేదా నాకు ఇవ్వండి. నేను పబ్లిక్ చేస్తాను. స్నాప్చాట్లో ఉంటే మరొక ఫోన్ నుండి రికార్డ్ చేయండి.. నన్ను కాపాడండి స్నేహితులారా.. దయచేసి అమ్మాయిలూ.. ఈ బాధ్యత మీకే అప్పగిస్తున్నాను" అని తీవ్రమైన వ్యాఖ్యలు చేసింది.
ఇంటర్నెట్ రియాక్షన్ ఇలా..
ఈ పోస్ట్ సోషల్ మీడియాలో వెంటనే వైరల్ అయింది. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో మహ్వష్ ఇలాంటి కామెంట్స్ చేయడం సెన్స్ లేని పనిగా చాలా మంది అభిప్రాయపడ్డారు.
ఒక యూజర్ ఇలా రాశారు.. "ఈ రోజుల్లో మనుషులు ఎలా ఇంత సున్నితత్వం లేకుండా పోతున్నారు? మన దేశానికి ప్రపంచ కప్ తెచ్చిన వ్యక్తి గురించి, కేవలం వినోదం కోసం ఇలాంటి విషయాలపై జోక్ చేయడం దారుణం" అని అన్నారు.
మరొకరు స్పందిస్తూ.. "ప్రతిదానిపై డబ్బు సంపాదించడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు. ఈ ఇన్ఫ్లుయెన్సర్లు రోజు రోజుకు మరింత దిగజారుతున్నారు" అని మండిపడ్డారు.
"విడాకులు జరగకముందే ఆమె (మహ్వష్) యుజి (యుజువేంద్ర చహల్)తో కనిపించింది. అలాంటి వ్యక్తి ఈ వీడియో చేయడం ఎంత ధైర్యం" అని ఒకరు విమర్శించారు.
స్మృతి తండ్రి అనారోగ్య సమస్యల కారణంగా నవంబర్ 23న జరగాల్సిన పలాష్, స్మృతి వివాహం వాయిదా పడింది. అప్పటి నుండి పలాష్.. స్మృతిని మోసం చేశాడనే ఆరోపణలతో పుకార్లు పెరిగాయి. అయితే ఈ జంట ఇప్పటివరకు ఎలాంటి ఊహాగానాలపై స్పందించకుండా మౌనం వహించింది.