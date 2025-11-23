Edit Profile
    షాకింగ్.. స్మృతి మంధాన తండ్రికి హార్ట్ ఎటాక్.. పలాష్ ముచ్చల్ తో పెళ్లి పోస్ట్ పోన్

    క్రికెటర్ స్మృతి మంధాన, సంగీత దర్శకుడు పలాష్ ముచ్చల్ వివాహం ఒక వైద్య అత్యవసర పరిస్థితి కారణంగా నిలిచిపోయింది. అసలు ఏం జరిగిందో తెలుసుకోండి.

    Published on: Nov 23, 2025 4:56 PM IST
    By Chandu Shanigarapu
    సందడిగా హల్దీ, సంగీత్ వేడుకలు.. కాబోయే వరుడితో కలిసి డ్యాన్స్.. టీమిండియా వుమెన్ క్రికెటర్ల సందడి.. ఇలా అంగరంగ వైభవంగా జరుగుతున్న భారత క్రికెటర్ స్మృతి మంధాన పెళ్లి వేడుకుల అర్ధాంతరంగా ఆగిపోయాయి. భారత క్రికెటర్ స్మృతి మంధాన, సంగీత దర్శకుడు పలాష్ ముచ్చల్ వివాహం ఈరోజు (నవంబర్ 23) జరగాల్సి ఉండగా, ఒక వైద్య అత్యవసర పరిస్థితి కారణంగా వాయిదా పడింది. స్మృతి మంధాన తండ్రికి గుండె పోటు రావడమే ఇందుకు కారణంగా తెలుస్తోంది.

    పలాష్ ముచ్చల్, స్మృతి మంధాన (@palash_muchhal)
    పలాష్ ముచ్చల్, స్మృతి మంధాన (@palash_muchhal)

    స్మృతి మంధాన తండ్రికి గుండెపోటు

    ఇండియన్ వుమెన్ క్రికెటర్ స్మృతి మంధాన తండ్రి శ్రీనివాస్ మంధానకు గుండె పోటు వచ్చినట్లు సమాచారం. ఈ కారణంతోనే స్మృతి మంధాన పెళ్లి వాయిదా పడిందని తెలిసింది. పీటీఐ నివేదిక ప్రకారం స్మృతి మంధాన మేనేజర్ తుహిన్ మిశ్రా.. స్మృతి తండ్రి ఆరోగ్యం బాగోలేదని, అందువల్ల వివాహం నిరవధికంగా వాయిదా పడిందని ధృవీకరించారు.

    అంబులెన్స్ సైరన్

    ఎన్డీటీవీ వర్గాల సమాచారం ప్రకారం వివాహ వేడుకలో ఒక అతిథికి స్వల్ప గుండెపోటు రావడంతో అంబులెన్స్‌ను పిలిపించారు. ప్రముఖులు, సన్నిహిత కుటుంబ సభ్యులు హాజరైన ఈ వేడుక జరుగుతుండగా, అంబులెన్స్ సైరన్ శబ్దం సంబరాలకు అంతరాయం కలిగించింది. పరిస్థితి కొంచెం క్లిష్టంగా ఉందని, ప్రస్తుతం వారు సాంగ్లీలోని సర్వహిత్ ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్నారని ఎన్డీటీవీ నివేదించింది.

    పలాష్ ముచ్చల్, స్మృతి మంధాన పరస్పర సామాజిక, వృత్తిపరమైన పరిచయాల ద్వారా కలుసుకున్నారు. 2024లో తాము డేటింగ్ చేస్తున్నట్లు ధృవీకరించడంతో వారి సంబంధం బహిరంగమైంది. అప్పటి నుండి వారు ఈవెంట్లలో, సోషల్ మీడియాలో ఒకరికొకరు బహిరంగంగా మద్దతు ఇచ్చుకున్నారు.

    ప్రపంచకప్ విక్టరీ

    2025 మహిళల ప్రపంచ కప్ ఫైనల్లో దక్షిణాఫ్రికాను టీమిండియా ఓడించిన కొద్ది రోజులకే మంధాన తన ఎంగేజ్‌మెంట్‌ను ప్రకటించింది. వైస్-కెప్టెన్ అయిన స్మృతి తొమ్మిది గేమ్‌లలో 434 పరుగులు చేసి టోర్నమెంట్‌ను ముగించింది. ఇది ఆమె అత్యుత్తమ ప్రపంచ కప్ ప్రదర్శన.

    వారి వివాహానికి ముందు స్మృతి, పలాష్ నవీ ముంబైలోని డీవై పాటిల్ స్టేడియంలో హృదయపూర్వక క్షణాన్ని పంచుకున్నారు. పలాష్ ఆ క్షణం వీడియోను ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో పోస్ట్ చేశాడు. అందులో అతను స్మృతికి ప్రపోజ్ చేస్తున్నట్లు కనిపించింది. వీడియో ప్రారంభంలో పలాష్ స్మృతిని పిచ్ వైపు నడిపిస్తున్నాడు. పోస్ట్‌లో పలాష్ మోకాళ్లపై కూర్చుని గులాబీలు, ఉంగరంతో స్మృతికి ప్రపోజ్ చేస్తున్నట్లు కనిపించింది. 'ఆమె 'అవును' అని చెప్పింది' అని పలాష్ షేర్ చేసిన పోస్ట్ క్యాప్షన్ ఉంది.

