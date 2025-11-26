Edit Profile
    స్మృతి మంధాన, పలాష్ ముచ్చల్ బ్రేకప్? కాబోయే భర్తను ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో అన్‌ఫాలో.. వైరల్ అవుతున్న వార్తలు - అసలు నిజం ఇదే!

    సెప్టెంబర్ 23న జరగాల్సిన స్మృతి మంధాన, పలాష్ ముచ్చల్ ల వివాహం నిరవధికంగా వాయిదా పడింది. స్మృతి తన కాబోయే భర్తను ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో అన్‌ఫాలో చేసినట్లు వచ్చిన వార్తలతో వారి బ్రేకప్ పై ఊహాగానాలు రేకెత్తాయి.

    Published on: Nov 26, 2025 11:52 AM IST
    By Chandu Shanigarapu
    ప్రపంచ కప్ విజేత క్రికెటర్ స్మృతి మంధాన, ఆమె కాబోయే భర్త పలాష్ ముచ్చల్ ల మధ్య బ్రేకప్ వార్తలు సోషల్ మీడియాలో జోరుగా ప్రచారంలో ఉన్నాయి. స్మృతి తన కాబోయే భర్తను ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో అన్‌ఫాలో చేసిందని ఆరోపణలు వస్తున్నాయి. సోషల్ మీడియాలో ఒక స్క్రీన్‌షాట్ వైరల్ అవుతోంది. అందులో స్మృతి మంధాన.. పలాష్‌ను ఫాలో అవ్వడం లేదని తెలుస్తోంది. ఆమె ఫాలో అవుతున్న వారిలో ‘పలాష్’ అని వెతికితే, ‘ఎవరూ కనిపించలేదు’ అని వస్తోంది.

    స్మృతి మంధాన, పలాష్ ముచ్చల్ (Instagram/smriti_mandhana/palash_muchhal)
    స్మృతి మంధాన, పలాష్ ముచ్చల్ (Instagram/smriti_mandhana/palash_muchhal)
    సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్న స్క్రీన్ షాట్ (Instagram)
    సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్న స్క్రీన్ షాట్ (Instagram)

    నిజం ఇదే

    స్మృతి మంధాన తనకు కాబోయే భర్త పలాష్ ముచ్చల్ ను అన్ ఫాలో చేసిందనే వార్తల్లో నిజం లేదు. హిందూస్థాన్ టైమ్స్ చెక్ చేసినప్పుడు ఇది స్పష్టమైంది. సెర్చ్ రిజల్ట్స్‌లో పలాష్ ముచ్చల్ పేరుతో అకౌంట్ కనిపించింది. దీని అర్థం.. స్మృతి మంధాన ఇప్పటికీ పలాష్ ముచ్చల్‌ను ఫాలో అవుతోంది.

    పలాష్ ను ఫాలో అవుతున్న స్మృతి మంధాన (Instagram)
    పలాష్ ను ఫాలో అవుతున్న స్మృతి మంధాన (Instagram)

    ఆ పోస్టులు డిలీట్

    స్మృతి మంధాన తన వివాహానికి సంబంధించిన అన్ని సోషల్ మీడియా పోస్ట్‌లను తొలగించిన తర్వాత ఈ అన్‌ఫాలో ఊహాగానాలు మొదలయ్యాయి. సెప్టెంబర్ 23న జరగాల్సిన వివాహం నిరవధికంగా రద్దు అయింది. కుటుంబంలో రెండు వరుస మెడికల్ ఎమర్జెన్సీల తర్వాత స్మృతి మంధాన వివాహం రద్దు అయిన సంగతి తెలిసిందే. వివాహ రోజు ఉదయం, ఆమె తండ్రి అల్పాహారం సమయంలో తీవ్ర అస్వస్థతకు గురయ్యారు. గుండెపోటు లక్షణాలతో అతన్ని సర్వ్‌హిత్ ఆసుపత్రికి తరలించారు.

    పలాష్ కూడా

    మరుసటి రోజు పలాష్ కూడా ఆకస్మిక ఆరోగ్య సమస్యల కారణంగా ఆసుపత్రిలో చేరాడు. స్మృతి తండ్రి డిశ్ఛార్జీ అయ్యారు. వారిద్దరూ కోలుకునే వరకు వివాహాన్ని వాయిదా వేయాలని కుటుంబం నిర్ణయించింది. పలాష్ ముచ్చల్ తల్లి అమితా ముచ్చల్, స్మృతి మంధాన కంటే ముందే తన కుమారుడు వివాహాన్ని వాయిదా వేయాలనుకున్నాడని గతంలో చెప్పారు.

    ఆమె హిందుస్థాన్ టైమ్స్‌తో మాట్లాడుతూ.. పలాష్ స్మృతి తండ్రి శ్రీనివాస్ మంధానతో చాలా ఎమోషనల్‌గా అటాచ్ అయ్యాడని, వారిద్దరి బంధం స్మృతి-పలాష్ కెమిస్ట్రీ కంటే కూడా దగ్గరగా ఉందని చెప్పారు. కాబట్టి, 'అంకుల్' అనారోగ్యానికి గురైనప్పుడు, అతను పూర్తిగా కోలుకునే వరకు వివాహం జరగకూడదని పలాష్ వెంటనే నిర్ణయించుకున్నాడు. హల్దీ వేడుక తర్వాత పలాష్ చాలా ఒత్తిడికి గురై, చాలా ఏడ్చాడని, ఇది అతని ఆరోగ్యాన్ని ఆకస్మికంగా క్షీణింపజేసిందని ఆమె వివరించింది.

    మరో అమ్మాయితో

    పలాష్ స్మృతిని మోసం చేశాడని ఆన్‌లైన్‌లో పుకార్లు వస్తున్నాయి. రెడ్డిట్, ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లలోని స్క్రీన్‌షాట్‌లు అతను మేరీ డి'కోస్టా అనే మహిళతో చాట్ చేస్తున్నట్లు ఆరోపణలు ఈ ఊహాగానాలకు ఆజ్యం పోస్తున్నాయి. చాట్ సందేశాలు స్విమ్మింగ్‌కు, స్పా విజిట్‌కు, వెర్సోవా బీచ్‌లో ఉదయం నడకకు ఆహ్వానాలతో ఫ్లర్టీగా కనిపిస్తున్నాయి. చాట్‌లో అతను తన లాంగ్-డిస్టెన్స్ రిలేషన్‌షిప్ 'నిజంగా కష్టంగా ఉంది' అని కూడా అంటాడు.

    “మేము 3-5 నెలలకు ఒకసారి కలుస్తాము. గతంలో నేను సరదాగా గడపడానికి ఆమె టూర్‌లకు వెళ్లేవాడిని. కానీ గత రెండేళ్లుగా నాకు కూడా చాలా బిజీగా ఉంది” అని చాట్‌లో ఉన్న వ్యక్తి అంటున్నాడు.

