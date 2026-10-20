OTT Crime Thriller: తల లేని మొండెం.. మాయమైన మనిషి.. ఓటీటీలోకి వస్తున్న క్రేజీ మిస్టరీ థ్రిల్లర్ సిరీస్.. ట్రైలర్ చూశారా?
OTT Crime Thriller: మిస్టరీ, సస్పెన్స్, థ్రిల్ తో ఓటీటీ ఆడియన్స్ ను ఎంటర్ టైన్ చేసేందుకు ఓ వెబ్ సిరీస్ రెడీ అయింది. జీ5 ఒరిజినల్ గా తెరకెక్కిన ‘రుద్రవనం పీఎస్’ సిరీస్ ఓటీటీ డేట్ లాక్ చేసుకుంది. తాజాగా రిలీజ్ చేసిన ఈ సిరీస్ ట్రైలర్ వేరే లెవల్ లో ఉంది. సస్పెన్స్ తో ఊపేస్తోంది.
OTT Crime Thriller: తెలుగు ఓటీటీ ప్రేక్షకులకు సరికొత్త సస్పెన్స్ థ్రిల్లింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇచ్చేందుకు మరో మిస్టరీ వెబ్ సిరీస్ సిద్ధమైంది. శశిధర్ మున్నంగి దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన మోస్ట్ అవేటెడ్ ఇన్వెస్టిగేటివ్ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ సిరీస్ 'రుద్రవనం పీఎస్' (Rudravanam PS). తాజాగా విడుదలైన ఈ సిరీస్ అఫీషియల్ ట్రైలర్ సోషల్ మీడియాలో విపరీతమైన ఆసక్తిని రేకెత్తిస్తోంది. ఈ ఒరిజినల్ మినీ సిరీస్ ప్రముఖ ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్ జీ5 (ZEE5) లో అక్టోబర్ 30, 2026 నుంచి గ్రాండ్గా స్ట్రీమింగ్ కానుంది.
రుద్రవనం పీఎస్ స్టోరీ
ఈ కథ అంతా 'రుద్రవనం' అనే ఒక మారుమూల గ్రామం, అక్కడి పోలీస్ స్టేషన్ చుట్టూ తిరుగుతుంది. ఆ ఊరిలో ఒక వ్యక్తి హఠాత్తుగా మాయమవుతాడు. అదే సమయంలో ఎవరిదో తెలియని ఒక ‘తల లేని మొండెం’ లభ్యమవుతుంది. ఈ కేసును ఛేదించే బాధ్యతను సిన్సియర్ పోలీస్ ఆఫీసర్ అయిన ఎస్ఐ శివకుమార్ (నరేశ్ అగస్త్య) తీసుకుంటాడు.
అయితే, ఇన్వెస్టిగేషన్ లోపలికి వెళ్లే కొద్దీ ఆ ఊరిలో కనిపించేదానికి, అక్కడ దాగున్న నిజానికి అస్సలు సంబంధం ఉండదని తెలుస్తుంది. స్థానిక రాజకీయాలు, అవినీతి నెట్వర్క్, ఎన్నో ఏళ్లుగా పూడ్చిపెట్టిన రహస్యాలు ఒక్కొక్కటిగా బయటపడతాయి. ఈ క్రమంలో కేవలం ఒక కేసులా ప్రారంభమైన ఈ విచారణ, ఎస్ఐ శివకుమార్ వ్యక్తిగత జీవితానికి ఎలా ముడిపడింది? ప్రాణాలకి తెగించి అతను ఆ రహస్యాన్ని ఎలా ఛేదించాడు? అనేదే ఈ 7 ఎపిసోడ్ల సిరీస్ ముఖ్య కథాంశం.
ఎడ్జ్ ఆఫ్ ది సీట్ ట్విస్ట్లు
ట్రైలర్ చూస్తేనే అర్థమవుతోంది.. ఈ రుద్రవనం పీఎస్ సిరీస్ నిండా మైండ్ బెండింగ్ ట్విస్ట్లు ఉంటాయని. ఆ తల లేని మొండెం ఎవరిది? మాయమైన వ్యక్తికి, ఈ మర్డర్కి ఉన్న లింక్ ఏంటి? ఆ ఊరి పెద్దలు దాస్తున్న అసలు నిజం ఏంటి? అనే ప్రశ్నలు ప్రేక్షకులను చివరి నిమిషం వరకు ఉత్కంఠకు గురిచేస్తాయి. కథలో వచ్చే పొలిటికల్ మైండ్ గేమ్స్ థ్రిల్లర్ లవర్స్కు మంచి కిక్ ఇస్తాయి.
ఓటీటీలో ఎందుకు చూడాలి?
నరేశ్ అగస్త్య వన్ మ్యాన్ షో: 'సేనాపతి', 'మాయాబజార్ ఫర్ సేల్' లాంటి వైవిధ్యమైన సినిమాలతో మెప్పించిన యంగ్ హీరో నరేశ్ అగస్త్య ఇందులో ఎస్ఐ శివకుమార్గా పవర్ఫుల్ అండ్ ఇంటెన్స్ రోల్లో కనిపించనున్నాడు.
రూటెడ్ క్రైమ్ డ్రామా: కేరళ నేటివిటీ థ్రిల్లర్స్ తరహాలో ఒక పల్లెటూరి బ్యాక్డ్రాప్లో సాగే రా అండ్ రస్టిక్ ఇన్వెస్టిగేషన్ సీన్స్ ప్రేక్షకులను కట్టిపడేస్తాయి.
టాప్ నాచ్ టెక్నికల్ వాల్యూస్ యాష్కర్ అలీ అందించిన డార్క్ సినిమాటోగ్రఫీ, థ్రిల్లింగ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ ఈ సిరీస్ను నెక్స్ట్ లెవెల్కి తీసుకెళ్లాయి.
- ABOUT THE AUTHORChandu Shanigarapu
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